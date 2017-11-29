Дом имени Лазарева

Многие участники жилищно-строительного кооператива «Голубиная падь» входили в проект под имя бывшего ректора ВГУЭСа

Для решения жилищной проблемы малообеспеченных и бюджетных категорий населения Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в последние шесть лет активно продвигает в регионах жилищно-строительную кооперацию нового типа – с государственной поддержкой. Под нее были разработаны новый типовой устав, схемы деятельности ЖСК, условия участия в них граждан. Однако еще надо было доказать, что это будет нормально работать в отличие от кооперативов старого типа, которые в новых условиях, мягко говоря, себя не показали.

Деловая газета «Золотой Рог» неоднократно обращалась к теме строительства малоэтажного поселка ЖСК «Остров» на острове Русском. В конце октября исполнилось ровно ПЯТЬ ЛЕТ, как для решения жилищного вопроса работников ДВФУ и подразделений ДВО РАН был организован кооператив, которому под свой поселок Фондом РЖС был предоставлен участок владивостокской островной территории для малоэтажного строительства площадью около 40 га. Для его 437 членов сегодня строятся индивидуальные коттеджи, дуплексы и многоквартирные малоэтажки. «Остров» стал одним из первых трех экспериментальных ЖСК по всей стране, на которых тему новой строительной кооперации было решено отработать для массового внедрения.

Надо отметить, что после долгого подготовительно-организационного периода, в этом году строительство поселка все-таки пошло. Сказался эффект ввода в прошлом году после долгих поисков на стройплощадку подрядчика, которым стала ИСК «Аркада», перестановка в руководстве кооператива, помощь АИЖК сотнями миллионов рублей на строительство инженерной инфраструктуры поселка, подключение к решению проблем городских и краевых чиновников и организаций и пр. И даже была смутная надежда, что какая-то готовая часть поселка будет введена к Восточному экономическому форуму в сентябре. Однако, рапортовать руководству страны, которое было причастно к идее этого строительства, видимо, оказалось рано. Сейчас ввод всего поселка обещан в следующем году.

Уложиться в средства, в которые строительство жилья в «Острове» должно было вписаться изначально, не удалось. Вполне вероятно, что в итоге реальная цена квадратного метра с учетом ее повышения для самих кооператоров и помощи государства (в разных видах) окажется здесь на уровне средней по городу. То есть, высокой. Порядка 90 тыс. рублей за квадрат.

Опыт этого ЖСК в принципе не стоит того, чтобы на него можно было ориентироваться другим. Разве что в качестве учебы на ошибках. К тому же, на всех других желающих строить методами ЖСК той госпомощи и госвнимания, которые были проявлены в этом случае к экспериментально-показательному кооперативу, ожидать уже не приходится.

«Голубиная падь»

ЖСК «Голубиная падь» родился после учреждения ЖСК «Остров» примерно через девять месяцев и провел свое первое собрание в конце июня 2013 года. Его участниками в основном стали работники ВГУЭС и других бюджетных организаций и учреждений, предприятий оборонки. Изначально строить предполагалось дом привычной для Владивостока 83-й панельной теплой серии, но в дальнейшем он уступил место более интересному проектному предложению – строительству двух высотных «свечек». Одна из них, высотой 27 этажей на 184 квартиры, теперь уже построена рядом с кампусом вуза – на ул. Гоголя, 33, и здесь в отдельных окнах в темное время суток уже зажигают свет первые новоселы.

Судя по истории стройки, у «Голубиной пади» на старте условия были аутсайдерские по сравнению с ЖСК «Остров» - он был уже не третьим, а 55-м в общероссийском списке ЖСК с господдержкой. И рассчитывать имел право, в основном, уже больше на моральную помощь, нежели какую-либо финансовую.

Лишь 15 декабря 2014 года «Голубиной пади» попечительским советом Минстроя РФ было решено передать участок земли на право безвозмездного пользования для строительства многоквартирных домов. Затем проектирование специалистами ООО «Владинжиниринг», корректировки проекта, экспертиза, подготовка к строительству заняли еще около года. Строительство дома началось в самом начале 2016 года. Зато шло оно быстрыми темпами, и уже через полтора года состоялся торжественный ввод дома и вручение жильцам ключей от квартир. Правда, официально разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено лишь 23 октября.

То есть, само строительство первого дома ЖК «Голубиная паль» оказалось довольно показательным, например, по сравнению с такими коммерческими проектами в этом же районе города, как ЖК «Олимп» или «Тринити», которые строятся где-то по десять лет. К тому же, цена квадрата в кооперативном доме для людей, как была изначально определена в 45 тыс. 830 рублей, такой и осталась до конца строительства. И, если в названных престижных новостройках будущим жильцам еще надо выполнять отделку и комплектацию квартир, то в кооперативном доме квартиры сделаны «под ключ». К этому еще стоит добавить, что изначально по проекту было сделано кондиционирование квартир, застеклены лоджии. Есть автономность и надежность инженерных систем. Многотарифные счетчики. На входе в дом – консьерж. По всему периметру здания – видеонаблюдение. За те же самые деньги.

Председатель ЖСК «Голубиная падь» Геннадий ЛАЗАРЕВ считает, что это дом эконом-класса. Площадь квартир здесь от 30 до 100 кв. метров, не более. А на замечание о роскоши, то есть часах на фасаде и шикарном ночном освещении дома иллюминацией, отвечает: «Да. По сравнению с другими это во Владивостоке сегодня самый яркий жилой дом. Мы хотели сделать так, чтобы он был видным, престижным, чтобы в нем было приятно жить».

На этом можно было бы поставить точку, если не попытаться понять, в чем анатомия успеха.

