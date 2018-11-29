У Приморья свои доходы и расходы

Дотошная статистика выявила ключевые тренды и болевые точки развития региона

Территориальный орган Федеральной государственной статистики по Приморскому краю подвел итоги социально-экономического положения региона за 9 месяцев 2018 года. Как выяснилось, реальная зарплата с начала года выросла на 8,5%, но реальные денежные доходы приморцев за это же время уменьшились на 3%. При этом индекс потребительских цен по Приморскому краю в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 103.3%, что выше, чем на соответствующую дату 2017 года (101.3%) и в целом по Российской Федерации (102.5%).

Подробности в отчете Приморскстата, с которым ознакомилась Деловая газета «Золотой Рог».

Структурные изменения в экономике

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 октября 2018 года учтено 65.2 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2%, муниципальной – 3, частной собственности – 89%.

Подавляющее большинство организаций края (81%) являются коммерческими структурами, самая распространенная форма – общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем числе организаций края всех организационно-правовых форм составляет 79%.

В городских округах сосредоточен 91% предприятий, в муниципальных районах – 9%.

Кроме того, в составе Статрегистра учтены 55.4 тыс. человек, на которых поступили сведения из регистрирующих органов о прохождении государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Из них 47% заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг (оценка) по базовым видам экономической деятельности (промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт, розничная торговля) за 9 месяцев 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года составил 99.2%.

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года составил 1398.6 млрд рублей (в действующих ценах 104% к 9 месяцам 2017 года).

Промышленное производство

За 9 месяцев 2018 года промышленными организациями края отгружено продукции на 215.5 млрд рублей. Наибольший удельный вес (68%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс промышленного производства составил 102.7% к уровню 9 месяцев 2017 года.

В добыче полезных ископаемых отмечен рост производства на 16%. Выросла добыча угля (на 4%) и металлических руд (на 36%). Спад наблюдался в добыче прочих полезных ископаемых (на 15%).

В обрабатывающих отраслях наблюдался рост производства на 2%. Увеличение промышленного производства было отмечено в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 28%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 27%), лекарственных средств (на 22%), металлургическом производстве (на 20%), производстве электрического оборудования (на 17%), бумаги и бумажных изделий (на 6%), текстильных изделий (на 5%) и одежды (на 3%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 32%), паркета, пиломатериалов и щепы технологической (на 10%), шпона (на 9%), товарного бетона (на 1%).

Выпуск легковых автомобилей вырос на 29% к уровню прошлого года. Выпуск компьютеров и периферийного оборудования снизился в 3.9 раза.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха отмечался рост на 4%. Было выработано 7.9 млрд кВт-ч электроэнергии (на 4% больше, чем за 9 месяцев 2017 года) и 8.2 млн Гкал тепловой энергии (на 2%).

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост составил 2% по сравнению с 9 месяцами 2017 года.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по предварительным расчетам, составил 23.6 млрд рублей (90.2% к 9 месяцам 2017 года в сопоставимой оценке). В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 25%, хозяйств населения – 65, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 10%.

Растениеводство. На начало октября в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур было убрано на 25% меньше соответствующего периода прошлого года (39% засеянной площади), масличных культур – на 39 (4%), картофеля – на 3 (84%), овощей открытого грунта – на 8% (70% засеянной площади).

С начала уборки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше намолочено зерна в весе после доработки на 34%, сои в первоначально-оприходованном весе – на 56%, собрано овощей – на 10%, накопано картофеля – на 5%.

Урожайность зерновых культур снизилась на 12% и составила 18.5 ц с 1 га, сои – на 27 (13 ц), картофеля – на 1 (110.9 ц), овощей открытого грунта – на 3% (121.1 ц).

В сельскохозяйственных организациях края продолжается заготовка кормов для предстоящей зимовки скота. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, по состоянию на 10 октября заготовлено 34 тыс. тонн сена, что меньше уровня заготовки на соответствующую дату прошлого года на 27%, 45.8 – сенажа (на 15%), 41.5 – силоса (на 27%), 0.3 тыс. тонн – соломы (в 11.7 раза).

Под урожай будущего года вспахано 5.9 тыс. га зяби, что меньше прошлого года на 16.9 тыс. га.

Животноводство. По состоянию на 1 октября 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 66.2 тыс. голов крупного рогатого скота (сокращение на 2%), из них 31.4 – коров (на 3%); 167.8 – свиней (на 7%), 3643.7 – птицы (на 8%), 33.1 тыс. – овец и коз (на прежнем уровне).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 79% поголовья крупного рогатого скота, свиней – 20, овец и коз – 97, птицы – 21%.

