Некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе мэра

Жильцы домов на улице Бестужева во Владивостоке по-прежнему не верят в благие намерения ООО «Версат»

Вопреки стереотипу о страхе инвесторов начинать новые проекты в условиях политической неопределенности, некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе постоянного мэра. В начале декабря компания «Версат», которую связывают с депутатом Думы Владивостока Дмитрием СУЛЕЕВЫМ, приступила к реализации вынашиваемого более 10 лет плана – строительству магазина в сквере на ул. Бестужева. Местные жители считают, что стройка незаконна, и требуют ее остановить, однако застройщик не намерен отступать, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в ночь с 7 на 8 декабря половина сквера между домами 40 и 36/38 по ул. Бестужева, напротив «Дворянского гнезда», была огорожена под строительство магазина компанией «Версат». На стройплощадке вырубили 34 дерева и 28 кустарников. Стройка вызвала возмущение всей округи. Жильцы потребовали остановить работы и восстановить сквер, который, по версии властей, зеленая зона в ведении департамента земельных отношений края. Он и дал «Версат» преимущественное право на земельный участок.

19 декабря ситуацию обсудили в стенах городской думы с участием инициативных граждан, экспертов, представителей городской и краевой администраций, а также инициатора проекта Дмитрия Сулеева. Небольшая деталь: буквально за несколько часов до этой встречи строители начали заливку фундамента под будущий магазин.

Разрешения есть – комфорта нет

Член Градостроительного совета Владивостока, почетный архитектор РФ Валентин АНИКЕЕВ считает, что в сложившейся ситуации надо делать акцент не на хозяйственных спорах по поводу прав на участок, а на вред, который стройка наносит окружающей среде и комфорту жителей соседних домов. Однако, помимо вреда экологии, претензии у архитектора и к разрешительным документам ООО «Версат». Аникеев напомнил, что в бытность мэра краевой столицы Юрия КОПЫЛОВА участок, на котором сегодня ведется строительство, был разделен на два - №11 и №12. На участке №12, прилегающем к дому по ул. Посьетской, 21а, разрешалось строительство сервисного центра, а участок №11 должен был остаться сквером.

По словам Аникеева, в 2003-2004 годах, когда «Версат» впервые предъявил права на участок, прокуратура подала иск во Фрунзенский районный суд Владивостока в защиту прав жителей Бестужева и Посьетской. Суд первой инстанции отменил положительные заключения экспертиз, уже имевшиеся у застройщика, коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила это решение в силе. Более того, в суде согласились: документы смахивают на фальсификацию. Таким образом, исчезла правовая основа для строительства на данном участке. Тут бы городу и оформить статус сквера! Не случилось. Спустя пять лет предприниматель обратился в арбитражный суд и вновь «застолбил» участок. Почему дело рассматривал арбитражный суд, остается вопросом. Ведь зеленая зона – общегородская территория, которую почему-то краевые чиновники отдали в аренду предпринимателю, нарушив права жителей микрорайона.

По словам председателя ЖСК «Маяк», объединяющего жильцов дома на Бестужева, 36/38, в 2015 году они неоднократно обращались в прокуратуру по поводу законности грядущего строительства, которое может привести к ликвидации детской площадки. Однако надзорный орган на эти жалобы не откликнулся.

«Мы не сидели сложа руки», - напомнил юрист ООО «Версат» Денис БЕЗУГЛЫЙ. После вынесенного в 2004 году Фрунзенским районным судом решения о запрете строить на данном участке компания заново получила положительное заключение экологической экспертизы, которое с тех пор никто не оспорил. Кстати, именно через суд «Версат» добился и отмены отказа мэрии выдать разрешение на строительство. Это решение также никем не оспаривалось.

- Изначально на этом месте был один участок площадью свыше 2000 кв. м, при заключении договора аренды его разделили на два. Причем правового статуса сквера этот участок никогда не имел и никогда не был придомовой территорией, - добавил Денис Безуглый. – В 2014 году, в связи с принятием во Владивостоке Правил застройки и землепользования, нам пришлось участки объединять через суд, где ответчиком выступал краевой департамент. После чего мы воспользовались своим преимущественным правом на аренду объединенного участка.

Начальник отдела судебной практики и нормативно-правового обеспечения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ирина ГУЙДИК сообщила, что оснований у департамента для расторжения договора аренды участка на Бестужева не имеется. По ее словам, к моменту передачи полномочий по управлению земельными участками с неразграниченной собственностью в начале 2007 года, участки на Бестужева уже были предоставлены ООО «Версат». Департамент отказывал компании сначала в объединении участков в один, а затем – в смене вида разрешенного использования участка с размещения на нем сервисного техцентра на размещение магазина. Оба отказа «Версат» успешно опротестовал в арбитражном суде как хозяйственный спор. Третья сторона, самая заинтересованная, и вовсе не была оповещена. За жителей никто не вступился.

