В Приморье владельцев дальнегорского комбината вновь просят на выход

Новому главе Приморья предстоит не только найти выход из холлов недостроенных «Хаяттов», но и разобраться с наследием владельцев бизнеса дальнегорского химкомбината «Бор», скрывающихся за офшорной вывеской

Предшественники Олега КОЖЕМЯКО Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и Андрей ТАРАСЕНКО с этой задачей не справились – первому, любившему летать на вертолете, по большому счету, и вовсе не было дела до бизнес-проектов, второй, известный своими связями на федеральном уровне, просто не успел завести на комбинат нового собственника.

На прошлой неделе стало известно, что власти Приморья рассматривают возможность кредитования находящегося в процедуре банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор» (Дальнегорск) в обмен на акции предприятия.

«Мы продумаем, как государство сможет помочь «Бору». Рассмотрим возможность выступить кредитором в обмен на акции. Посмотрим, как запустить этот механизм, чтобы он работал, и предусмотрим затраты в бюджете 2019 года. Наша общая задача - сохранить рабочие места и производство», - сообщил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с коллективом комбината.

Представители ГОКа на встрече отметили, что предприятие в настоящее время не выдерживает конкуренции по ценам на боропродукцию с Китаем и другими странами. При этом долги предприятия по электроэнергии и налогам составляют более 1 млрд рублей.

«По опыту Благовещенского судостроительного завода, шахт на Сахалине, знаю: у власти есть разные пути решения. Субсидирование энерготарифов, предоставление банковских гарантий за счет кредита на приобретение оборудования и усовершенствование производства. Нужно смотреть, как минимизировать убытки и выйти хотя бы на небольшую прибыль», - сказал г-н Кожемяко.

Поиски кошки в офшорной комнате

Глава региона посетовал, что собственники комбината находятся за пределами России, и диалог с ними пока выстроить не удается.

Напомним, что в июле прошлого года его предшественник заявил, что комбинат вскоре перейдет к новому собственнику, который готовит перспективный план развития предприятия.

«Несмотря на то, что собственник скрылся и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината», - сказал Андрей Тарасенко. Сообщалось, что возможность приобретения Дальнегорского ГОКа рассматривает госкорпорация «Ростех».

Досье "Золотого Рога": АО «ГХК «Бор» эксплуатировало единственное действующее борное месторождение в России, находящееся в Приморском крае. В 2011-2014 годах предприятие входило в состав холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ. В 2015 году «Бор» был признан банкротом, в настоящий момент находится в процедуре конкурсного производства. Акционерами АО «ГХК «Бор» являются принадлежащее Виталию ПАШЕНЦЕВУ ООО «Селена» (Москва), владеющее 67,5%, а также кипрские Setilius Developnent Ltd (25%) и Nordan limited (7,5%). Учредителем «Селены является Виталий ПАШЕНЦЕВ. Сейчас на месторождении работает ООО «Дальнегорский ГОК», в котором изначально 51% долей принадлежало «Бору», 49% - ООО «Радамант» (Москва). В настоящее время единственным участником Дальнегорского ГОКа является «Радамант»

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Радамант» контролирует кипрская компания Emiltrado Ventures ltd. Но отыскать владельцев не так уж сложно - гендиректором «Радаманта» является Иван ПАЛЬОК, он же - руководитель ООО «Кристель», которое ранее выполняло функции управляющей компании АО «ГХК «Бор».

Созданное на базе активов «Бора» ООО «Дальнегорский ГОК», по идее, должно работать с хорошей отдачей. Так оно и было в первые три года работы предприятия: чистая прибыль по итогам 2014 года составила 581 тыс. рублей, 2015 года – 737 тыс., 2016 года – 23,164 млн рублей. Однако, уже в 2017 году компания зафиксировала убыток в размере 436,957 млн рублей при выручке в 2,323 млрд рублей (сокращение на 13% к 2016 году).

