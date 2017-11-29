Проверки на порогах

Бизнес получил возможность задать самые актуальные вопросы лично прокурору Приморского края

Приморский бизнес-омбудсмен Марина ШЕМИЛИНА оказалась инициатором открытого диалога предпринимателей и надзирательных органов. Жаркая дискуссия на секции «Бизнес-час: открытый разговор с прокурором» разгорелась в администрации Приморского края по поводу Генплана Владивостока, плановых и внеплановых проверок прокуратурой законопослушных компаний, конкурентной борьбы между предпринимателями, работающими легально, и плотно стоящими «в тени». Более ста предпринимателей приняли участие в обсуждении, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как заявил прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, еще в начале прошлого года остро встала проблема несвоевременных платежей по государственным муниципальным контрактам.

Контрактные стенания

Бизнес обращается в органы правопорядка и часто получает поддержку. Неформально представители региональной власти в таких случаях задавали вопрос, почему прокуратура так рьяно стала отстаивать интересы предпринимателей, нет ли в этом какой-то личной заинтересованности отдельных представителей правоохранительной системы? Столь предвзятое отношение смогли переломить и позиция Президента страны, и Генерального прокурора, на эту тему были проведены «кустовые» коллегии.

В итоге прокуратора Приморского края получила полный объем полномочий в сопровождении дел по неуплате задолженности по контрактам вплоть до полного погашения долга перед бизнесом.

«Муниципалитеты и региональные власти должны понимать, если расторговали контракт, провели процедуру торгов, должны заплатить по обязательствам. Пока ситуация с выраженным несоответствием финансов и объемов взятых на себя обязательств со стороны государственных органов власти и муниципалитетов, приводит к серьезным последствиям», - отметил Сергей Бессчасный.

Только в этом году по результатам рассмотрения актов реагирования прокуратуры погашена задолженность перед бизнесом на сумму более 400 млн рублей. В то же время долг госзаказчиков перед исполнителями на сегодня - 600 млн руб.

По словам прокурора, такие траты дополнительным бременем ложатся на бюджет. «Мы неоднократно обращались напрямую к депутатскому корпусу края; такие расходы, понесенные по вине чиновников, будут объединены в единый процессуальный портфель претензий. Более того, есть цель наработать практику привлечения к уголовной ответственности лиц, препятствующих через неуплату долга по государственному муниципальному контракту законной предпринимательской деятельности. Такая задолженность вынуждает предпринимателя сокращать штат сотрудников, формировать долги по заработной плате, задерживать оплату налогов и т.д. В итоге из чиновника такой человек превращается в фигуранта уголовно-процессуальной оценки», - заметил Сергей Бессчасный.

Похожая ситуация складывается и по отказу мунвластей оплачивать организациям работы по тушению пожаров, уборке улиц от снега, попыткам переложить это бремя на арендаторов и бизнес. Такая «схема» действует лишь в Приморье. Прокуратура собирается плотно подойти к этому вопросу и готова получать обращения от бизнеса.

После введения на территории региона режима свободного порта актуальность приобретает и вопрос о защите прав резидентов. Например, в ходе прокурорской проверки установлено, что положительные решения в отношении обращения резидентов о предоставлении земельных участков отраслевым департаментом администрации Приморского края приняты только в 8% случаев. Только после вмешательства прокуратуры заявления ряда резидентов рассмотрели в законном порядке.

«Защита прав предпринимателей и инвесторов для нас - одно из приоритетных направлений деятельности. Мы находимся в тесном рабочем контакте по вопросам, которые касаются широкого круга предпринимателей и конкретных личных обращений бизнесменов. Огромное количество жалоб поступает от представителей бизнеса и по этим вопросам, которые регулярно рассматриваются в ходе приемов в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае», - отметила Марина Шемилина.

Генплан прошелся по СПВ

Быть или не быть приморскому Гонконгу с нищенским бюджетом Владивостока, такой прозаичный вопрос по-прежнему висит в воздухе.

По мнению председателя Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток Антона СКОРИКА, много недосказанности связано с новым проектом генерального плана застройки Владивостока (более подробно об этом в «ЗР» №46). Речь идет о жилой зоне, в том числе застройке объектами социальной инфраструктуры - стоянками, магазинами, объектами бытового обслуживания. Исходя из процедуры, увеличены сроки получения одобрения этого вида объектов, что создает среду для коррупции. По статистике 95% всех обращений под застройку отклоняются. В том числе по причине появления термина «условноразрешенные объекты».

Сергей Бессчасный выразил точку зрения, что новые правила землепользования тесно связаны с публичными слушаниями, которые в своей бумажной чистоте идеальны. На практике ряд предпринимателей используют данный механизм в корыстных целях. А жители города проявляют свою гражданскую позицию только в случае защиты скверов, в других случаях самоорганизуются с трудом. Уровень демократии, который предусмотрен правилами публичных слушаний, здесь не срабатывает. Только на основе учета мнений между общественной комиссией и региональной властью, которая сейчас в лице Департамента градостроительства Приморского края отвечает за организацию этой работы, можно учесть частно-публичные интересы всех сторон.

