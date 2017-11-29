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Во Владивостоке над новостроем нависла гиря разрушения
Дольщики недоумевают: как можно снести почти готовое здание, в которое они с большим риском вложили огромные деньги
Минувшей весной правосудие восторжествовало над незаконной постройкой в охранной зоне здания-памятника жилого многоэтажного дома в Почтовом переулке. Уже готовую коробку снесли, а на ее месте сделали зеленый газон. Однако во Владивостоке на сегодня есть и другие новострои, являющиеся кандидатами на снос. Один из них – это жилой комплекс «Первомайский» на ул. Кипарисовая, 26.
Строительство этого дома началось в далеком уже 2007 году. Вероятно, он давно мог бы быть введен в эксплуатацию, если бы не амбиции застройщика – ООО «Дальстройконтракт», который решил извлечь из выделенной под строительство земли максимум выгоды. С этой целью им было принято решение к проектным десяти этажам надстроить еще девять и довести количество квартир в доме до 185. Естественно, это потребовало увеличения срока строительства, и первоначальный ввод в эксплуатацию, намеченный на 2009 год, был сначала перенесен на 2012 год, а затем еще не раз переносился вплоть до конца прошлого года.
Не сдан этот дом и по сей день. Причем когда это произойдет и произойдет ли, пока никто конкретно ответить не может, а около сотни дольщиков, которых региональная инспекция стройнадзора почему-то не признала обманутыми, уже не знают, куда еще им податься со своим горем.
14 октября они, чтобы привлечь внимание к своей проблеме врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, присоединились к «официально признанным» обманутым дольщикам на митинге возле Дома молодежи. Однако ситуация и после этого пока не меняется – как встала стройка колом около двух лет назад, так и стоит.
А причиной приостановки стало то, что переделанный проект, оказалось, не прошел согласования экспертизы, не было получено официального разрешения на строительство. К этому добавились двойные продажи, трещины в стенах, которые насторожили специалистов контрольных органов и заставили принять решение о запрете дальнейшего строительства. Мало этого – застройщику было выдано предписание: снести все надстроенные этажи, притом, что строителям оставалось всего месяц-два, чтобы полностью закрыть коробку. Отмечалось, что заложенный фундамент не был рассчитан на дополнительные этажи.
Дольщики недоумевают: как можно снести почти готовое здание, в которое они с большим риском вложили огромные деньги – свои кровью и потом заработанные миллионы. Дело в том, что застройщик не утруждал себя регистрацией дольщиков у госрегистратора в соответствии с Законом о долевом строительстве, что само по себе должно было настораживать людей, но они все же почему-то доверились. И просчитались.
В октябре прошлого года Ленинский районный суд Владивостока предъявил бывшему директору компании «Дальстройконтракт» обвинение в «причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения», грозившее пятилетним сроком и смешным штрафом до 80 тыс. рублей. При этом выяснилось интересное обстоятельство, что данный руководитель уже дважды присуждался к семилетним срокам, в том числе и за мошенничество.
Судьба директора компании для дольщиков, в принципе, не интересна. Их волнует – когда и в каком виде дом будет достроен и что в нем им достанется.
Надо отметить, что администрация Приморья подступалась к решению судьбы этой стройки. При этом на банкротящуюся компанию были возложены обязательства, которые она так и не выполнила. То есть, по приведению проектно-сметной документации и самого объекта в соответствие с полученными разрешениями и заключениями.
15 июня 2016 года по решению Арбитражного суда Приморского края ООО «Дальстройконтракт» было признано банкротом и открыто конкурсное производство с назначением конкурсного управляющего, который должен был приложить усилия для приведения документации по строительству в соответствие с выдвинутыми к нему требованиями. Сейчас завершение и ввод в эксплуатацию дома № 26 по ул. Кипарисовой находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.
Обманутые недобросовестным застройщиком люди сегодня даже не представляют в какие деньги им еще обойдется демонтаж опальных лишних этажей и завершение строительства. Они надеются на поддержку их в этом вопросе дефицитным краевым бюджетом. Однако на сегодня нет никаких гарантий, что такая поддержка будет. Ведь это не «Хаятты».
Виктор КУДИНОВ.
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