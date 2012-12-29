Во Владивостоке на Набережной Цесаревича открылся бесплатный каток

На новой городской зоне отдыха Владивостока – на набережной Цесаревича – открылся каток. Вход на него бесплатный. Размеры площадки составили 60 метров на 15, и смогут вместить всех желающих покататься на коньках. Каток будет работать и вечером. По периметру установлены мачты освещения. Также для любителей активного зимнего отдыха на Новогодних праздниках начнут работать точки с горячими напитками.

Такой подарок Владивостоку к самому популярному среди россиян празднику сделала Группа компаний RDS, которая по заказу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта строит новую городскую набережную. Каток расположен в центральной части набережной Цесаревича, сразу за Мостом любви, сообщил Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС» .