Многие правоотношения, которые могут оспорить по земельному вопросу, начались, как говорится, «позавчера». Выходит, что застройщики провели подготовительные работы на выделенных земельных участках, снесли ветхие строения, оплатили проекты строительства, потратили временной и финансовый ресурс, а потом им на полпути затратной части и бизнес-проекта говорят, что правила изменены. Здесь просматривается очевидная ответственность власти. По мнению Сергея Бессчасного, земельные отношения - крайне живая материя и безрассудно к ней относиться нельзя. Необходимо предотвратить волну массового недовольства, жалоб и исковых производств.

Вопрос о единовременной разработке мастер-плана и генерального плана застройки Владивостока также проблематичен. Не войдут ли данные документы в противоречие друг с другом, и не последуют ли за ними прокурорские проверки? Ответ оказался прост. Победные реляции, что благодаря их претворению в жизнь Владивосток станет вторым Гонконгом, могут разбиться о реальный бюджет города, который в следующем году не рассматривает выделение средств на ремонт дорог. Вывод - надо жить по средствам.

Вместе с тем, рабочая группа по обсуждению данных проектов уже заседает, но ее деятельность носит подчас закрытый и непубличный характер. Даже в аппарате Уполномоченного о мероприятиях группы узнали накануне, тогда как 28-30 ноября предполагаются очередные слушания.

И вас проверят!

Так называемые «плановые» проверки бизнеса также подливают масла в огонь. По словам Александра НЕМЦОВА, одного из руководителей ООО «Тим-групп», в июне 2017 года Прокуратурой г. Владивостока и районными прокуратурами коммерческим организациям была произведена массовая рассылка решения о проведении проверок, посвященных предупреждению и профилактике коррупции. В том числе были отправлены письма и тем организациям, которые по тем или иным причинам с момента регистрации деятельности не ведут.

Как дополнила президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО, такие уведомления получили и вполне законопослушные предприятия, вовремя уплачивающие налоги. Каковы могут быть основания для таких проверок?

В частности в Приморье известен случай, когда сами прокуроры устроили проверку небольшого предприятия на предмет соблюдения им сроков выплаты зарплат. Заметим, никаких задержек с выплатами и долгов по этой части за компанией не числилось. Тем не менее проверяющие, которые, кстати, на предприятие ни разу так и не приехали (они требовали, чтобы работники предприятия им сами возили те или иные документы), рекомендовали трудинспекции оштрафовать этот мелкий бизнес по максимуму - на 50 тыс. руб. Основание: однажды (!) данная компания выплатила заработную плату своим работникам… на день раньше (!) срока (руководство озаботилось, чтобы предстоящие праздники люди встречали не с пустыми кошельками). Излишняя жестокость проверяющих часто просто поражает. Не зря же эту тему Президент Владимир ПУТИН поднял, находясь на Дальнем Востоке. Вал жалоб от бизнеса уже трудно было не замечать.

Ну продолжим. Как сказал Сергей Бессчасный, мораторий на проверки компаний, которые так и не приступили к активной деятельности, не распространяется. Более того, отсутствие деятельности не освобождает зарегистрированное предприятие от обязанности предоставлять информацию, которую требуют по закону. Так, есть нормы антикоррупционного поведения работодателя при приеме на работу конкретного сотрудника. Хотя представители прокуратуры пообещали скорректировать планы проверок и обращаться лишь в те предприятия, что ведут реальную хозяйственную деятельность. Индивидуальные сомнения о законности проверок прокуратура готова разъяснить в письменном порядке.

По мнению многих бизнесменов Приморья, нелегальные торговые развалы, торговцы в интернете, получающие оплату по онлайн-сервисам банков, ни под какие проверки не попадают, зато активно препятствуют развитию конкурентной среды в регионе. Обязанность торговать в стационарных торговых точках касается только честных предпринимателей, остальные снимают пену, организуя торговлю вдоль трасс. Подчас в этом заняты иностранные граждане.

Сергей Бессчасный заметил, что с рабочей целью в Приморье прибывает за год только 40 тыс. иностранцев. Но если край откажется от их услуг, смогут ли наши жители занять места на рынке низкооплачиваемого труда? Если же говорить о прозрачности бизнеса, надо начать с себя, каждый бизнесмен должен задуматься о выводе всех средств в «белый оборот», отойти от практики получать только наличные деньги за оказание работ и услуг.

КСТАТИ

Бизнес разоряется, экономика растет

Последние четыре года экономический рост в дальневосточном макрорегионе выше среднероссийского уровня. Об этом завил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«При наблюдаемом в целом по стране снижении объемов строительства - на Дальнем Востоке они растут на 12% в первом полугодии (правда, по данным Приморскстата, за прошедшие 9 месяцев снижение по показателю ввода жилья в Приморье составило 17,9%, а в ряде другим сегментов снижение доходит до 40%. - Прим. ред.). И уже сегодня это отражается на том, что промышленное производство на Дальнем Востоке выросло на 3,5% при том, что общероссийский показатель - 1,8%, а сельское хозяйство - на 6% при среднем по стране - 3,8%», - сообщил Александр Галушка.

Яна МАЛЬЦЕВА.