В 2017 году предприятие произвело почти 75 тыс. тонн борной кислоты, 3,2 тыс. тонн бората кальция, 8 тонн молотого борного ангидрида и 1,6 тыс. тонн гранулированного борного ангидрида. Нынешний год все идет по восходящему графику - в январе-сентябре текущего года ГОК произвел 63,6 тыс. тонн боропродукции (объем реализации составил 2,3 млрд рублей), а до конца года планирует выпустить еще 26,7 тыс. тонн. Таким образом, по итогам года объем боропродукции составит 90,3 тыс. тонн. Но вот скажется ли это на прибыльности бизнеса, большой вопрос.

Рубильник вернули в положение «включено»

На середину сентября комбинат должен был ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) за приобретенную электроэнергию свыше 200 млн рублей, АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, 100%-ная «дочка» ДЭК) за предоставленную мощность - около 150 млн рублей.

В октябре с целью недопущения дальнейшего накопления долга энергетики уведомили руководство Дальнегорского ГОКа о необходимости введения процедуры самоограничения до уровня аварийной брони. Комбинат должен был полностью остановить технологический процесс и потреблять электроэнергию исключительно для обеспечения сохранности производства.

Однако этого не было сделано. Согласно актам энергетиков, ежедневная нагрузка предприятия в 3-4 раза превышает уровень аварийной брони.

«Таким образом, комбинат продолжает наращивать задолженность перед электросетевой компанией и полностью игнорирует урегулирование вопроса. При этом на встречах руководство предприятия соглашается погасить задолженность. Руководством ГОКа было озвучено, что с октября текущие счета за транспорт электроэнергии будут оплачиваться согласно условиям договора. По уже сформировавшемуся долгу комбинат выразил желание до 2 октября подписать график реструктуризации. Также, 2 октября - дата начала процедуры самоограничения потребления электроэнергии Дальнегорским ГОКом. Ни одно из обещаний не исполнено», - сообщала пресс-служба ДРСК.

Энергетики также заявили, что готовят обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой отреагировать на бездействие руководства комбината.

В «кислотный процесс» пришлось вмешаться Олегу Кожемяко, который по итогам поездки на предприятие поручил разработать механизм поддержки комбината.

«Прокинули» госкомпанию

Отметим, что собственники «Бора» также «засветились» в скандале с проектом модернизации предприятия. В ноябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые отклонили требования ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) к контрагенту, задействованному в проекте модернизации «Бора» на сумму 1,06 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Проект, неудачная реализация которого привела к судебному разбирательству, стартовал еще в апреле 2012 года. ООО «Трейдцентр», ГТЛК и «Бор» подписали договоры, по которым госкомпания получала от «Трейдцентра» в собственность предназначенное для «Бора» оборудование общей стоимостью 378 млн рублей и передавало его в лизинг предприятию.

Поставка, как следует из материалов дела, была осуществлена, но оборудование осталось на территории «Бора» в несмонтированном состоянии.

В 2015 году ГТЛК удалось в суде добиться расторжения договора с «Трейдцентром». При этом было подписано соглашение, которое предусматривало возврат уплаченных за оборудование денег и выплату неустойки в размере 602,15 млн рублей.

«Трейдцентр», как и следовало ожидать, не заплатил, и тогда ГТЛК подала к нему в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 453,6 млн рублей долга с учетом процентов и упомянутой неустойки. Но параллельно единственный учредитель «Трейдцентра» - кипрский офшор Alda Mera Ent. Ltd. - обратился в тот же суд с требованием признать недействительными документы 2015 года. Это требование было обосновано тем, что расторжение договора 2012 года является для «Трейдцентра» крупной сделкой, но решение о ее одобрении единственным участником компании не принималось.

ГТЛК не спорила, что оборудование было завезено на промплощадку «Бора». Но в не смонтированном и не введенном в эксплуатацию виде оно не представляет интереса для предприятия, добавляли юристы госкомпании. Их оппоненты парировали, что условие о монтаже и вводе в эксплуатацию оборудования, являющегося предметом поставки, сторонами не согласовывалось.

Будет ли осуществлена модернизация «Бора», и кто, и на каких условиях, этим займется – тот еще вопрос.

Досье "Золотого Рога": Около 90% продукции Дальнегорский ГОК реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны АТР. Однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие было вынуждено снижать мощности. Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска. В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань.

На фото: Работникам «Бора» такая картинка только снится.

Фото из архива.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.