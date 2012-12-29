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Во Владивостоке на Набережной Цесаревича открылся бесплатный каток
На новой городской зоне отдыха Владивостока – на набережной Цесаревича – открылся каток. Вход на него бесплатный. Размеры площадки составили 60 метров на 15, и смогут вместить всех желающих покататься на коньках. Каток будет работать и вечером. По периметру установлены мачты освещения. Также для любителей активного зимнего отдыха на Новогодних праздниках начнут работать точки с горячими напитками.
Такой подарок Владивостоку к самому популярному среди россиян празднику сделала Группа компаний RDS, которая по заказу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта строит новую городскую набережную. Каток расположен в центральной части набережной Цесаревича, сразу за Мостом любви, сообщил Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС» .
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Комментарии
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Вместо судоремонтного завода - каток? Афигеть, какая суперабалденная мысль какому-то идиоту пришла. Идиотизм сегодня правит жизнью нашей. Вернее, бешеные "бабки" рождают всеобщеуправленческий и всежизненный идиотизм. Скоро катки и прочую развлекуху будут на полном серьезе предлагать вместо хлеба.
-
Вместо судоремонтного завода - каток? Афигеть, какая суперабалденная мысль какому-то идиоту пришла. Идиотизм сегодня правит жизнью нашей. Вернее, бешеные "бабки" рождают всеобщеуправленческий и всежизненный идиотизм. Скоро катки и прочую развлекуху будут на полном серьезе предлагать вместо хлеба.
-
Вместо судоремонтного завода - каток? Афигеть, какая суперабалденная мысль какому-то идиоту пришла. Идиотизм сегодня правит жизнью нашей. Вернее, бешеные "бабки" рождают всеобщеуправленческий и всежизненный идиотизм. Скоро катки и прочую развлекуху будут на полном серьезе предлагать вместо хлеба.
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Молодцы, что устроили бесплатный каток. Но всех желающихон не поместит.