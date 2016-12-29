"Ростелеком": от оператора связи к оператору готовых сервисов

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов озвучил новую стратегию оператора

ПАО «Ростелеком» в 2016 году вступило в новый этап развития - преобразование компании из оператора связи в оператора готовых сервисов, заявил, подводя итоги уходящего года, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ. За год самый восточный филиал оператора нарастил рыночные позиции во всех основных сегментах и реализовал ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе завершил прокладку подводной ВОЛС Сахалин - Магадан - Камчатка, о проекте которой уже говорят как о новом драйвере развития изолированных территорий региона.

«У нас поменялось видение стратегии компании, и сегодня наша миссия – строительство «цифровой России». Для этого у «Ростелекома» есть все инструменты: современные технологии и компетенции, самая масштабная по охвату магистральная сеть, удобные и доступные продукты как для физических лиц, так и для бизнеса. Плюс квалифицированные кадры. В перспективе мы видим «Ростелеком» провайдером новых цифровых сервисов», - отметил Александр Логинов.

В 2016 году компания выпустила приложение для просмотра «Интерактивного ТВ» на смартфонах для физических лиц (сегмент B2C), провела обновление тарифного плана «Игровой», автоматически добавив премиум-аккаунт для популярной игры World of Tanks. Предложение 2016 года для корпоративных клиентов (сегмент B2B) – управляемый Wi-Fi. Технология позволяет организовать зону беспроводного доступа в интернет с разными сценариями подключения. Это комплексное решение, которое позволяет организовать Wi-Fi с возможностями авторизации.

В 2016 году оператор продолжил ускоренное строительство оптических линий связи во всех регионах Дальнего Востока. В итоге было построено более 3 тыс. километров новой «оптики» за год.

Первое место по приросту охвата оптическими сетями занял Сахалин - более 30 тыс. домохозяйств за год, второе место у Приморья - около 24 тыс. домохозяйств, на третьем месте Хабаровск — порядка 15 тыс. домохозяйств. В целом в уходящем году оператор подключил к «оптике» более 106 тыс. домохозяйств, таким образом компания на сегодняшний день довела «оптику» почти до 1,5 млн домохозяйств в ДФО при общей численности населения региона чуть более 6 млн человек.

«Стоит отметить, что за год у нас на 75% выросло подключение через web-каналы. Мы все больше и больше уходим в digital, стараемся работать с абонентами через дистанционные каналы», - пояснил глава дальневосточного «Ростелекома».

Проект века

«В сентябре этого года было завершено строительство подводной волоконно-оптической линии связи - не имеющий аналогов в мировой практике технологически крайне сложный проект с учетом географических и климатических особенностей региона», - напомнил Александр Логинов.

В течение всего лишь 635 дней по дну известного своим суровым нравом Охотского моря было проложено более 1,7 тыс. километров подводного кабеля плюс 250 километров наземных линий связи. Теперь почти 500 тыс. жители Камчатского края и Магаданской области могут пользоваться современным высокоскоростным интернетом. Особенно важно, что новые внутризоновые сети связи в регионах строятся по технологии Metro Ethernet («оптика в дом»).

Для улучшения качества сети была также построена еще одна подводная линия Лазарев - Погиби, которая позволила обеспечить дополнительным резервированием остров Сахалин и основную ПВОЛС.

Досье "Золотого Рога": «Ростелеком» приступил к реализации проекта подводной ВОЛС Сахалин - Магадан - Камчатка в 2014 году, начав подготовительные работы, производство кабеля и оборудования. Уже в конце 2015 года «Ростелеком» обеспечил техническую готовность подводной ВОЛС на участке Сахалин - Магадан. В середине августа 2016 года были завершены строительные наземные и глубоководные работы на участке Сахалин - Камчатка. Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила китайская компания Huawei, для которой это первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России. Волоконно-оптический кабель проложен по дну Охотского моря, что позволило в четыре раза сократить путь до Петропавловска-Камчатского по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий.

«Хочу озвучить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже в 2017 году планируем приступить к строительству ВОЛС, которая позволит соединить Сахалин с Курильскими островами», - сказал Александр Логинов.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», данный проект заложен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. «Ростелеком» ожидает получить 1,928 млрд рублей из федерального бюджета в 2018 году на строительство ВОЛС. Линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селом Крабозаводским (остров Шикотан). Общая протяженность линии составит 940 км, пропускная способность - 40 Гбит/с.

В то же время «Ростелеком» пока не рассматривает вариант подведения линии волоконно-оптической связи на Чукотку из-за дороговизны проекта.

