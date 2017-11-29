В Приморье крабу зажимают клешни

Инициатива распределения крабовых квот исключительно через аукционы рассматривается приморскими компаниями как антигосударственная

Новость о том, что в перспективе могут измениться правила выдачи квот на вылов краба, взорвала отраслевое сообщество. Ранее ряд федеральных СМИ опубликовал некий документ, в котором неизвестные авторы в письме президенту предлагают разыгрывать квоты на открытых аукционах, путем выставления на аукционы лотов, которые в данный момент закреплены за пользователями договорами ФАР. По бассейну это более 60 тыс. тонн, которые закреплены за компаниями согласно историческому принципу.

Документ без первой страницы уже неделю кочует по телефонам бизнесменов и чиновников. Ввиду отсутствия «шапки» сложно понять, правовой статус сканированного письма и его авторов. Резонанс получен благодаря, тому, что на документе предположительно есть резолюция президента Владимира ПУТИНА, которая гласит о том, что предложения должны быть рассмотрены помощником президента Андреем БЕЛОУСОВЫМ. Письмо предлагает отказ от исторического принципа распределения квот на вылов краба и переход на их выдачу на основе открытого аукциона сроком на 10 лет, а не на 15 лет, как сейчас. При этом уже в 2019 году предлагается провести аукционы на квоты в размере 60 тыс. тонн, выданные в 2009 году, срок действия которых истекает в 2018 году (в 2016 году в РФ добыто 74 тыс. тонн краба).

Между тем, участники рынка, несмотря на неофициальный статус документа, уже заговорили о возможной революции в рыбном бизнесе России. При этом удивляет тот факт, что отмена исторического принципа уже ранее рассматривалась в рамках рабочей группы при подготовке заседания президиума государственного совета, и коллегиально бизнес и власть сошлись в недопустимости подобных решений для отрасли.

Удар ниже ловушки

Одним из первых о недопустимости изменений базовых принципов функционирования отрасли заявил президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ.

«В докладе президиума Госсовета в октябре 2017 года «О развитии рыбохозяйственного комплекса РФ» указано «Принцип реализации квот на аукционах привел в 2003-2004 годах к кризису рыбной отрасли. Отраслевая прибыль в 2001 году по сравнению с 2000 годом упала в девять раз – до 807 млн рублей. Дальше убытки только росли: в 2002 году – 5,2 млрд рублей, а в 2003 году – 18 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 37,7 млрд рублей в 1999 году до 70 млрд рублей в 2004 году, достигнув 82% стоимости произведенной продукции», – обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Герман Зверев уверен в том, что отказ от перезаключения договоров, срок действия которых истекает 31 декабря 2018 года, неизбежно повлечет для целого ряда рыбопромышленных предприятий дефолт по заключенным кредитным соглашениям. Первой жертвой отказа государства соблюдать базовые нормы закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» станут инвестиции, второй – зарплаты рыбаков, третьей – налоговые поступления в бюджеты прибрежных территорий.

Почему именно краба пытаются переделить, никого не удивляет. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда для крабов стали искать отдельные инвестиционные решения. Крабов не внесли в перечень видов биоресурсов для инвестиционных целей, как тот же минтай или треску с сельдью, а предложили для них годовой мораторий.

То, что отдельные общественные деятели в крабовой отрасли невключение в список инвестиционных квот преподносили как победу, оказалось сдачей интересов всех пользователей крабов. Налицо была попытка через ассоциацию добытчиков краба и ее руководителя Александра ДУПЛЯКОВА, кулуарно договориться с федеральным центром не трогать ресурс. Теперь понятно, что административный вес и аппаратный лоббизм федералов на голову выше, чем усилия представителя общественной организации решить вопрос в свою пользу. В рыбной отрасли давно замечено, что все попытки решать вопросы кулуарно, непрозрачно, через особые договоренности и без учета мнения большинства рыбаков приводят именно к таким плачевным результатам. Налицо серьезнейший промах руководства крабовой ассоциации, которая на протяжении долгих лет сознательно проводит политику информационной закрытости от общества. Теперь спасать крабовый бизнес будут всем рыбацким сообществом, так как все понимают опасность таких вот решений по переделке ресурса.

В очередь на банкротство

В том, что это может быть началом будущей рыбной национализации тех долей квот, что закреплены за компаниями историческим принципом, рыбаки не сомневаются. По словам генерального директора компании «Восток Джапан» Андрея ТЕМНЫХ, технически лишить компании квот по историческому принципу можно будет только путем внесения изменений в федеральный закон «О рыболовстве», а значит под аукционы можно подвести все виды биоресурсов. При этом рыбопромышленник уверен в том, что сотни предприятий будут банкротами.

