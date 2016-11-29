Zenden хочет переобуть Владивосток

Ретейлер Zenden, развивающий сеть одноименных обувных магазинов, после завоевания Сибири особые планы связывает с Владивостоком. В следующем году компания планирует открыть 70-80 магазинов и продолжает искать активы для поглощения, в том числе в категориях одежды и сумок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Нам интересны все регионы РФ. Если мы пойдем в Новосибирск, однозначно мы пойдем на Дальний Восток, потому что, скорее всего, точку ввоза товара надо делать во Владивостоке», - заявил президент и владелец Zenden Андрей ПАВЛОВ.

В этом году Zenden приобрел обувной бренд Thomas Munz. В ноябре компания объявила о покупке обувной сети Mascotte. С учетом приобретенных активов количество магазинов группы по итогам года удвоится и достигнет 350-360 магазинов.

Ретейлер начинает экспансию в Сибирском регионе, сказал А.Павлов. «В Красноярске успешно работает один магазин, в ближайшее время еще два откроем. Дальше пойдем по всем городам. В планах в следующем году дойти, думаю, до Новосибирска. Тем более тремя брендами легче заходить», - сказал Павлов, уточнив, что Zenden по итогам 2016 года будет вторым в России обувным ретейлером по размеру выручки после Kari. Доля Zenden на российском обувном рынке - 2-3%.

Напомним, что федеральная компания Kari стала первым предприятием в производственно-логистическом комплексе класса «А», открытом производственно-логистической компанией «Авиаполис Янковский» в Артеме.

Досье "Золотого Рога": В группу Zenden входят сеть магазинов, торговые центры, обувные производства и зарубежные представительства. В этом году компания начала строительство в Крыму производственного кластера и новой обувной фабрики мощностью более 1 млн пар обуви в год. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. К 2020 году группа Zenden планирует увеличить масштаб бизнеса в пять раз и нарастить выручку до 100 млрд рублей. В 2015 году компания продала 8 млн пар обуви на 12 млрд рублей, что в денежном выражении на 18% больше, чем в 2014 году.

По оценке Павлова, доля теневого сегмента на рынке обуви составляет около 50%. Zenden поддерживает введение маркировки обуви и не прогнозирует, что это существенно повлияет на розничные цены.

«Четкой оценки обувного рынка нет, он достаточно мутный. Мы сейчас видели, как получилось по шубам, когда чипы ввели. Все думали, что у нас 40-50% контрабанды, оказалось - 80-90%. Думали, что 2-3 млн изделий, а попросили 5 млн меток. Аналогичная ситуация и на рынке обуви», - считает Павлов.

«Сейчас в России благоприятное время для развития собственного производства, что объясняется прежде всего емким рынком и эффектом девальвации рубля: в нашей стране изготавливать обувь по некоторым ассортиментным позициям на 15–20% дешевле, чем размещать заказы по аутсорсингу за рубежом», - отмечает владелец новосибирской группы компаний «Обувь России» Антон ТИТОВ.

«Даже на сокращающемся рынке у отечественных производителей, позиционирующих свою продукцию в среднем ценовом сегменте, остаются возможности для органического роста в рамках процесса импортозамещения на фоне почти двукратного ослабления нацвалюты», - считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур НИГМАТУЛЛИН.