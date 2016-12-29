Во Владивостоке кафе нарушило Земельный кодекс РФ

На близлежащем тротуаре была выстроена круглогодичная терраса, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры

Прокуратура Ленинского района в судебном порядке добивается устранения нарушений земельного законодательства в деятельности ООО «Меркурий» (кафе «Кофемолка»). Установлено, что в кафе функционирует пристройка –площадью 25 кв. м., которая полностью расположена на территории общего пользования – тротуаре по ул. Светланская в г. Владивостоке.

В соответствии с положениями ч. 12 ст. 1, ст. 262 Гражданского кодекса РФ, ст. 85 Земельного кодекса РФ тротуар является местом общего пользования, ограничение свободного доступа к нему третьих лиц является прямым нарушением действующего законодательства.

Учитывая данные обстоятельства, прокурором района генеральному директору ООО «Меркурий» внесено представление об устранений нарушений действующего законодательства.

Кроме того, в отношении юридического лица ООО «Меркурий» и генерального директора компании возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.1 КоАП РФ, самовольное занятие земельного участка. По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. руб.

Несмотря на это, мер по устранению выявленных нарушений названным юридическим лицом в установленные сроки принято не было, в связи с чем прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока направлено исковое заявление о возложении на ответчика - ООО «Меркурий» - обязанности освободить место общего пользования - тротуар.

Фото - img-fotki.yandex.ru.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.