«Все компании, у которых от 500 до 2 тысяч тонн краба, не смогут выйти на аукцион, и победить на торгах, следовательно, они будут банкротами. Для бассейна это тысячи потерянных рабочих мест и сотни миллионов рублей, недополученных в бюджеты в виде налогов. Что касается выгоды государства, то идет откровенная дезинформация о возможных доходах от продажи краба на аукционах. Фигурирует некая виртуальная цифра в 300 млрд рублей, которая очень импонирует тем, кто стремится этим козырем добиться решения в свою пользу. Реальный доход государства будет на порядок ниже. Ведь последние крабовые аукционы, где 5 тыс. тонн были проданы за 23 млрд рублей, показали ценовые рекорды благодаря тому, что игроки докупали объемы к уже закрепленным за ними квотам. Ни одна компания с нуля таких трат не может осилить. Но, возможно, именно эти торги и спровоцировали интересантов на лоббизм возврата к аукционам», - говорит Андрей Темных.

«Если бы участники торгов в мае 2017 года знали, что государство не собирается соблюдать статью 31 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и не перезаключит с ними договоры о закреплении квот, то их финансовый энтузиазм на аукционе в мае 2017 года мог сильно поубавиться. Именно уверенность в том, что действующие договоры о закреплении квот будут перезаключены в 2018 году, позволила торговаться на аукционе за дополнительные квоты. Узнай в мае 2017 года те же самые участники торгов, что год спустя им понадобятся деньги для того, чтобы хотя бы сохранить имеющийся у них ресурс, вряд ли финансовые результаты аукционов поражали бы воображение», - считает Герман Зверев.

Кому это нужно?

Закономерно, что пока за возврат к тотальным торгам не нашлось ни одного аргумента. Причем, нет ни одной позиции, ни одного конкретного лица, которое бы внятно объяснило, зачем на старте инвестиционной кампании, призванной обновить флот и реанимировать береговую переработку, всплывает инициатива, способная перечеркнуть все рыбные поручения президента, двухгодичный труд правительства РФ и нормативную базу, с таким трудом разработанную Росрыболовством? А то, что введение аукционов даже в отношении одного вида биоресурсов, повлияет на выполнение взятых инвестиционных обязательств, у рыбаков сомнений нет.

«Сегодня у нас в стадии реализации судостроительный проект краболова на верфи «Пелла». У нашей компании 6 тыс. тонн краба, понятно, что если квота по историческому принципу пойдет на аукцион, то довести проект мы будем не в состоянии. Исключение крабов из инвестиционных квот ставит крест на строительстве новых судов на российских верфях. Даже проекты подобных исключений уже вредят инвесторам. Государству необходимо в ближайшее время дать официальную оценку этим «инициативам» по официальным каналам, - говорит представитель одной из приморских компаний.

Исключение крабов из инвестиционных квот может быть косвенным признаком того, что краб все же попытаются завести на торги. Однако резкая смена правил игры ударит не только по крабовым компаниям. Рыбаки считают, что налицо дискредитация главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, который совсем недавно утверждал, что по инвестиционным квотам по крабу может быть построено в ДВ бассейне около 30 судов, и 6–10 судов для Северного бассейна. При этом компания «СЗРК» уже разместила заказы на шесть судов на Выборгском заводе (общая стоимость около €180 млн, строительство начнется весной 2019 года). Компания уже озвучила в прессе, что если переход на аукционы будет одобрен, СЗРК будет вынужден отказаться от новых краболовов из-за дополнительных трат на аукционы, и перейдет к модернизации текущего флота и покупке подержанных судов.

Нет документа – нет обсуждения

Пока рыбаки готовят коллективные обращения, эксперты недоумевают, почему накануне президентских выборов рождаются подобные проекты, которые отчасти могут ввести для власти политические риски. «Эта история с крабовым переделом вызывает ряд вопросов у отрасли к системе. Каким образом решаются базовые отраслевые вопросы? Нет ли провокации в утечке информации? Странно, что такой резонансный документ (если он существует) гуляет по телефонам тысяч людей, а на сайте президента РФ, на портале законопроектов, на сайте правительства и Росрыболовства нет ни одного документа на подобную тему или стенограммы совещаний, где обсуждается изменение федерального закона «О рыболовстве» - недоумевают рыбаки.

Но, несмотря на подтверждение достоверности письма, общественный совет ФАР и глава ФАР уже представили свою позицию. Так, в решении общественного совета сказано, что важность сохранения «базового принципа законодательства о рыболовстве» отмечена президентом. Также в решении совета отмечено, что и инвестквоты разрабатывались по поручению президента, сейчас направляются заявки на них.

КРОМЕ ТОГО

Добытчики за «открытый калькулятор»

На ноябрь рыболовные компании уже заключили твердые контракты на 15 судов, что окажет позитивное влияние на российское судостроение (авторы жалобы Владимиру Путину, напротив, уверяли, что суда-краболовы технологически просты и их строительство не обеспечит прорыва в судостроении), а также будет иметь особое значение для развития Дальнего Востока.

Исключение краба из инвестквот приведет к «обвальному» падению инвестиций рыбной отрасли, резкому ухудшению инвестклимата. Кроме того, в общественном совете настаивают на проведении повторной процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) по проектам постановлений, регламентирующим перезаключение договоров о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов с 2019 года на 15 лет. Там также считают необходимым создать на сайте Росрыболовства «открытый калькулятор» для расчета доли квоты вылова.

Юрий МОРОЗОВ.