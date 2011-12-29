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На 2012 год экономике Приморского края еще хватит полученного финансового толчка

29 Декабря 2011, 15:40 | Приморье

Если говорить о динамике экономического роста Приморского края в перспективе на ближайшие 3-5 лет, то на это сильное влияние оказывают динамика численности населения и поступления инвестиций, считает Михаил ТЕРСКИЙ, доктор экономических наук, профессор ДВФУ, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок.

- На трудовые ресурсы приходится половина всей факторной нагрузки на динамику ВВП.

Динамика численности населения в Приморье отрицательная, и это дает основания предполагать, что будет сокращаться внутренний спрос на товары и услуги, расти дефицит кадров, что негативно отразится на затратах производства (они тоже вырастут). По всем прогнозам, у нас в регионе, да и в России в целом, эта динамика сохранится, что негативно повлияет на темпы экономического роста.

Оживить их можно инвестициями: весовая нагрузка инвестиционной составляющей – около 40%, и последние четыре года рост шел исключительно за счет федеральных инвестиций. На мой взгляд, следующий год еще будет более-менее нормальным по финансам, так как в рамках подготовки к саммиту АТЭС будут инвестиции в сервисную инфраструктуру, и они перекроют потери от оттока населения, а вот с 2013 года ситуация не просматривается никак.

Последние 3-5 лет край получал крупномасштабные федеральные инвестиции, но этот период заканчивается в следующем году, а насколько частные инвестиции способны компенсировать уход государственных, пока нет ясного ответа. Просматриваются несколько локальных проектов транспортных, газовых и нефтяных монополистов, но на сегодняшний день это выглядит как намерения, да и проекты эти при всей их важности не компенсируют выпадающие инвестиции. А у государства есть и другие большие проекты в других регионах. (Олимпиада, космодром, мировой чемпионат по футболу и т. д.).

Хорошо, что у нас в ДФО появился Фонд развития региона от ВЭБ, этот инструмент поможет смягчить ситуацию. Но ему нужны тщательно подготовленные частным бизнесом проекты, и соинвестирует он не более половины нужных средств. К сожалению, очень слабо проработаны механизмы государственного и муниципального частного партнерства. Реального положительного опыта, который можно было бы продемонстрировать инвесторам, прежде всего иностранцам, нет. И самое печальное, проектов в форме ГЧП нет ни в одной правительственной программе по развитию территорий Дальнего Востока. Так что отрицательные потоки денег и людей в ближайшие два-три года неизбежно снизят темпы экономического роста, в том числе доходы бизнеса, бюджета и граждан, что внушает экспертам определенный пессимизм.

К сожалению, частного бизнеса, готового к масштабному инвестированию, в крае не видно. Почему-то он не верит в сигналы правительства, инвестирующего в регион. Одним из сигналов привлекательности территории для инвесторов является девелопмент, но крупные строительные компании не заходят на наш рынок с большими проектами, а местный бизнес с его малым ресурсом реализует проекты, устаревшие морально и физически.

Может ли произойти замещение выбывших средств иностранными инвестициями? Большинство экспертов говорит – нет! Иностранцы просто переносят к нам часть своего производства, но не для производства экспортной продукции, а чтобы производить продукцию для нашего внутреннего рынка. Такова политика входа России на рынок сегодня.

Вот и автопроизводства, те же будущие верфи с корейцами и китайцами – это, по сути, «отверточные технологии», которые легко свернуть при изменении институциональных условий. Так что, если посмотреть трезво, - это не прорыв. Приходящие в край иностранные инвестиции и технологии не обеспечивают нам лидирующих конкурентных позиций на внешних рынках.

Ситуация в мире для нас катастрофическая: такие гиганты экономики, как Китай, Индия и практически все страны АТР, ускоренными темпами переходят на инновационную модель развития, интегрируются в мировые зоны «свободной торговли», а мы пытаемся на своей территории реализовать индустриальную модель 30-летней давности, времен очаковских и покоренья Крыма.

Поэтому важно сейчас бить в колокола об отрицательных демографических и инвестиционных потоках, иначе вложенные за последние несколько лет деньги могут пойти прахом. Нужно трезво оценить складывающиеся риски и выстроить необходимый алгоритм действий. На сегодняшний день никто серьезно не обсуждает инвестиционную программу Приморского края с точки зрения частного бизнеса.

«Золотой Рог».

Записала Ирина ДРОБЫШЕВА.

Автор: Ирина Дробышева
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