В сельскохозяйственных организациях на начало октября 2018 года, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, численность крупного рогатого скота сократилась на 12%, из него коров – на 3, свиней – на 7, птицы – на 9%, поголовье овец и коз увеличилось в 1.8 раза.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях за 9 месяцев 2018 года составили 4823 кг (на 1% больше соответствующего периода 2017 года), яйценоскость кур-несушек составила 198 яиц против 203.

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходился 21% общего объема производства мяса, 70 – молока, 36% – яиц.

Строительство

За 9 месяцев 2018 года в крае за счет всех источников финансирования по­строена 5071 квартира об­щей площадью 380.1 тыс. кв. метров, что в 1.6 раза больше 9 месяцев 2017 года. Ввод жилья населе­нием увеличился на 27%. В общем вводе жилых домов его доля составила 39% (149.9 тыс. кв. метров).

В сельской местности ввод жилья вырос на 11% и составил 60.3 тыс. кв. метров (16% введенного жилья по краю). Все жилье введено индивидуальными застройщиками.

В крае построены: больница на 40 коек во Владивостоке, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса (в Находке – 2, Октябрьском районе – 1), 2 плоскостных спортивных сооружения (в Кировском районе – на 3.6 тыс. кв. метров, в Красноармейском районе – на 3.7 тыс. кв. метров), а также учреждение культуры клубного типа на 178 мест в Лазовском районе.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель­ство», составил 46 млрд рублей (на 15% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года). Орга­низациями малого предпри­нимательства выполнено 70% объема работ по краю.

Транспорт

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 9 месяцев 2018 года составил 9.3 млн тонн (98% к соответствующему периоду прошлого года), грузооборот – 354.2 млн т-км (также 98%).

Перевезено автомобильным транспортом общего пользования (включая индивидуальных предпринимателей, без учета микропредприятий) 41.3 млн пассажиров (95% к 9 месяцам 2017 года), пассажирооборот составил 679 млн пасс-км (90%).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 730.5 тыс. тонн грузов (на 13% больше 9 месяцев 2017 года), в каботажном плавании – 1996 тыс. тонн (на 22% больше).

Перевозка пассажиров морским транспортом за 9 месяцев 2018 года сократилась на 7%, пассажирооборот – увеличился на 2%.

Связь

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный организациями (без субъектов малого предпринимательства) за 9 месяцев 2018 года, составил 1.6 млрд рублей. По сравнению с 9 месяцами 2017 года объем услуг почтовой связи в действующих ценах вырос на 3%.

Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 15.7 млрд рублей, увеличившись на 4%.

Рынок товаров и услуг

Оборот оптовой торговли за 9 месяцев 2018 года составил 807.5 млрд рублей, что на 1% больше объема 9 месяцев 2017 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 65% оборота оптовой торговли.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 287.7 млрд рублей, что выше объема 9 месяцев 2017 года на 2%. Оборот края сформирован на 93% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 7% – за счет продажи товаров на рынках и ярмарках.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 127.5 млрд рублей (101% к 9 месяцам 2017 года), непродовольственных товаров – на 160.2 млрд рублей (103%).

Запасы товаров в организациях розничной торговли на 1 октября 2018 года оценивались в сумме 12.7 млрд рублей, что обеспечит 48 дней торговли.

Оборот общественного питания составил 13.3 млрд рублей, что выше объема 9 месяцев 2017 года на 5%.

Рынок услуг. За 9 месяцев 2018 года населению края оказано платных услуг на 117.1 млрд рублей (на 4% больше, чем за 9 месяцев 2017 года). В структуре объема платных услуг населению наибольший удельный вес занимали жилищно-коммунальные услуги (28%), транспортные (20%), телекоммуникационные (12%) и медицинские (7%).

Наиболее высокий прирост физического объема реализации услуг населению по отношению к 9 месяцам 2017 года наблюдался в сфере культуры (в 1.7 раза), жилищных услуг (на 33%), гостиниц и аналогичных средств размещения (на 13%).

В объеме платных услуг бытовые составили 9%. За 9 месяцев 2018 года их было оказано на 10.8 млрд рублей.

На долю физических лиц приходился 51% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.

Финансы

Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) за январь-август 2018 года сложился в размере 45.9 млрд рублей прибыли. Удельный вес убыточных организаций составил 26%, ими получено 10.7 млрд рублей убытка.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) организаций на 1 сентября 2018 года достигла

812.6 млрд рублей, из нее просроченная – 2%.

Дебиторская задолженность на 1 сентября 2018 года достигла 331.6 млрд рублей, из нее просроченная – 10%.