«На данном этапе возможность осуществления проекта по подведению ВОЛС на Чукотку не рассматривается из-за дороговизны проекта. Поэтому мы готовимся улучшить интернет на Чукотке за счет перераспределения спутникового канала», - сказал Александр Логинов.

Оптика в каждый дом

В Приморье в 2016 году оператор реализовал проект «Уссурийская звезда». Новая ВОЛС состоит из трех лучей, которые охватывают сразу 14 поселков Уссурийского городского округа высокоскоростным интернетом. Общая протяженность ВОЛС составляет 139 км.

Пропускная способность каждого из трех лучей «Уссурийской звезды» достигает 10 Гбит/с, а за счет дальнейшей модернизации дистанционного оборудования пропускную способность можно увеличивать практически бесконечно. Также существенно возросло качество местной, междугородней и международной телефонной связи.

В «Ростелекоме» отмечают, что оптические технологии позволяют предложить более широкий спектр цифровых сервисов как корпоративным клиентам и госсектору, так и абонентам - физическим лицам. Широкая география доступа и создаваемый запас по скоростным характеристикам позволят предоставить пользователям компании неограниченный спектр современных услуг и мультимедийного контента.

«Во многом 2016 год в ДФО был посвящен строительству и предоставлению равных возможностей населению удаленных районов, а также развитию инфраструктуры связи в крупных населенных пунктах. В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) мы заходим в самые удаленные населенные пункты, беря на себя, по сути, социальную функцию», - сказал Александр Логинов.

Досье "Золотого Рога": Проект УЦН, наряду с содержанием таксофонов в отдаленных деревнях и пунктов коллективного доступа в интернет в поселениях от 250 до 500 человек, финансируется из фонда универсальной услуги связи, который формируется за счет отчислений всеми операторами страны по 1,2% выручки. В Приморье в проекте принимает участие 121 населенный пункт края.

Дальневосточный филиал «Ростелекома» активно применяет механизм государственно-частного партнерства. В качестве примера Александр Логинов приводит соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края. В рамках соглашения «Ростелеком» обеспечит качественным доступом в интернет до 2020 года более 50 сел и поселков Хабаровского края с населением от 250 до 500 человек и 49 населенных пунктов с количеством жителей более 500 человек (суммарная стоимость проекта оценивается в 927,6 млн рублей).

По примеру Тoyota

«В 2017 году нас ждут новые инфраструктурные проекты. Гарантируем очень много сюрпризов, новых услуг, которые мы будем предлагать и населению, и предприятиям, и госучреждениям. Это и продолжение ускоренной замены медных линий на оптические, и работа с клиентским сервисом, улучшение сервисной составляющей. Наша главная задача - добиться максимально оперативной реакции на запросы клиентов в части предоставления наших услуг. Мы уже сегодня стараемся учить персонал тем новым навыкам, которые будут востребованы в перспективе. За основу внутренней трансформации в компании взято «бережливое производство» корпорации Тoyota (применяется для оптимизации производства и повышения конкурентоспособности. – Прим авт.). Естественно, что внутренние изменения будут положительно влиять и на взаимодействие с внешней аудиторией», - подытожил Александр Логинов.

По его словам, время дозвона до оператора на Дальнем Востоке сегодня в среднем составляет 30 секунд, 90% - уровень удовлетворенности клиентов, дозвонившихся в колл-центр.

КСТАТИ

В Приморье первый «умный дом» может появиться в Уссурийске

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ известен как большой поклонник новых технологий. Например, на предыдущем месте работы в Перми с его подачи появился так называемый «умный дом». Десятиэтажный многоквартирник сам следит за своим состоянием с помощью уникальных датчиков, предупреждает жильцов о перегреве, переохлаждении и даже землетрясении.

«Интеллектуальная начинка» дома состоит из 14 волоконно-оптических датчиков, установленных на чердаке и в подвале здания, которые постоянно получают и передают данные в онлайн-режиме напрямую в службы контроля оперативной обстановки. Инновационная система мониторинга решает вопросы, связанные с содержанием зданий и сооружений. В том числе она дает возможность объективно оценивать текущее состояние конструкций, определять участки, требующие ремонта, и оперативно локализовать аварийные зоны.

«Помимо жилых зданий эту технологию можно применять на мостах, небоскребах, всевозможных инженерных сооружениях. В общем, там, где есть необходимость следить за состоянием сложных конструкций. Интеллектуальная и технологическая начинка при дальнейшем расширении функций и доработке программного обеспечения открывает практически неограниченные возможности для ее использования. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время одной из наших встреч предложил реализовать такой проект в Уссурийске», - сказал Александр Логинов.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.