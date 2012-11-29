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Игорная зона Приморья даст толчок развитию… сельского хозяйства
В своем интервью, опубликованном на сайте краевой администрации, генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье» Игорь Ватулин, ответил на ряд вопросов относительно создаваемой в крае игорной зоны.
Приводим некоторые из них.
- Сколько туристов планируется принимать ежегодно?
- По завершении всех трех этапов освоения интегрированной развлекательной зоны планируем выйти на цифру порядка 10 миллионов посещений в год.
- Какую долю получит бюджет края от игорной деятельности?
- Законодательно установленная ежемесячная ставка на каждый игровой стол и игровой автомат целиком будет идти в краевой бюджет, это не считая остальных платежей, предусмотренных законом. В целом, будет набегать весьма внушительная сумма, но поверьте, не это главное, а то, что Интегрированная развлекательная зона как локомотив потянет за собой смежные отрасли, так или иначе связанные с индустрией туризма и гостеприимства.
- Озвучивалось, что игорная зона станет огромным мультипликатором, который даст толчок развитию нескольким смежным направлениям: транспорт, сервис и сельское хозяйство. Как конкретно это планируется осуществить?
- Вне сомнений, это именно так и будет. Исходя из минимальных требований к инвесторам, проект внушительный: более 550 тысяч квадратных метров застройки под объекты курортного плана. Кроме того, что все это нужно сначала построить, затем нужно будет обеспечивать транспортом, обслуживать по самым высоким мировым стандартам и кормить с приморским гостеприимством. Сегодня транспортная инфраструктура края вряд ли готова обслужить такое количество туристов, значит, необходимо готовить «сани» загодя, это касается и сельского хозяйства, и сферы обслуживания. Кроме десятка тысяч новых рабочих мест, созданных в интегрированной развлекательной зоне, в два-три раза больше рабочих мест будет создано в смежных областях.
"Золотой Рог".
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