Цены

Индекс потребительских цен по Приморскому краю в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 103.3%, что выше, чем на соответствующую дату 2017 года (101.3%) и в целом по Российской Федерации (102.5%).

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 103.1%.

За 9 месяцев на 6% выросли цены на мясопродукты, из них на 7% подорожал мясной фарш и окорочка куриные, на 11-12% – свинина бескостная, куры охлажденные и мороженые. Дешевле стали мясо индейки и печень говяжья (на 2% и 3%, соответственно).

За прошедший период цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 6%. Подорожали помидоры свежие (на 7%), капуста белокочанная свежая, свекла столовая и морковь (на 16%). В то же время на 3-8% стали дешевле лук репчатый, картофель, чеснок. Из фруктов заметный рост цен отмечен на бананы, лимоны (на 6-7%), виноград и яблоки (на 14-15%); снижение – на апельсины (на 6%).

Цены на рыбопродукты в целом незначительно снизились (на 1%). Из них рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), рыба соленая, маринованная, копченая, кальмары мороженые, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе рыбное подорожали на 2-9%. Снижение цен на 1-7% наблюдалось на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, сельдь соленую, рыбу мороженую неразделанную.

В среднем на 2% возросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, наиболее заметно выросли цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, хлопья из злаков, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3%).

Рост цен на 2% отмечен на кондитерские изделия, из них на 2-4% дороже стали пряники, зефир, пастила, печенье, конфеты шоколадные и шоколад.

На 2% подорожал мед, на 5 – варенье, джем, повидло, на 11% – сахар.

На 1% в среднем выросли цены на крупу и бобовые; из них на рис шлифованный и пшено – на 11% и 20%, соответственно. Овсяные хлопья «Геркулес», крупа манная, горох и фасоль подешевели на 4-6%, крупа гречневая-

ядрица – на 21%.

Из остальных наблюдаемых продуктов питания рост цен был отмечен на какао, чай черный байховый, сыры сычужные твердые и мягкие, майонез, соль поваренную пищевую, сухие супы в пакетах (на 1-5%), яйца куриные (на 11%).

Цены на алкогольные напитки и мороженое, цены в сфере общественного питания возросли на 1-2%, на напитки безалкогольные – на 5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, возросла на 4% по сравнению с декабрем 2017 года и составила на конец сентября 2018 года 5148 рублей.

Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары с начала года составил 101.9%.

В группе детской одежды и обуви наблюдалось снижение цен на товары зимнего ассортимента: комбинезоны и куртки с верхом из плащевых тканей утепленные подешевели на 3-5%, ботинки, полуботинки для школьников, сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи – на 2-3%.

Парфюмерно-косметические товары в среднем подорожали на 7%, из них наиболее заметный рост цен отмечен на туалетную воду – на 13%. На 7-11% стали дороже еженедельные и ежедневные газеты в розницу.

Медицинские товары и медикаменты подорожали на 4%. Цены на бензин автомобильный в среднем увеличились на 4%, дизельное топливо – на 5%. Табачные изделия стали дороже на 9%.

Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил 105.5% к декабрю 2017 года.

Услуги пассажирского транспорта подорожали в среднем на 11%, более всего увеличилась стоимость проезда в междугородном автобусе – в 1.4 раза. Проезд в городском автобусе подорожал на 13%, в трамвае и троллейбусе – на 14%. Стоимость услуг воздушного транспорта возросла на 8%.

В сфере жилищных услуг на 2% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальных жилищных фондах, на 4% возросли взносы за капитальный ремонт. В коммунальной сфере на 3% возросла оплата услуг газоснабжения и холодного водоснабжения, на 4% – горячего водоснабжения, отопления и услуг по снабжению электроэнергией.

Из услуг образования возросла стоимость занятий на курсах иностранных языков, дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, обучение в негосударственных общеобразовательных организациях – на 3-5%, посещение детского ясли-сада – на 12%. В 1.5 раза дороже стало обходиться обучение в государственных ВУЗах.

Из бытовых услуг подорожали услуги фотоателье, ритуальные услуги, услуги бань и душевых, ремонт холодильников и телевизоров цветного изображения, услуги по ремонту жилищ (на 3-5%).

Из остальных наблюдаемых услуг на 3% подорожали ветеринарные услуги, на 4 – услуги в сфере зарубежного туризма, на 5 – услуги правового характера, на 6 – занятия в группах общей физической подготовки, на 24% – санаторно-оздоровительные услуги.

