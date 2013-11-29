Промышленные площадки в Приморье признаны перспективными

Минвостокразвития подготовило предварительный реестр промышленных площадок для размещения индустриальных парков.

Размер государственной поддержки на создание промышленных парков в ДФО, по предварительной оценке, может составить 1,5 млрд рублей в течение пяти лет за счет субсидирования процентной ставки по кредитам, привлекаемым частными инвесторами, сообщили ZRPRESS в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Минвостокразвития совместно с субъектами Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа начало работу по поиску и анализу промышленных площадок наиболее пригодных для создания промышленных парков.

В настоящий момент по информации, полученной от регионов, наиболее привлекательными для инвесторов в Дальневосточном федеральном округе могут стать 22 промышленные площадки, что явно недостаточно для решения задачи создания экспортно ориентированных территорий опережающего развития.

В предварительный реестр вошли территории, где имеются действующее промышленное производство, коммунальная и инженерная инфраструктура. Больше всего таких площадок в Хабаровском крае. Перспективными признаны промплощадки в Республике Саха (Якутия), Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области.

«Дальневосточный регион имеет достаточное количество промышленных площадок, что уже позволяет приступить к практической работе по созданию на их базе индустриальных парков. И в дальнейшем этот реестр будет расширен», - сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов.

По его словам, развитие индустриальных парков на территории ДФО при активном участии государства позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов, защитить интересы инвесторов, наладить взаимодействие бизнеса и власти.

Минвостокразвития детально проработает с каждым субъектом РФ в ДФО конкретные предложения по финансированию мероприятий по созданию промышленных площадок и индустриальных парков с учетом степени готовности каждого объекта, наличием и состоянием его инфраструктуры.

Министерство планирует привлечь к этой работе Ассоциацию индустриальных парков, частных инвесторов и специализированные организации.