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Рыбакам рассказали, как оформлять уловы по ночам
Россельхознадзор собрал за круглым столом во Владивостоке представителей более 30 рыбопромысловых компаний Дальнего Востока. В ходе круглого стола обсуждались актуальные вопросы экспорта водных биоресурсов, маркировки вывозимой рыбной продукции и оформления ветеринарных документов в ночное время.
В работе круглого стола приняли участие представители более 30 рыбопромысловых компаний Дальнего Востока, включая такие крупные, как ОАО «Южморрыбфлот», ЗАО «Ролиз», ОАО «ПБТФ», ООО «Русская рыбопромышленная компания», ОАО «Дальрыба», ПАО «Гидрострой», ПАО «Океанрыбфлот». Со стороны надзорных органов в работе круглого стола приняли участие и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Ирина ГОРБАНЬ, начальники профильных отделов теруправления Россельхознадзора, руководитель Государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий КУЗИН. Со стороны общественных организаций присутствовал представитель «Опоры России».
В повестку дня было включено три вопроса: об организации обследования предприятий на соответствие требованиям стран-импортеров, в которые экспортируется дальневосточная рыбопродукция; требования, предъявляемые к маркировке экспортируемой продукции; работа инспекторов Россельхознадзора в ночное время.
По первому вопросу повестки дня представители теруправления Россельхознадзора акцентировали внимание на необходимости прохождения хозяйствующими субъектами, работающими в рыбной отрасли, обследований на включение в реестр российских предприятий, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям третьих стран, в которые планируется экспортировать рыбопродукцию.
В связи с тем, что у каждой страны свои требования, при экспорте предприятием продукции в несколько стран ему придётся пройти обследование на соответствие требованиям каждой из них.
Реестры российских предприятий, соответствующих требованиям каждой из стран-импортёров, размещены на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит». Обновление списков производится центральным аппаратом Россельхознадзора по мере поступления актов обследования о соответствии предприятий требованиям стран-импортеров. В этом же разделе размещены требования каждой из стран, в том числе Китая, Южной Кореи и Евросоюза, в которые в основном экспортируется дальневосточная рыбопродукция. В настоящее время, в целях расширения круга стран-импортеров российской продукции, Россельхознадзором проводится работа по получению требований ещё более 80 стран.
В настоящее время и до окончания переходного периода экспорт дальневосточной рыбопродукции осуществляется согласно ветеринарно-санитарным требованиям, которые предъявлялись ранее. Срок окончания переходного периода, который пока не установлен, будет определен центральным аппаратом Россельхознадзора (г. Москва).
Причем обследованию подлежат не только предприятия-изготовители, но и хозсубъекты, осуществляющие промежуточное хранение экспортируемой продукции. В случае готовности предприятий-изготовителей и хозсубъектов к проведению обследования, заявки на их проведение можно подавать прямо сейчас.
По вопросу соблюдения требований к маркировке экспортируемой продукции представители надзорного ведомства отметили, что Китай, Республика Корея и страны Евросоюза, помимо требований к качеству и безопасности ввозимой продукции, предъявляют ряд требований и к ее маркировке.
Причем одним из главных условий является требование об идентичности маркировки на русском и английском языках. Дело в том, что в Европе также знают русский язык, и порой возникают вопросы, почему наименование продукции на русском языке или сроки годности отличаются от английского текста. С требованиями к маркировке стран-импортёров также можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора.
Также в ходе круглого стола был поднят вопрос о необходимости перехода инспекторов Россельхознадзора на круглосуточный режим работы в морских портах Приморского края, в которые поступают партии рыбной продукции.
Однако, как отметили представители бизнеса, необходимости в переходе инспекторов Россельхознадзора на круглосуточный режим в настоящее время нет. Поэтому было принято решение сохранить уведомительный режим работы - то есть по заявкам хозяйствующих субъектов. При поступлении соответствующего уведомления от рыбопромысловой или транспортной компании о необходимости проведения ветеринарного контроля в ночное время - инспекторы Россельхознадзора будут выходить на ночные дежурства.
Евгений СИДОРОВ.
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