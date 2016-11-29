Аэропорт Владивосток расправляет новые крылья

Аэропорт Кневичи улетает к консорциуму «БазЭла», РФПИ и сингапурской Changi

Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый Элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурской Changi Airports International (CAI, управляет аэропортом Changi в Сингапуре) на прошлой неделе объявил о подписании соглашения по приобретению 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Окончательно сделка будет закрыта после получения разрешений регуляторов и всех корпоративных процедур. По итогам сделки участники консорциума получат равные доли в обоих юридических лицах - по 33,3%. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ).

Накануне правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по приобретению сингапурской Changi 49% акций аэропорта Владивосток.

«Сделка была одобрена, по ней Goldenhorn Gate из Сингапура, и по сути контролируемая правительством Сингапура, покупает существенные пакеты акций в терминале аэропорта Владивосток и, собственно, в самом международном аэропорту Владивостока. Это очень важный стратегический объект для государства, и вот туда приходит группа Changi. У них будет в общей сложности 49,99% акций в результате цепочки взаимосвязанных сделок. Собственно, они не будут контролирующим акционером ни в терминале, ни в самом международном аэропорту», - сказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

Досье "Зололотого Рога": Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту Владивосток (Кневичи) составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступил «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. В настоящее время миноритарными акционерами АО «МАВ» являются ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) - 18,37%, АО «Кварц-Инвест» (Москва) - 16,84% акций. Еще 8,2% владеет Ольга ТРУШКИНА.

По словам председателя наблюдательного совета «Базового Элемента» Олега Дерипаски, уже имеющийся положительный опыт совместной работы компании и CAI будет распространен и на аэропорт Владивостока.

«Мы рады сотрудничеству с РФПИ и Changi Airports International по развитию одного из ключевых аэропортов России, который должен стать стратегическим узлом, связывающим Россию и Азию. «Базовый Элемент» в рамках многолетнего сотрудничества с Changi Airports International уже многое сделал для развития аэропортов Краснодарского края. Положительный опыт эффективной работы будет распространяться и на аэропорт Владивостока. Вместе с партнерами по консорциуму мы сможем создать высокотехнологичное авиационное предприятие, обеспечивающее безопасность, комфорт для пассажиров и качество обслуживания воздушных судов в соответствии с лучшими мировыми стандартами и способствующее реализации богатого потенциала Дальнего Востока», - сказал Дерипаска.

«Мы провели большую работу и финализировали все условия для скорейшего закрытия сделки и развития аэропорта Владивостока в качестве ключевого транспортного хаба региона. Консорциум уже начал работать над расширением международной маршрутной сети и привлечением новых авиакомпаний из КНР. Мы видим возможности для дальнейшей эффективной работы по реализации потенциала одного из ведущих аэропортов на Дальнем Востоке России», - отметил в свою очередь генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ.

Генеральный директор CАI ЛИМ Лианг Сонг особо отметил стратегическое значение нового актива.

«Владивосток является крупнейшим экономическим центром Дальнего Востока и стратегическим стыковочным узлом со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместно с нашими партнерами, РФПИ и «Базовым Элементом», мы будем развивать Международный аэропорт Владивостока в качестве одного из лучших авиационных хабов региона с широкой маршрутной сетью и первоклассным сервисом, которые являются нашими приоритетами. Благодаря аэропорту мы продемонстрируем уникальность и значимость Владивостока и Дальнего Востока России для всего мира, а также откроем региону широкие возможности в сфере международной торговли и туризма», - сказал глава сингапурской компании.

Генеральный директор АО «МАШ» Михаил ВАСИЛЕНКО выразил надежду, что «переход аэропорта к новым собственникам даст новый стимул к развитию этого предприятия в интересах Дальнего Востока России и всей отечественной авиации».

Отметим, что это не первая попытка МАШ уйти из Владивостока с деньгами. В 2011 году готовились условия конкурса по продаже аэропорта Владивостока, интерес к нему подтверждали «БазЭл» и УК «Аэропорты регионов» (аэропортовый холдинг, стратегическим инвестором которого является ГК Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА). Но после консультаций с Внешэкономбанком, финансировавшим строительство нового терминала аэропорта Владивосток, было решено продать актив после саммита АТЭС в сентябре 2012 года. Видимо, в расчете на появление инвестора из-за рубежа. Но продажа вновь зависла. Михаил Василенко пояснял, что сначала нужно «сформировать бизнес, связанный с работой авиакомпаний и пассажиров», чтобы аэропорт оценивался по рентабельности, а не по себестоимости строительства.

