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#Щедрый вторник во Владивостоке прошел под знаком Октябрьской революции

29 Ноября 2017, 12:44 | Приморье

Во Владивостоке в Приморской краевой библиотеке для слепых состоялся благотворительный показ фильма-альманаха «20:17». Картина снабжена тифлокомментариями, благодаря чему ее могут «смотреть» люди с ограниченными возможностями по зрению. Показ состоялся при поддержке компании «МегаФон» и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Международная акция #ЩедрыйВторник, к которой был приурочен кинопоказ, - общественная инициатива, возникшая 5 лет назад и получившая распространение во многих странах. В последний вторник ноября по всему миру в благотворительных целях устраиваются мероприятия и акции, призванные обратить внимание общества на социальные проблемы и необходимость личного участия каждого в их решении. В прошлом году в России акция впервые приобрела официальный статус.

Компания «МегаФон» уже в течение нескольких лет организует показы фильмов для людей с нарушениями зрения, обычно к просмотру предлагаются новинки российского кинематографа. Кинолента «20:17» -  это киноальманах трех молодых режиссеров, посвященный столетию русской революции. Проект поддержал Госфильмофонд и предоставил создателям «20:17» множество уникальных архивных кадров старых игровых фильмов и кинохроник. Как и все адаптированные фильмы для слабовидящих, эта лента содержит тифлокомментарий - закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Дополненная таким образом картина, где каждое движение описано до мелочей, позволяют незрячим людям «видеть» все, что происходит на экране.

«Очень радует, что в последнее время досуговые реабилитационные технологии получили серьезное развитие, -- говорит Елена Кислицина, директор Приморской краевой библиотеки для слепых. – Такие показы -  важный шаг в работе по обеспечению равного доступа к информации и достижениям культуры, по интеграции слепых и слабовидящих людей в общество. Что же касается самого фильма, - интересен был взгляд молодых на нашу историю, их видение истоков революции, их мысли. На этот раз читатели нашей библиотеки познакомились с авторским необычным кино, и это тоже очень важно для понимания современного искусства».

«Социальный проект «Кино для незрячих и глухих» наша компания реализует во многих городах нашей страны, в том числе, во Владивостоке, -- говорит Артем Базыль, директор приморского регионального отделения компании «МегаФон». Считаем, что устранение различных барьеров, существующих в жизни инвалидов, - очень важная задача, стоящая сегодня перед обществом, бизнесом, здоровыми людьми. Рады, что в день международной акции #ЩедрыйВторник и мы внесли свой вклад в доброе дело».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  Благовещенск 



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