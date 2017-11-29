Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Русского хотят сделать крипто-остров
Майнинг-ферма и лаборатория искусственного интеллекта могут появиться на острове Русском во Владивостоке
Во Владивостоке состоялись переговоры по вопросам создания вычислительных центров на территориях, обладающих избыточной энергетической мощностью. В переговорах с делегацией гонконгской компании Genesis Engineering, специализирующейся на продвижении и развитии криптовалютной индустрии, приняли участие представители АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и Дальневосточного федерального университета.
В ходе встречи с АО «КРДВ» гонконгская компания, сосредоточенная на работе в регионах мира с избыточным энергетическим потенциалом и занимающаяся продвижением криптовалют на рынки России, Бразилии, Южной Кореи, Японии и США, озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский. «Мы видим свое присутствие в качестве резидентов этой территории. Нас заинтересовали свободные энергетические мощности и земельные участки, налоговые и таможенные преференции. После реализации пилотного проекта на острове Русский в наших планах оборудовать на Дальнем Востоке до 300 тысяч квадратных метров производственных помещений», - сообщил представитель Genesis Engineering Джон РИГГИНС.
По словам заместителя директора по инвестициям АО «ДВЭУК» Валентина ЛОХМАНОВА, иностранная делегация ознакомилась с состоянием энергетической инфраструктурой острова Русский и изучила потенциальные площадки для размещения производственных помещений вблизи объектов генерации: «Энергосистема островной территории имеет резерв как по электрической, так и по тепловой мощности. Этого достаточно для обеспечения энергоснабжения потребителя на первом этапе», - отметил Лохманов.
Представители Genesis Engineering также провели переговоры с руководством ДВФУ, на базе которого создан Центр цифровой экономики. «Университет планирует направить серьезные усилия для участия в государственной программе цифровой экономики. Для этого нам нужно создать необходимую инфраструктуру, установить партнерские отношения с различными организациями, развивать практикоориентированное образование, наладить нормативно-правовые аспекты работы. Руководство университета уделяет этим вопросам чрезвычайно большое внимание и делает на этом акцент», - подчеркнула директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, руководитель Центра цифровой экономики Елена ГАФФОРОВА.
Джон Риггинс заверил участников встречи, что Genesis Engineering готова поддержать образовательно-просветительские проекты ДВФУ и совместно проводить хакатоны, международные конференции, разрабатывать учебные программы, в том числе по технологии блокчейн. При этом представители компании могут выступать в качестве спикеров и преподавателей.
«Мы предлагаем создать на базе ДВФУ show room, музей криптовалют и блокчейна. Он покажет, как развивались эти технологии до сегодняшнего дня. Возможна демонстрация в режиме реального времени майнинга криптовалют. Мы готовы профинансировать этот проект, более того - готовы оплачивать обучение лучших студентов, финансировать исследования университета в этой области и участвовать в них. Также нас интересует создание на базе ДВФУ лаборатории искусственного интеллекта. Подобные структуры мы уже создали совместно с МГУ и МИСиС», - добавил Джон РИГГИНС.
Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining. Напомним, на сегодняшний день АО «КРДВ» подписаны соглашения с 565 резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые намерены инвестировать в реализацию проектов 2,48 трлн рублей и создать более 72 000 рабочих мест.
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- В Приморье создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
- Приморский бизнес объединяет свои проекты в "кольцо"
- Торговый оборот с РФ равен 1/17 от объема торговли Японии и КНР
- В Приморье японцам показали столько всего вкусного...
- Очередной передел химкомбината "Бор" только начинается
- Из Русского хотят сделать крипто-остров
- Проверки на порогах
- Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли
- Оценке нужна независимость
- Владивосток готовится к первому "Дню японского инвестора"
Новости раздела
- В Приморье создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
- Приморский бизнес объединяет свои проекты в "кольцо"
- В социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" вносят изменения
- Торговый оборот с РФ равен 1/17 от объема торговли Японии и КНР
- В Приморье японцам показали столько всего вкусного...
- Краевой прокурор признал неэффективной борьбу с угольной пылью в Приморье
- "Балкон в подарок!"
- В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу
- В Приморье доведен до банкротства крупный холдинг
- Со своим юанем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Неужели тут все так строят..."
- В Приморье доведен до банкротства крупный холдинг
- Во Владивостоке над новостроем нависла гиря разрушения
- Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли
- Во Владивостоке детей научат журналистике и блогингу
- Кредитный кооператив, который почти лопнул
- Приморье по ОСАГО скатилось в "красную зону"
- В Хабаровске при минус 10 "согреют" футбольное поле и болельщиков