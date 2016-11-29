Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Zenden хочет переобуть Владивосток
Ретейлер Zenden, развивающий сеть одноименных обувных магазинов, после завоевания Сибири особые планы связывает с Владивостоком. В следующем году компания планирует открыть 70-80 магазинов и продолжает искать активы для поглощения, в том числе в категориях одежды и сумок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Нам интересны все регионы РФ. Если мы пойдем в Новосибирск, однозначно мы пойдем на Дальний Восток, потому что, скорее всего, точку ввоза товара надо делать во Владивостоке», - заявил президент и владелец Zenden Андрей ПАВЛОВ.
В этом году Zenden приобрел обувной бренд Thomas Munz. В ноябре компания объявила о покупке обувной сети Mascotte. С учетом приобретенных активов количество магазинов группы по итогам года удвоится и достигнет 350-360 магазинов.
Ретейлер начинает экспансию в Сибирском регионе, сказал А.Павлов. «В Красноярске успешно работает один магазин, в ближайшее время еще два откроем. Дальше пойдем по всем городам. В планах в следующем году дойти, думаю, до Новосибирска. Тем более тремя брендами легче заходить», - сказал Павлов, уточнив, что Zenden по итогам 2016 года будет вторым в России обувным ретейлером по размеру выручки после Kari. Доля Zenden на российском обувном рынке - 2-3%.
Напомним, что федеральная компания Kari стала первым предприятием в производственно-логистическом комплексе класса «А», открытом производственно-логистической компанией «Авиаполис Янковский» в Артеме.
Досье "Золотого Рога": В группу Zenden входят сеть магазинов, торговые центры, обувные производства и зарубежные представительства. В этом году компания начала строительство в Крыму производственного кластера и новой обувной фабрики мощностью более 1 млн пар обуви в год. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. К 2020 году группа Zenden планирует увеличить масштаб бизнеса в пять раз и нарастить выручку до 100 млрд рублей. В 2015 году компания продала 8 млн пар обуви на 12 млрд рублей, что в денежном выражении на 18% больше, чем в 2014 году.
По оценке Павлова, доля теневого сегмента на рынке обуви составляет около 50%. Zenden поддерживает введение маркировки обуви и не прогнозирует, что это существенно повлияет на розничные цены.
«Четкой оценки обувного рынка нет, он достаточно мутный. Мы сейчас видели, как получилось по шубам, когда чипы ввели. Все думали, что у нас 40-50% контрабанды, оказалось - 80-90%. Думали, что 2-3 млн изделий, а попросили 5 млн меток. Аналогичная ситуация и на рынке обуви», - считает Павлов.
«Сейчас в России благоприятное время для развития собственного производства, что объясняется прежде всего емким рынком и эффектом девальвации рубля: в нашей стране изготавливать обувь по некоторым ассортиментным позициям на 15–20% дешевле, чем размещать заказы по аутсорсингу за рубежом», - отмечает владелец новосибирской группы компаний «Обувь России» Антон ТИТОВ.
«Даже на сокращающемся рынке у отечественных производителей, позиционирующих свою продукцию в среднем ценовом сегменте, остаются возможности для органического роста в рамках процесса импортозамещения на фоне почти двукратного ослабления нацвалюты», - считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур НИГМАТУЛЛИН.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Zenden хочет переобуть Владивосток
- "Евразийский Алмазный Центр" запускает инвестпроект на 32 млн рублей в Свободном порту Владивосток
- В Хабаровске состоялась Первая дальневосточная конференция по коучингу в бизнесе
- В Приморье лучший малый и средний бизнес отметят премией "Золотой мост"
- Глава АСИ: Перевод госуслуг в электронный вид - ключевой резерв развития бизнеса в регионах
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края
- Продажа аэропорта Владивосток становится реальностью
- Регионы смогут пересматривать кадастровую оценку
- Молодые бизнесмены создают собственную деловую среду в Приморье
- В Приморье медный кабель не для продажи
Новости раздела
- Zenden хочет переобуть Владивосток
- Аэропорт Владивосток расправляет новые крылья
- "Евразийский Алмазный Центр" запускает инвестпроект на 32 млн рублей в Свободном порту Владивосток
- Во Владивостоке многострадальный долгострой готовится к новоселью
- В Хабаровске состоялась Первая дальневосточная конференция по коучингу в бизнесе
- Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"
- В Приморье на заводе "Звезда" сдали первый дом по программе "Служебное жилье" НК "Роснефть" (фото)
- На Дальнем Востоке будет создана партнерская сеть рекрутинговых агентств
- В Приморье лучший малый и средний бизнес отметят премией "Золотой мост"
- Ассоциация менеджеров опубликовала рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Аналитики допустили рост доллара до 120 рублей
- Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
- Чиновники Минвостокразвития бегут с острова Русский
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Банк России с "нервной дрожью" ждет декабря
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края
- Путина довели – после бесконечных скандалов принято решение ликвидировать Спецстрой
- Приморье лишается банкоматов