В III квартале 2018 года средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 73 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 85 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2017 года цены на первичном рынке выросли на 6%, на вторичном – на 4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутрироссийском рынке, составил 102.4%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 113.1, в обрабатывающих производствах – 104, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 95.7, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103.7%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в целом составил 105.1% к декабрю 2017 года, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 102.2, на машины и оборудование инвестиционного назначения – 108.7, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 101.4%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки составил 110.1%, в том числе морским транспортом – 110.3, автомобильным – 108.1%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 92.5%, в том числе на культуры сельскохозяйственные, продукцию овощеводства и садоводства – 97.2, на животных живых и продукты животного происхождения – 89.7%.

Население и рынок труда

По оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 октября 2018 года составляла 1905.8 тыс. человек.

За 9 месяцев текущего года в крае родилось 15048 детей (на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года), умерло 19440 человек (на 2% больше). Число умерших превысило число родившихся на 29%. Мужская смертность превысила женскую на 11% и составила 10225 человек.

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 11148 браков (на 6% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года) и 7129 разводов (на 5% больше). На 1000 заключенных браков пришлось 639 разводов (за 9 месяцев 2017 года – 573).

Рынок труда. По итогам обследования численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2018 года составила 1040.7 тыс. человек (54% общей численности населения края). В их числе 990.6 тыс. человек (95%) были заняты в экономике и 50.1 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, на конец сентября зарегистрировано в качестве безработных 9 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 4.8%, а уровень зарегистрированной безработицы – 0.9%.

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 вакансий составляла 14 человек (на конец сентября 2017 года – 16).

Уровень жизни

Среднедушевые денежные доходы (определяются как отношение всех денежных поступлений (трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих доходов) к численности населения края) за 9 месяцев 2018 года, по предварительной оценке, составили 33.3 тыс. рублей в месяц.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) уменьшились к соответствующему периоду 2017 года на 3%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях края в январе-августе 2018 года составила 40861 рубль, что выше аналогичного периода 2017 года на 11%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 8.5%.

Наиболее высокий уровень заработной платы в августе отмечен в организациях трубопроводного транспорта (в 2.7 раза выше среднекраевого уровня); воздушного транспорта (в 2.5 раза); по производству автотранспортных средств, организации и проведению азартных игр и заключению пари (в 2.1 раза); морского грузового транспорта, денежного посредничества (в 1.9 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по производству кожи и изделий из кожи, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, в торговле, гостиницах и ресторанах, профессиональной научной и технической деятельности.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2018 года составила 446.6 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2017 года увеличилась на 1%. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 1865 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника равна 239.5 тыс. рублей.

Оздоровительный отдых детей

В 2018 году объектами федерального статистического наблюдения в сфере летнего оздоровления детей были юридические лица и их обособленные подразделения (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

По данным обследования в летний период 2018 года в крае действовало 592 организации отдыха и оздоровления детей (лагеря), в которых поправили свое здоровье 89 тыс. школьников.

Наиболее распространенной формой организации детского отдыха были сезонные оздоровительные лагеря стационарного типа (99%). В основном это лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных школ. За лето в них отдохнуло 78.3 тыс. школьников.

За прошедшее лето детскими оздоровительными учреждениями было охвачено 3.9 тыс. школьников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 0.8 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, 0.6 тыс. детей-инвалидов.

Организацией отдыха и обслуживания детей занималось 7.8 тыс. работников, из которых педагоги-воспитатели и вожатые составили 5.3 тыс. человек (68%). За здоровьем детей наблюдали 429 медицинских работников. В среднем на одного воспитателя приходилось по 17 детей.

Правонарушения

По данным Управления МВД России по Приморскому краю, за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 25.2 тыс. преступлений, что на 9% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года. Из общего числа зарегистрированных преступлений 22% отнесены к разряду тяжких и особо тяжких. На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 1312 преступлений (за 9 месяцев 2017 года – 1439). Совершено 3662 преступления против личности (на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них 130 убийств или покушений на убийство, 377 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 случаев похищения человека.

Зарегистрировано 893 преступления, связанных с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью и другими видами экономической деятельности (на 18% меньше); 3641 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (меньше на 13%); 474 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия (уменьшение на 30%).

Самым распространенным преступлением остаются кражи (30% всех преступлений), по сравнению с 9 месяцами 2017 года их число уменьшилось на 24%, каждая одиннадцатая кража – квартирная.

С применением различных видов оружия совершено 120 преступлений (увеличение в 1.5 раза).

Правоохранительными органами выявлены 12 тыс. человек, совершивших преступления, из них каждый девятнадцатый – несовершеннолетний и каждая пятая – женщина, каждый третий совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 67% выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 10.1 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 55% (за 9 месяцев 2017 года – 54%).

Приморскстат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.