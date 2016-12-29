В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает

Собственники активно выставляют свои нежилые объекты на продажу

Ставки по аренде коммерческой недвижимости во Владивостоке продолжают стремительно дешеветь. По данным экспертов компании «Индустрия-Р», на третий квартал 2016 года крупнейшие торговые центры краевой столицы сбросили среднюю ставку на 10% по сравнению со вторым кварталом этого же года при росте предложения на 6%. Средняя цена за 1 кв. м арендуемой торговой площади составила на тот период 1014 рублей в месяц, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В основных офисных зданиях города средняя ставка аренды 1 кв. м в 3-м квартале этого года составила 830 рублей и по сравнению со 2-м кварталом снизилась на 3,6% при росте предложения на 28,34% в сравнении с предыдущим кварталом.

Аренда производственных помещений в третьем квартале по сравнению со вторым подешевела почти на 5%. Средняя ставка уменьшилась с 351 рубля за 1 кв. метр в месяц до 334. А аренда складских помещений, наоборот, подорожала на 2,25% - с 285 рублей в месяц за 1 кв. метр до 292.

Виноват не только кризис

Как отмечают риэлторы Владивостока, ставки аренды на коммерческую недвижимость падают из-за снижения спроса. У последнего, в свою очередь, также есть несколько факторов.

- На ставки по аренде коммерческой недвижимости в сегменте торговых площадей влияют не столько экономическая ситуация, падение импорта и уход малого бизнеса, сколько новые технологии, новый формат, - отмечает директор ООО «Тунесс» Оганес БАБАДЖАНЯН. - Спрос на аренду торговых площадей начал падать уже давно, когда ретейлеры поняли, что для узнаваемости не обязательно иметь по бутику в каждом торговом центре. Достаточно вести активную пиар-политику в интернете. Если раньше продавцы имели по 7-8 бутиков, то сейчас они держат по 1-2 бутика в самых привлекательных ТЦ.

Другое дело в отношении офисных помещений: здесь, по словам Бабаджаняна, площади пустуют именно потому, что сворачивается бизнес, который раньше их занимал. Если проводить анализ, то с момента начала кризиса аренда торговых площадей подешевела на 15-17%, офисных помещений - на 20-30%, складов - на 30-40%. Активнее всего освобождаются помещения небольшой площади, ведь именно по малому бизнесу спад экономики нанес самый ощутимый удар.

- Мы являемся свидетелями глобализации рынка, когда в игроках остаются только крупные компании, - добавил Бабаджанян. - Падение спроса на аренду коммерческих помещений привело к тому, что собственники активно выставляют свои нежилые объекты на продажу. Ввиду того, что налог на недвижимость исчисляется сейчас из ее кадастровой стоимости, которая чаще всего во Владивостоке выше, чем рыночная стоимость той же недвижимости, платить такой налог многим не по карману при условии простаивания площадей. Окупаемость приобретенных объектов коммерческой недвижимости также растянулась, и сегодня многим дешевле продать ее.

На портале FarPost сегодня размещено 365 активных объявлений о продаже коммерческих помещений. Больше всего продается офисов - 142 помещения; на втором месте - торговые точки, их 77; объявлений о продаже производственных помещений - 24. Складов продается меньше всего - 17 объявлений. Однако, по данным экспертов ООО «Индустрия-Р», в третьем квартале 2016 года желающих продать свою коммерческую недвижимость стало намного меньше по сравнению со вторым кварталом этого же года. Так, объем предлагаемых торговых помещений в 3-м квартале сократился в квадратных метрах на 46,6%, офисных - на 38,4%.

Конец «большого куша»

Падение ставок на аренду коммерческой недвижимости - естественный процесс, уверены другие эксперты.

- Ситуация пришла к логическому завершению, - уверен директор «Городского риэлторского центра» Сергей КОСИКОВ. - Если в пустыне у вас есть бутыль грязной, зловонной воды, то, скорее всего, вы сможете ее продать за большие деньги. Но мы уже не в пустыне, рынок не дикий. Многие научились пользоваться интернетом, разбираться в привлекательности торговых площадей. Кроме того, бизнес испытывает кризис. Да, на рынке не так все радужно, но и не так критично. Что делать в этом случае собственникам? Работать. К примеру, наш офис располагается в хорошем коммерческом здании, которое заполнено полностью. Вряд ли кто-то захочет его покинуть. Почему? Потому что владелец работает над привлекательностью своего объекта недвижимости. Дело касается не только снижения ставок на аренду, есть масса других методов, чтобы сделать свои площади привлекательнее для бизнеса. Сейчас, чтобы сделать свой объект привлекательнее, необходимо вкладывать в него деньги. Однако сама фраза «вкладывать деньги» - самая страшная для большинства собственников. Почему? Потому что все привыкли сколачивать миллионы предлагая сущие пустяки. Сейчас все не так, и время, когда можно было сорвать большой куш на некачественном товаре, прошло.

Как отметил один из владельцев торгового помещения, бизнес действительно уходит с торговых площадей.

- У нас арендуют площади как под офисы, так и под торговлю, - отметил собеседник. - Объект располагается в районе улицы Багратиона. Не самый удачный район города. Могу отметить, что обслуживать наполовину опустевшее здание с каждым днем все сложнее. Мы всегда инвестировали деньги и в рекламу нашего ТЦ для посетителей, и в комфорт, и в товарный вид помещений. Однако покупательский спрос упал настолько, что магазины одежды, например, которые импортировали товар из-за рубежа, уже не могут держаться на рынке: их товар подорожал в два раза. Хотя мы и снизили ставки почти на 25%, это не спасает их положения. Крепко держатся на ногах супермаркеты и продуктовые магазины: оно и понятно - спрос на еду всегда будет. Как ни странно, магазины для строителей также держатся. Конечно же, хотелось бы, чтобы на места тех, кто ушел, пришли крупные игроки. Однако пока что - тишина. Может быть, дело в районе, опять же. Продавать свой объект не планируем: дорого сегодня не продашь.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.