Председатель ЖСК «Голубиная падь» – ранее ректор вуза, а в настоящее время президент ВГУЭС Геннадий Лазарев дал ответы на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог»:

- Оправдывает ли себя в строительстве жилья форма ЖСК нового типа?

- Если работать добросовестно, профессионально, не обманывать членов кооператива и, что очень важно, знать людей, которые отвечают за стройку, то это может намного ее ускорить. У нас получилось так, что я был вынужден стать председателем кооператива. Люди идут под фамилию. И когда сам строитель и знаешь конкретно службы, которые занимаются стройкой, то все намного ускоряется.

К сожалению, проблема в том, что очень много времени занимает все то, что связано с оформлением не самой проектно-строительной документации, а земли. Несмотря на то, что есть Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, задействованы многие краевые и федеральные организации, сроки строительства оказываются сопоставимы или даже меньше, чем сроки оформления земли.

- То есть, в этом вопросе отраслевая дорожная карта так и не срабатывает? А помощь АИЖК?

- Ее оказали только в том, что землю дали бесплатно. И – все. Притом – землю, которая раньше принадлежала нашему университету, но не использовалась. Она нам была не очень нужна, и мы передали ее в АИЖК, а АИЖК – кооперативу. Теперь она кооперативная по закону.

Применительно к АИЖК постоянно возникают какие-то вопросы. Мы уже больше года назад начали оформлять второй дом, примерно такой же. Люди заплатили деньги, но каждый раз нам говорят: «Вот последняя бумага!» Принесли последнюю – «А теперь принесите самую последнюю». После самой последней – требуется «наипоследнейшая». С учетом того, что расстояние до Москвы огромное, а службы у нас работают бюрократически и не торопятся, то на это уходит много времени.

Я считаю, что если бы сроки оформления документации, причем не проектной, а именно земельной, были бы короче, то соответственно дома строились бы быстрее и существенно дешевле, потому что пока мы не строим, инфляция съедает наши деньги.

- А задержка с вводом в эксплуатацию?

- Месяц-два – это не вопрос, когда речь идет о почти 200 квартирах. Но если это занимает год или годы, то это вызывает проблемы. А у нас задержка получилась в частности и потому, что это 27-этажный дом, и для получения заключения соответствия строительства проектно-сметной документации нужно было получить разрешение Минстроя РФ. Мы и так торопились – за месяц-полтора это оформили. Обещали людям, что к сентябрю сдадим, а получилось – октябрь. Но с этим мы как-то согласны. Если б у нас такой опыт был бы уже ранее, то мы бы знали, что просто надо было заняться этим раньше.

- Помнится, на градосовете просили доработать проект этого дома, давали замечания.

- Мы сами хотели сделать дом более высоким. Почему? Потому, что экономика говорит о том, что чем больше его высота, тем ниже себестоимость этажа. Кстати, это сегодня единственный 27-этажный кооперативный дом в стране. Обычно строят до 15-20 этажей.

- Отмечалось также, что для двух домов здесь места мало – не хватит парковок.

- Мы укладываемся во все нормативы. Сделаем многоярусные. У нас все нормально с благоустройством. Территория будет высоко организована и полностью огорожена. С одной стороны, нормы нужно выполнять, а с другой – территория нашего кампуса в два-три раза превышает существующие нормативы. У нас все застроено очень плотно, но все удобно. И дом мы построили так, что две минуты – и на работе. Это без автобуса, троллейбуса или личной машины, хотя машины у людей есть, но уже не для работы.

Я считаю, что если мы сделаем второй дом, это будет еще удобнее для наших преподавателей и сотрудников. И третий дом построим. Тоже в пределах шаговой доступности от нашего кампуса.

- Но по другому дому цена уже выше?

- И по первому и по второму дому мы установили цену так, чтобы не поднимать. Это с одной стороны, а с другой – мы уже сейчас видим, что нам нужно улучшить в новом доме. Высота этажа будет на 10 сантиметров выше, немножко другая отделка, по-другому будут решены вопросы кондиционирования, проводки, другими сделаем входные двери в квартиры. Много задумок. И в новом доме мы все хотим сделать еще качественнее.

- А желающие смогут позволить себе построить дороже, чем в первом доме?

- Поначалу люди не очень верили в то, что у нас что-то получится. Подавали документы, забирали, а потом желающих стало столько, что мы стали приглашать их уже на второй дом, и он сегодня у нас практически заполнен, и скоро его начинаем. Цена по нему, как и по первому дому, тоже не по сотне тысяч за квадрат без отделки.

- Но строителям при такой цене квадрата удается ли нормально заработать?

- Они в нашу цену уложились, и для них этот объект оказался не убыточным, но, на мой взгляд, они не сильно и обогатились. Однако мы платили им вовремя, и то, что они, имея деньги, могли делать все закупки заранее, а не растягивать по времени, это, мне кажется, было существенно для сокращения себестоимости. Я считаю, что форма ЖСК может быть успешно применима фактически везде при условии, если за это дело берется ответственный заказчик и невороватый подрядчик.

КСТАТИ

- Вероятно, работники вуза могли бы предпочесть вариант построить себе жилье во Владивостоке дешевле этого. Например, по программе «Жилье для российской семьи» – по 35 тыс. рублей за квадрат?

- Это обман, «пирамида». С первых дольщиков взяли по 35 тыс. за квадрат, со вторых тоже получили деньги, и вложили их в первые дома. А что останется на последние дома – никто не знает. Долго строят, меняются начальники, подрядчики, ничего хорошего не происходит. Когда же все идет на одном дыхании, тогда – вот результат. Причем, если бы не некоторые шероховатости, то можно было бы построить на пару месяцев быстрее.

Виктор КУДИНОВ.