Сказать «нет» смог только мэр

Не стал отмалчиваться и сам инициатор стройки – Дмитрий Сулеев, который изложил свой взгляд на ситуацию. В качестве примера Сулеев привел ситуацию с другим своим магазином, построенным на Гоголя. По словам бизнесмена, глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ сразу после вступления в должность отменил выданное «Версату» разрешение строить на этом участке, однако компания в суде добилась выдачи нового разрешения.

- Тогда он (Пушкарев. – Прим. автора) сказал мне: больше так не делай, приходи ко мне и все вопросы по строительству согласуем. Я обратился с просьбой по Бестужева, но он постоянно просил отложить строительство: то одни выборы у нас, то другие, - рассказал Дмитрий Сулеев.

Конечно, установить, происходил ли описанный выше диалог на самом деле, сегодня в силу известных причин не представляется возможным. Однако за разрешением на строительство «Версат» обратился в управление градостроительства и архитектуры в августе 2016 года, то есть уже после ареста мэра Игоря Пушкарева.

- Разрешение было выдано, хотя и не с первого раза, - рассказала представитель УГИА Юлия ШУПИК. – Правоустанавливающим документом стал договор аренды участка на Бестужева, заключенный с органом, который распоряжается неразграниченной землей в муниципалитете, – краевым департаментом земельных и имущественных отношений. Оснований для отказа ООО «Версат» в выдаче разрешения у нас не было.

По словам Шупик, процедура выдачи разрешения на строительство строго регламентирована Градостроительным кодексом РФ. При этом план организации строительства, который предоставляется вместе с заявлением о выдаче разрешения, на практике может не соблюдаться застройщиком, но законодательство не наделило муниципалитет функциями по контролю за ходом стройки. Однако, как уточнил заместитель главы Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, управление дорог и благоустройства пока не согласовало ООО «Версат» схему организации движения транспорта в районе стройки. Это значит, что де-юре застройщик не может проводить там какие-либо работы. Между тем, по словам жильцов, тяжелая техника движется по их придомовым территориям.

Простых решений не будет

По словам Дмитрия Сулеева, законодательство не запрещает строить на данном участке здание большей этажности, но ООО «Версат» ограничилось проектом двухэтажного магазина с зеленой зоной… на крыше. Подняться на нее можно будет по покатому пандусу. Также руководитель компании пообещал, что в этой зоне отдыха разместятся лавочки и детская площадка.

- Выделенный нам участок занимает не более 15 процентов от общей площади зеленых насаждений зоны, - акцентировал Дмитрий Сулеев. По его словам, компания готова благоустроить оставшуюся часть сквера, а жильцы соседних домов вполне могли бы высадить дополнительные деревья в своих дворах.

Согласно подсчетам Сулеева, при площади участка под строительство в 1800 кв. м от зеленой зоны останется минимум 24 «сотки» земли (приплюсовал откосы в соседних дворах). А вот к предложениям предоставить равноценный участок земли в другом районе Дмитрий Сулеев отнесся скептически: по его словам, сделать это в рамках действующего законодательства крайне сложно, к тому же встает вопрос о возврате компании около 13 млн рублей, уже уплаченных за аренду участка на Бестужева, 40. Депутат, в принципе, не возражал против создания согласительной комиссии для поиска выходов из сложившейся ситуации, но обещаний приостановить стройку не давал.

В ходе круглого стола звучали также предложения изменить назначение данного участка через поправки в краевые законы и муниципальные НПА, а также расширить дорогу, проходящую вдоль сквера, – тогда появится основание прекратить договоры аренды участков. Хотя у юридически подкованного руководства ООО «Версат», судя по всему, есть план действий на каждый подобный случай. Возможно, умерить пыл депутата и бизнесмена могла бы «Единая Россия», которой в год выборов в Думу Владивостока уж точно не нужен громкий скандал с еще одним членом. Вот только однопартийцы не спешат высказывать свое мнение. Да и земельный департамент края, который распоряжается владивостокской землей, как-то странно лоялен к точечной застройке.

Однако красноречивее всего – молчание разнообразных контролирующих и надзорных органов. Ведь жильцы твердят: первичные документы фальсифицированы. И никто их не опровергает. Силовики и контролеры проигнорировали мероприятие в стенах гордумы, хотя, как уточнил Дмитрий Пенязь, «приглашали всех, кроме ФСБ». На неделе должна была состояться прокурорская проверка по соблюдению законодательства при строительстве объекта на Бестужева, 40, на момент сдачи номера в печать ее итоги не были известны.

Зато в ночь на 22 декабря, через сутки после сбора в стенах гордумы, железный забор расширил границы, теперь уже захватив детскую площадку. А красивый эскиз лишь доказывает дальнейшие планы застройщика – вырубить полувековые деревья на остатках сквера. Наглость города берет. Не получая отпора…

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.