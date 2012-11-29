www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Игорная зона Приморья даст толчок развитию… сельского хозяйства

29 Ноября 2012, 11:22 | Приморье

В своем интервью, опубликованном на сайте краевой администрации, генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье» Игорь Ватулин, ответил на ряд вопросов относительно создаваемой в крае игорной зоны.

Приводим некоторые из них.

- Сколько туристов планируется принимать ежегодно?

- По завершении всех трех этапов освоения интегрированной развлекательной зоны планируем выйти на цифру порядка 10 миллионов посещений в год.

- Какую долю получит бюджет края от игорной деятельности?

- Законодательно установленная ежемесячная ставка на каждый игровой стол и игровой автомат целиком будет идти в краевой бюджет, это не считая остальных платежей, предусмотренных законом. В целом, будет набегать весьма внушительная сумма, но поверьте, не это главное, а то, что Интегрированная развлекательная зона как локомотив потянет за собой смежные отрасли, так или иначе связанные с индустрией туризма и гостеприимства.

- Озвучивалось, что игорная зона станет огромным мультипликатором, который даст толчок развитию нескольким смежным направлениям: транспорт, сервис и сельское хозяйство. Как конкретно это планируется осуществить?

- Вне сомнений, это именно так и будет. Исходя из минимальных требований к инвесторам, проект внушительный: более 550 тысяч квадратных метров застройки под объекты курортного плана. Кроме того, что все это нужно сначала построить, затем нужно будет обеспечивать транспортом, обслуживать по самым высоким мировым стандартам и кормить с приморским гостеприимством. Сегодня транспортная инфраструктура края вряд ли готова обслужить такое количество туристов, значит, необходимо готовить «сани» загодя, это касается и сельского хозяйства, и сферы обслуживания. Кроме десятка тысяч новых рабочих мест, созданных в интегрированной развлекательной зоне, в два-три раза больше рабочих мест будет создано в смежных областях.

"Золотой Рог".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru