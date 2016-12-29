"МегаФон" внес изменения в условия предоставления тарифных планов "Все включено"

Теперь новые абоненты, а также те, кто впервые перейдет на линейки XS, S и М, будут иметь возможность использовать в большем объеме основные мобильные услуги, причем, как и ранее, по вполне демократичной цене, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Основным преимуществом тарифов «Все включено» всегда была возможность подключить за единую цену пакет, включающий голосовую связь и интернет. Выбор в пользу любого из пяти существующих пакетов – возможность экономить за счет того, что абонент использует услуги связи в нужном именно ему объеме и не переплачивает за «лишний» трафик.

Однако накануне Нового года «МегаФон» решил не ограничиваться базовыми преимуществами и внес ряд изменений в интересах своих новых и действующих абонентов. Новое предложение распространяется на линейки XS, S и М. Все они предполагают увеличение количества «пакетных» голосовых минут и объема интернет-трафика. К примеру, при подключении по акции пакета «S» при безлимитном общении внутри сети абонент получает пакет из 400 минут звонков на других операторов Приморского края и 4 Гб интернет-трафика – на 1 Гб больше, чем ранее, при этом абонентская плата составит всего 285 рублей.

«В течение 2016 года мы сделали целый ряд «антикризисных» предложений для наших абонентов, - отмечает Артем Базыль, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Обновление тарифных планов «Все включено» - еще один приятный сюрприз, который поможет оптимизировать расходы на связь нашим новым абонентам и тем из наших клиентов, кто решит впервые перейти на этот тариф. Теперь у них будет на один повод больше позвонить всем родным и близким, чтобы поздравить их с новогодними праздниками, а также поделиться яркими зимними фото- и видео-впечатлениями».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.