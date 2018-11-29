Раджин замер в ожидании

Северокорейский порт до сих пор не избавился от проклятия санкций

Наметившееся потепление на Корейском полуострове так и не превратилось в весну – на фоне сохраняющихся санкций против Пхеньяна так и не «разморожен» перспективный проект с перевалкой угля через Приморье и северокорейский порт Раджин в Южную Корею. При этом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает, что снятие санкций с проекта Транскорейской магистрали и его реализация откроет путь для налаживания прямого железнодорожного сообщения с Южной Кореей.

В начале 2018 года экспорт российского угля через порт Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН. Резолюции Совбеза запрещают странам импортировать уголь из КНДР, однако в последнем документе, принятом в декабре прошлого года, содержится пункт, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля «в рамках железнодорожного проекта России и КНДР «Раджин - Хасан».

Досье "Золотого Рога": Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного, испытаний КНДР. Совет безопасности ООН тогда ввел жесткие санкции против Пхеньяна, а США и Республика Корея призвали оказывать давление на Пхеньян. Но когда казалось, что видимого пути из тупика нет, был дан сигнал к разрядке. В конце апреля 2018 года лидер КНДР КИМ Чен Ын и новый президент Республики Корея МУН Чжэ Ин подписали совместную декларацию о мире и об объединении Корейского полуострова.

РЖД надеются, что снятие санкций с проекта Транскорейской магистрали и его реализация откроет путь для налаживания прямого железнодорожного сообщения с Южной Кореей.

«Мы следим внимательно за этим процессом. Получили информацию, что в начале этой недели правительство Кореи подало запрос в комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР об исключении проекта Транскорейской железной дороги из санкций. Как мы оцениваем, существует неплохая вероятность, что этот проект будет наделен такого рода иммунитетом. Рассчитываем, что благодаря совместной работе будет реализована и основная наша стратегическая цель - организация прямого сообщения железных дорог между Россией и Республикой Корея», - заявил заместитель главы департамента международного сотрудничества РЖД Алексей АСТАФЬЕВ на конференции «Корея-Россия».

На Корейском полуострове при участии монополии уже реализован проект по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Хасан (РФ) - Раджин (КНДР) к одноименному порту.

«С 2014 года, после завершения строительства, мы (РЖД) начали перевозки и к прошлому году (доставили) практически 5 млн тонн. Но, в силу известных обстоятельств, перевозки сейчас фактически прекратились, и проект ждет, чтобы мы сделали его перезагрузку. Мы бы очень призывали наших южнокорейских партеров совместно подумать о том, как в условиях некоторых ограничительных мер приступить к совместному продвижению и следующему этапу по модернизации всего участка северокорейских железных дорог и соединению с Южной Кореей», - отметил топ-менеджер РЖД.

Формально проект модернизации и объединения железных дорог Южной и Северной Кореи на границе был приостановлен из-за того, что ООН заблокировала передачу КНДР материалов, необходимых для проведения исследования.

Ранее стороны планировали начать изучать состояние железной дороги в конце октября и провести церемонию запуска проекта в конце ноября или начале декабря. Теперь Сеул рассчитывает провести церемонию до конца года.

Паромные страдания

Отметим, что регулярное морское сообщение между Владивостоком и Северной Кореей, стартовавшее 18 мая прошлого года, столкнулось с трудностями во Владивостоке. В начале сентября 2017 года рейсы парома «ManGyongBong» были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ), в аренде у которого находятся причалы Морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у Морвокзала. После этого генконсульство КНДР обратилось к теперь уже бывшему губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином. Однако помощи от главы региона бизнес так и не дождался.

В начале февраля этого года «ManGyongBong» не разрешили швартовку в порту Владивостока. Капитан северокорейского судна, экипаж которого состоял из 30 граждан КНДР, подавал аварийный сигнал из-за отсутствия на борту топлива и продуктов. Владивостокская таможня тогда сообщила, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. Об этом был уведомлен капитан морского порта, который и запретил швартовку. Кроме того, по данным таможни, на перевозимый груз был представлен поддельный сертификат.

Оператор заявлял, что на борту легальный товар - корма для животных, которые не попадают под санкции. На судно были доставлены топливо и продукты, 9 февраля теплоход направился из Владивостока в Раджин.