Вторая попытка продать актив была предпринята год назад. МАШ 12 декабря 2014 года завершил прием предложений по приобретению 52,16% акций ОАО «МАВ» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. Претендентами на актив выступили все та же УК «Аэропорты регионов», консорциум с участием аэропортового холдинга «Базэл Аэро», а также «Новапорт» Романа ТРОЦЕНКО и компания «Аэроинвест» (аффилирована с холдингом «Синдика» сенатора Арсена КАНОКОВА). В ходе тендера наилучшую цену предложил консорциум. Сумма сделки акций не учитывала заем, предоставленный МАШ «Терминалу Владивосток», поэтому сделка надолго затянулась.

Председатель совета директоров CAI ЛЬЮ Ман Леонг ранее отмечал, что сингапурская компания займется в том числе изменениями в маршрутной сети аэропорта Владивостока.

«Консорциум на нас смотрит как на основного операционного партнера, который ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые приносят основную добавленную стоимость аэропорту. Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления, перепланирование коммерческих площадей, привлечение наших международных партнеров, повышение уровня сервиса и вхождение в международные рейтинги», - отмечал председатель совета директоров сингапурской группы Лью Ман Леонг.

Рост пассажиропотока в том числе будет достигаться за счет повышения уровня квалификации персонала.

«Мы ставим для себя очень высокие стандарты и не хотим быть как все другие аэропорты России, мы хотим быть одними из лучших. Чтобы аэропорт стал достойными воротами в Приморье и в Россию», - сказал представитель Changi.

Досье "Золотого Рога": Пассажиропоток аэропорта Владивосток в январе - октябре 2016 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,569 млн человек. В том числе на внутренних воздушных линиях обслужено 1,101 млн пассажиров, на международных - 468 тыс. пассажиров. В октябре пассажиропоток возрос на 21% по сравнению с октябрем 2015 года - до 166 тыс. человек. В том числе на внутренних авиалиниях перевезено 119 тыс. человек (рост на 19%), на международных - 47 тыс. человек (рост на 27%). Лидерами по росту пассажиропотока стали направления в Китай (рост на 61%), Южную Корею (рост на 14%) и Японию (рост на 12%).

Повысить привлекательность Владивостока может введение процедуры облегченного визового режима. Ранее предполагалось, что упрощенный режим будет запущен во Владивостоке с 1 июля 2016 года. В соответствии с проектом постановления правительства виза будет оформляться в форме электронного документа. Для этого иностранному гражданину не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы. При положительном решении нужно будет в электронном виде отправить подтверждение об оплате консульского сбора. При пересечении границы иностранцам нужно будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности, действительный страховой полис и распечатанное уведомление о выдаче визы.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ объяснял задержку с введением упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ)… возникшими значительными потоками беженцев.

«Что касается упрощения визового режима, здесь мы из сроков вылетели. Причина связана с дестабилизацией в мире и с возникшими значительными потоками беженцев. Миграционные потоки в том числе задевают и Российскую Федерацию, и у Российской Федерации есть свои вопросы с точки зрения безопасности, связанные с миграционными потоками. Поэтому мы эти решения рассмотрим. Сейчас отработан достаточно сложный компромисс, который, с одной стороны, создает возможности значительно проще получать въездные визы на Дальний Восток, с другой стороны, удовлетворит требования безопасности РФ», - сказал Трутнев.

Позже глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА заявил, что закон об упрощенном визовом режиме в рамках свободного порта Владивосток заработает в 2017 году.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

«Открытое небо» пока не дало ожидаемого эффекта

Одним из плюсов аэропорта Владивосток считается режим «открытого неба», снимающий ограничения по числу перевозчиков и регулярности рейсов.

Режим «открытого неба» означает снятие в одностороннем порядке ограничений на полеты: по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов. При этом любая авиакомпания может выполнять полеты вне зависимости от того, заключены межправсоглашения об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика или нет. Сейчас такой режим действует во Владивостоке, Сочи и Калининграде.

Теоретически во Владивосток может летать любая авиакомпания. Однако по факту собственно режим «открытого неба» используют Korean Air и российские «Аврора» (по соглашению с «Аэрофлотом») и «Сибирь» (бренд S7 Airlines). И только на южнокорейском направлении.

Эксперты считают, что полноценный режим «открытого неба» во Владивостоке может быть востребован иностранными авиакомпаниями только через несколько лет, когда даст первые плоды режим свободного порта Владивостока, включающего игорную зону.