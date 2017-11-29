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Крипто-остров, жить на нем легко и просто!

29 Ноября 2017, 16:40 | Приморье

Майнинг-ферма и лаборатория искусственного интеллекта могут появиться на острове Русском во Владивостоке

 

Во Владивостоке состоялись переговоры по вопросам создания вычислительных центров на территориях, обладающих избыточной энергетической мощностью. В переговорах с делегацией гонконгской компании Genesis Engineering, специализирующейся на продвижении и развитии криптовалютной индустрии, приняли участие представители АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и Дальневосточного федерального университета.

В ходе встречи с АО «КРДВ» гонконгская компания, сосредоточенная на работе в регионах мира с избыточным энергетическим потенциалом и занимающаяся продвижением криптовалют на рынки России, Бразилии, Южной Кореи, Японии и США, озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский. «Мы видим свое присутствие в качестве резидентов этой территории. Нас заинтересовали свободные энергетические мощности и земельные участки, налоговые и таможенные преференции. После реализации пилотного проекта на острове Русский в наших планах оборудовать на Дальнем Востоке до 300 тысяч квадратных метров производственных помещений», - сообщил представитель Genesis Engineering Джон РИГГИНС.

По словам заместителя директора по инвестициям АО «ДВЭУК» Валентина ЛОХМАНОВА, иностранная делегация ознакомилась с состоянием энергетической инфраструктурой острова Русский и изучила потенциальные площадки для размещения производственных помещений вблизи объектов генерации: «Энергосистема островной территории имеет резерв как по электрической, так и по тепловой мощности. Этого достаточно для обеспечения энергоснабжения потребителя на первом этапе», - отметил Лохманов.

Представители Genesis Engineering также провели переговоры с руководством ДВФУ, на базе которого создан Центр цифровой экономики. «Университет  планирует направить серьезные усилия для участия в государственной программе цифровой экономики. Для этого нам нужно создать необходимую инфраструктуру, установить партнерские отношения с различными организациями, развивать практикоориентированное образование, наладить нормативно-правовые аспекты работы. Руководство университета уделяет этим вопросам чрезвычайно большое внимание и делает на этом акцент», - подчеркнула директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, руководитель Центра цифровой экономики Елена ГАФФОРОВА.

Джон Риггинс заверил участников встречи, что Genesis Engineering готова поддержать образовательно-просветительские проекты ДВФУ и совместно проводить хакатоны, международные конференции, разрабатывать учебные программы, в том числе по технологии блокчейн. При этом представители компании могут выступать в качестве спикеров и преподавателей.

«Мы предлагаем создать на базе ДВФУ show room, музей криптовалют и блокчейна. Он покажет, как развивались эти технологии до сегодняшнего дня. Возможна демонстрация в режиме реального времени майнинга криптовалют. Мы готовы профинансировать этот проект, более того - готовы оплачивать обучение лучших студентов, финансировать исследования университета в этой области и участвовать в них. Также нас интересует создание на базе ДВФУ лаборатории искусственного интеллекта. Подобные структуры мы уже создали совместно с МГУ и МИСиС», - добавил Джон РИГГИНС.

Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining. Напомним, на сегодняшний день АО «КРДВ» подписаны соглашения с 565 резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые намерены инвестировать в реализацию проектов 2,48 трлн рублей и создать более 72 000 рабочих мест.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ДВЭУК  корпорация развития дальнего востока  крдв 



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