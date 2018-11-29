ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье временно отступила

Приморцы смогут за год ввезти один подержанный праворульный автомобиль без мало кому нужной кнопки

Приморцам дали временную передышку в противостоянии с могущественным федеральным монстром под именем АО «ГЛОНАСС», оператором государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Правда, не всем, - временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей не касается юрлиц. А самое главное, новые правила будут действовать всего один год. Но и это приятно.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для Дальнего Востока.

«Порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных транспортных средств и позволяет в течение года ввезти одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы ЭРА-ГЛОНАСС», - говорится в документе на сайте кабмина.

С 1 января 2017 года, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС в обязательном порядке должны оснащаться все впервые выпускаемые в обращение в России автомобили. На Дальнем Востоке, на рынке которого преобладают ввозимые из Японии подержанные транспортные средства, эта новелла сильно ударила по отлаженной системе ввоза автомобилей. Из-за того, что не был установлен порядок оборудования системой ЭРА-ГЛОНАСС бывших в употреблении иномарок, в начале 2017 года на таможенных складах зависло около 1,4 тыс. автомобилей. Затем таможня начала выдавать паспорта транспортных средств на ввезенные иномарки без системы ЭРА-ГЛОНАСС, но послабления коснулись только автомобилей, ввезенных до 15 февраля 2017 года.

«Представители ГЛОНАСС признают, что кнопка в автоматическом режиме может сработать, а может и нет. Нам предлагают проверить опытным путем, попадая в аварии, работает кнопка или нет», - отметил один из автодилеров, вышедший на санкционированный митинг против ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке. Другой участник митинга заявил, что безопасность движения должна обеспечиваться хорошим состоянием дорог, строительством развязок, а ЭРА-ГЛОНАСС - только «очередной способ обогащения чиновников и приближенных к ним олигархов».

Протестные волнения остались без внимания – с апреля 2017 года, чтобы ввозимые автомобили удовлетворяли техрегламенту и правилам таможни, был введен «временный порядок» действий и установки ЭРА-ГЛОНАСС. В Приморье сразу же была развернута сеть центров по установке комплексов, но автовладельцам нередко приходилось выбирать либо простой в «листе ожидания», либо переплачивать установщикам. В итоге установка терминалов увеличила стоимость автомобилей на 30-60 тыс. рублей. При этом кнопка не синхронизировалась с общей системой безопасности автомобилей иностранного производства, иными словами, устанавливать ее следовало бы при сборке авто на производстве, а не отдельно, когда она просто оказалась дополнительной опцией, удорожающей стоимость провоза автомобиля на территорию страны.

Досье "Золотого Рога": За 9 месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено 68,6 тыс. автотранспортных средств, что на 48% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, и на 98% - 2016 года. При этом, как отмечает таможня, навязанная необходимость установки системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС не влияет на динамику ввоза.

Вопрос отмены установки ЭРА-ГЛОНАСС на праворульные иномарки, ввозимые для собственного пользования, поднимался 16 ноября на встрече Дмитрия Медведева с врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО и вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ.

Г-н Кожемяко отмечал, что затраты на установку ЭРА-ГЛОНАСС подорожали с 28 тыс. до 33 тыс. рублей. При этом ЭРА-ГЛОНАСС не работает в отдаленных районах Приморья. «У нас есть отдаленные районы, где она вообще не работает, и люди живут не так богато, чтобы потратить на то, что вообще не работает. Это установка, это время, это отсутствие регистрации на автомобиль. Кроме хлопот и лишних затрат это ничего не создавало для человека», - пояснял врио губернатора.

«Для владельцев ввозимых авто объявление моратория, конечно, большой плюс. Теперь можно не тратить лишние 20-30 тыс. рублей на установку кнопки ГЛОНАСС, а купить на эти деньги, к примеру, комплект новой резины или установить противоугонный комплекс. Кроме того, экономится время при оформлении автомобиля в собственность», - говорит директор ООО «Таможенный портал» (Владивосток, официальный таможенный представитель) Роман СУЛТАНОВ.

Отметим, что Россия с 2018 года прекратила госфинансирование оператора ГЛОНАСС. По словам вице-премьера Дмитрия РОГОЗИНА, компания перешла на самоокупаемость. «Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы», - сказал вице-премьер. По факту это означает, что ГЛОНАСС жил, жив и будет процветать. В том числе, и за счет дальневосточников.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.