На данный момент компания-фрахтователь парома «РосКор» (юридический адрес: КНДР, Раджинский район, г. Расон, квартал Чхенпхён) без особого успеха пытается оспорить действия таможенников в Арбитражном суде Приморского края. Так, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», на 14 января отложено рассмотрение иска «Роскор» о признании незаконными действий Владивостокской таможни от 3 февраля 2018 года, выразившихся в запрете выгрузки с парома ManGyongBong корма для животных производства КНР, общим весом 114,240 тонн, следовавшего в Республику Корея.

На сайте ООО «ИнвестСтройТрест» (оператор парома) говорится, что российская компания оказывает полный комплекс услуг по переработке грузов в порту Раджин.

«Переработка всей номенклатуры генеральных грузов, в том числе: контейнеров, лесных грузов, рыбопродукции в рефрижераторных контейнерах, как с моря, так и на море, через порт Раджин (КНДР). Переработка минеральных удобрений или зерна через специализированный портовый терминал п.Раджин (КНДР). Отправка и прием грузов через порт Раджин (КНДР), как автомобильным транспортом, так и железнодорожным, в Российскую Федерацию и обратно, через ж.д. станцию Хасан или через ж.д. станцию Тумэнь (Tumen) и автомобильный погранпереход (КНР - КНДР) в г. Хуньчунь в КНР и обратно», - предлагает компания.

В порту Раджин имеется крытый комплекс, способный переваливать до 40 тыс. тонн зерна или минеральных удобрений в месяц.

«Наша компания является оператором в порту Раджин и готова организовать выгрузку вагонов с зерном или минеральными удобрениями, накопить судовую партию в крытом складе, по вашей заявке отфрахтовать судно, загрузить его и отправить в порт назначения. Глубина у причала 9 метров, что позволяет принимать суда грузоподъёмностью 15 000 тонн. Тариф перевалки – 15 $/т. Время погрузки судна (г/п 15000 тонн) – 3 суток», - говорится на сайте «ИнвестСтройТреста».

Китай ждать не будет

Тем временем РЖД объявили, что приступают в Приморье к реконструкции пункта пропуска в Китай на фоне роста перевозок.

Объем перевозок грузов через российско-китайский железнодорожный пункт пропуска Махалино (РФ) - Хуньчунь (КНР) по итогам 2018 года может достичь 3 млн тонн, что соответствует целевым показателям развития погранперехода на первом этапе его эксплуатации, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»).

«Учитывая динамику роста перевозок через пункт пропуска Махалино-Хуньчунь, ОАО «РЖД» приступает к реализации инвестиционной программы по реконструкции погранперехода, а также развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к нему, что позволит в будущем обеспечить объем перевозок до 8 млн тонн в год», - говорится в сообщении.

По данным ДВЖД, с начала текущего года через погранпереход перевезено более 2,5 млн тонн грузов, что соответствует уровню перевозок, выполненных в течение всего 2017 года. За оставшиеся полтора месяца 2018 года через этот погранпереход планируется перевезти еще 500 тыс. тонн грузов.

«Согласно оценкам отраслевого Института экономики и развития транспорта, объема в 3,4 млн тонн (перевозок через переход) планировалось достичь только к 2025 году», - отмечается в сообщении.

С августа 2018 года начались регулярные перевозки грузов в контейнерах по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-2». По состоянию на 20 ноября 2018 года перевезен 581 контейнер TEU (эквивалент 20-футового контейнера), и, по данным китайской стороны, объемы будут увеличиваться.

Досье "Золотого Рога": МТК «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино), протяженностью около 60 км, является ключевым звеном МТК.

Досье "Золотого Рога": Первоначально проект Раджин планировался для контейнерных перевозок, но по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. В 2013 году компания «РасонКонТранс» завершила реконструкцию участка железной дороги Хасан-Раджин, а в июле 2014 года КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год. Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт. Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» («Расон») расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволяет сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока. Из Раджина грузы направлялись в Южную Корею и Китай. Их получателями через Раджин со стороны Южной Кореи выступали компании POSCO (крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи), Hyundai Merchant Marine и Korail Corp. В марте 2016 года Южная Корея объявила о выходе из проекта в связи с санкциями в отношении КНДР, введенными СБ ООН после проведения ей ядерных и ракетных испытаний.

Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья

Фото «ИнвестСтройТрест».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.