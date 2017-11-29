Очередной передел химкомбината "Бор" только начинается

В судьбе многострадального дальнегорского химкомбината «Бор» наметился новый поворот - как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», конкурсный управляющий АО «Горно-химическая компания (ГХК) «Бор» (ГХК «Бор») потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве предприятия зарегистрированную на Кипре компанию «I.S.Industrial Solutions Limited». Сумма предъявляемых требований превышает 11,8 млрд рублей. При этом новым собственником контрольного пакета (51% долей) ООО «Дальнегорский ГОК», созданного на базе химкомбината «Бор», стало московское ООО «Радамант».

По данным Деловой газеты «Золотой рог», Арбитражный суд Москвы ввёл на прошлой неделе процедуру банкротства в АО «ГХК «Бор» сроком на полгода. Отчет конкурсного управляющего о ходе производства назначен на 17 мая 2018 года.

ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. В последнее время предприятие занимает третье место в мире по производству боропродукции. В 2011-2014 годах комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные сферы экономики.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «ГХК «Бор» в связи с непогашенной задолженностью, а 10 ноября 2015 года по заявлению московского ЗАО «ФинИнвест» признал АО несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утвержден Андрей БЕРСЕНЕВ. Тот же суд 24 января 2017 года по заявлению ФНС России решил включить в третью очередь реестра кредиторов ООО «ГХК «Бор» требование Инспекции ФНС №16 по Москве в размере 94,3 млн рублей основного долга. При этом, суд отказал во включении в реестр 15,1 млн рублей пеней.

После начала банкротства АО «ГХК «Бор» появилось два предприятия: ООО «Дальнегорский химкомбинат «Бор» (ДХК «Бор») и ООО «Дальнегорский ГОК». При этом, все работники оформлены в первом, но трудятся на втором.

Юристы отмечают, что привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является весьма кропотливым делом, требующим серьезной подготовки. Для этого, помимо причинения вреда заявителю, необходимо доказать возможность ответчика влиять на принимаемые должником решения, а также то, что он обладал всей полнотой информации относительно сделки.

«С наскоку такую процедуру вряд ли осилишь, но одно то, что конкурсный управляющий продолжает борьбу за выведение «на чистую воду» махинаторов из офшоров, свидетельствует об изменении расстановки сил в процессе. Не секрет, что ранее махинации «Бора» и его всевозможных «инкарнаций» получали поддержку от бывшего руководства края, а тем временем миллионы долларов валютной выручки химзавода утекали в офшоры. Сейчас ситуация изменилась и очень многое будет зависеть от нового руководства региона», - говорит представитель одного из кредиторов «Бора».

Но это еще не все - новым собственником контрольного пакета (51% долей) ООО «Дальнегорский ГОК» стало ООО «Радамант». В ходе торгов посредством публичного предложения компания из Москвы предложила за контроль над ООО «Дальнегорский ГОК» символические 7,568 млн рублей. При этом единственным учредителем «Радаманта» выступает зарегистрированная опять же на Кипре акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эмилтрадо Венчерс Лтд».

«Заявитель является заинтересованным лицом по отношению к должнику. Характер заинтересованности - заявитель в соответствии с ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником, является аффилированным лицом. Заинтересованность заявителя по отношению к кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует», - говорится в сообщении о результатах торгов.

В настоящее время основным владельцем АО «ГХК «Бор» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, владеющий 67,5% акций через ООО «Селена». Еще 25% и 7,5% принадлежат, соответственно, кипрским офшорам Setilius Development Limited и Nordan Limited. АО «ГХК «Бор» является основным владельцем ООО «Дальнегорский ГОК», гендиректором которого является Дмитрий РАЧКОВ, он же руководит ООО НПП «Силика», также зарегистрированным в Дальнегорске. «Бору» принадлежит 51% долей ГОКа, оставшиеся 49% - ООО «Радамант». На деле же контроль над активами химкомбината сохраняет зарегистрированное в Москве ЗАО «ФинИнвест».

На АО «ГХК Бор» в настоящее время продолжают работать лишь 95 работников цеха «Сторожевая служба». Все остальные работники АО с апреля 2016 года приняты на работу (переводом к другому работодателю) в ООО «ДХК Бор». По данным на октябрь 2017 года в «ДХК Бор» числились 2 тыс. 236 человек.

По соглашению между ООО «ДХК Бор» и ООО «Дальнегорский ГОК», работники первой компании выполняют работы на производстве ООО «Дальнегорский ГОК». Которое, в свою очередь, работает на производственных площадях АО «ГХК Бор» по договору аренды.

Приморская краевая организация Росхимпрофсоюза уже попросила врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО срочно включить в повестку первого заседания краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2018 год вопрос о судьбе работников предприятия, созданного на базе банкротящегося в очередной раз химкомбината «Бор».

При этом, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края в июне текущего года возбудил производство по делу о банкротстве ООО «ДХК Бор». А в сентябре было зарегистрировано ООО «Горно-химическая компания «Бор», единственным учредителем которого выступает все тот же «Дальнегорский ГОК».

Олег КЛИМЕНКО.