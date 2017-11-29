Три дня на уплату налогов

Владельцам вертолетов и «Феррари» следует поторопиться

Кампания по уплате имущественных налогов является чуть ли не более грандиозной, чем ежегодная декларационная. Уплата налогов на доходы физических лиц фактически делегирована работодателям, тогда как налог на квартиры, автомобили, катера, самолеты и землю заплатит каждый гражданин.

Уже сегодня, не дожидаясь 1 декабря, приморцы оплатили налог на имущество в сумме 243 млн рублей, транспортный налог - в размере 874 млн рублей, налог на землю – 155 млн рублей. По словам заместителя руководителя Управления ФНС России по Приморскому краю Надежды ЯН, эти поступления включают и задолженность тех граждан, которые не оплатили налоги в прошлом году, и суммы, которые взыскали судебные приставы. В прошлом году граждане заплатили транспортный налог в сумме 1,341 млрд рублей.

Любопытно, что приморцы все чаще становятся владельцами дорогостоящих автомобилей, дороже 3 млн рублей, сегодня в крае уплачивается налог с более чем 900 подобных машин. Владельцами вертолетов и самолетов сегодня является 51 житель края.

Ставки налогов растут, так произошло с транспортным налогом, но закон 24 КЗ находится в ведомстве Думы Приморского края, а значит, региональные власти сами поднимают ставки для приморцев. В свою очередь льготы по уплате земельного налога установлены для определенных категорий граждан во всех муниципальных образованиях Приморья. Кроме того, федеральным законодательством по земельному налогу установлен вычет 10 тыс. рублей для 7 категорий налогоплательщиков, в том числе инвалидов I и II групп инвалидности, инвалидов с детства. Самый большой вычет установлен во Владивостоке для пенсионеров. Так, земельный налог для них рассчитывается от стоимости земельного участка за вычетом 300 тыс. рублей. Т.е. если участок оценен в 1 млн рублей, налог будет рассчитан исходя из суммы 700 тыс. рублей.

Льгота по уплате налога на имущество физических лиц с 2015 года действует для льготников, в том числе и для пенсионеров, но только на один объект каждого вида (квартиру, дом, гараж и т.д.). Если гражданин пенсионного возраста, например, является собственником трех квартир, то налог заплатит только за две. По словам Надежды Ян на льготу по транспортному налогу пенсионерам рассчитывать не приходится и переписывать дорогие внедорожники на бабушек и дедушек нет смысла. Внуки и дети могут оставить их себе и платить налоги самостоятельно по закону.

Ознакомиться с льготами можно на сайте ФНС России nalog.ru, обратившись к электронному сервису «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Как отмечает Надежда Ян, на сегодняшний момент все налоговые уведомления должны быть получены гражданами, соответственно к 1 декабря каждый из приморцев, владелец недвижимости, земельных участков, автомобилей, самолетов, катеров должен заплатить налоги. Очень многие приморцы подключены к личному кабинету, для них уведомление сформировано на сайте www.nalog.ru и его следует оплатить в режиме онлайн или распечатать и заплатить в банке. Если налогоплательщик забыл пароль, то в любой налоговой инспекции страны в течении 15 минут его восстановят и можно вновь использовать данный сервис.

На вопрос о том, каким образом поступить, если налоговое уведомление не пришло или пришло с ошибками, заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Приморскому краю Лариса НЕСТЕРОВА советует обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с паспортом и сообщить о данном факте. Налоговое уведомление будет выдано на руки гражданину, в случае неправильного исчисления налога будет произведен перерасчет и срок уплаты будет скорректирован и перенесен на более поздний срок.

Если гражданин уже несколько лет является собственником имущества или земельного участка, а налоги обходят его стороной, уведомление не поступает по адресу, сообщить в налоговую службу он также обязан. Если до 2016 года такие налоги он мог заплатить со скидкой, то с этого года с него возьмут налоги за три предыдущих года со штрафом в 20%.

А вот ожидать налоговое уведомление тем, кто вселился в новостройки, возведенные с 2013 года, пока не стоит. У таких объектов отсутствует инвентаризационная стоимость. Закон об исчислении налога от кадастровой стоимости на территории Приморского края еще не принят. Налог будет исчислен ровно с того момента, как только вступят в силу правовые новеллы. Начисление налога задним числом, т.е. за предшествующие годы по таким объектам не произойдет.

В то же время об оплате земельного налога на дальневосточный гектар счастливым владельцам пока задумываться рано, так как данная земля сдается его владельцу в аренду. В дальнейшем налоговая служба исчислит налог на землю, ставшую собственностью гражданина, исходя из ее кадастровой стоимости.

Яна МАЛЬЦЕВА.