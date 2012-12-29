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Во Владивостоке на Набережной Цесаревича открылся бесплатный каток

29 Декабря 2012, 23:32 | Приморье

На  новой городской зоне отдыха Владивостока – на набережной Цесаревича  – открылся каток. Вход на него бесплатный. Размеры площадки составили 60 метров на 15, и смогут вместить всех желающих покататься на коньках. Каток будет работать и вечером. По периметру установлены мачты освещения.  Также для любителей активного зимнего отдыха на Новогодних праздниках начнут работать точки с горячими напитками.

Такой подарок Владивостоку к самому популярному среди россиян празднику сделала Группа компаний RDS, которая по заказу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта строит новую городскую набережную.  Каток расположен в центральной части набережной Цесаревича, сразу за Мостом любви, сообщил Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС» .

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: новый год  владивосток 



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Комментарии

  • Ветеран00:28, 30.12.2012#

    Молодцы, что устроили бесплатный каток. Но всех желающихон не поместит.

  • Псевдоним10:50, 31.12.2012#

    Там нет точек с чаем

  • Псевдоним08:26, 10.01.2013#

    Вместо судоремонтного завода - каток? Афигеть, какая суперабалденная мысль какому-то идиоту пришла. Идиотизм сегодня правит жизнью нашей. Вернее, бешеные "бабки" рождают всеобщеуправленческий и всежизненный идиотизм. Скоро катки и прочую развлекуху будут на полном серьезе предлагать вместо хлеба.

  • Псевдоним08:26, 10.01.2013#

    Вместо судоремонтного завода - каток? Афигеть, какая суперабалденная мысль какому-то идиоту пришла. Идиотизм сегодня правит жизнью нашей. Вернее, бешеные "бабки" рождают всеобщеуправленческий и всежизненный идиотизм. Скоро катки и прочую развлекуху будут на полном серьезе предлагать вместо хлеба.

  • Псевдоним08:26, 10.01.2013#

    Вместо судоремонтного завода - каток? Афигеть, какая суперабалденная мысль какому-то идиоту пришла. Идиотизм сегодня правит жизнью нашей. Вернее, бешеные "бабки" рождают всеобщеуправленческий и всежизненный идиотизм. Скоро катки и прочую развлекуху будут на полном серьезе предлагать вместо хлеба.

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