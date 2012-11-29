Бизнес-омбудсменом в Приморье стала Марина Шемилина

Как известно губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил создать в Приморье институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. А общественные организации бизнеса предложили и одобрили кандидатуру Марины ШЕМИЛИНОЙ.

Приоритетные задачи бизнес-омбудсмена - обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей, контроль за соблюдением органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами прав в данной сфере.

Однако в настоящее время федерального закона, регламентирующего работу института уполномоченного по защите прав, нет, возможно, что краевые парламентарии примут краевой закон.

Известно, что администрация края уже подготовила соответствующий законопроект.

Юрий Рогов, "Золотой Рог".