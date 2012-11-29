Мэр Владивостока: "Чубайсовщиной" повеяло

Идея приватизации коммунальных монстров Приморья вызвала жесткие споры

В политико-бизнес-хозяйственной жизни Приморского края новый большой спор, вызванный программой приватизации госпредприятий, осуществить которую планируется в декабре 2013 года. «Чубайсовщиной» повеяло, как выразился мэр Владивостока. В предложенной администрацией края корзине восемь объектов, среди которых (ветеринарных участков в Октябрьском и Михайловском районах, например) два самых вкусных - КГУП «Примводоканал» и «Примтеплоэнерго».

Приватизация госпредприятий - дело архинужное и архиважное, тем более что это приказ федерального центра. И на этом аргументе можно ставить точку. Толку спорить-то…

«Нужно реорганизовать эти предприятия из КГУПов в АО со 100% владением акций субъектом федерации, - сказал «ЗР» первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. – Просто в этом случае будут иные правовые возможности по приведению инвестиций в капитальные вложения. А иначе будет вечное попрошайничество из бюджета. Никто из инвесторов работать с КГУПами не будет. Те, кто хочет, чтобы эти предприятия получали деньги только из бюджета и с населения, – те против акционирования. А тот, кто утверждает, что они, мол, хотят продать, - передергивают. Ничего администрация края не может продать, пока Законодательное Собрание не решит».

Кто-то, поставив этот вопрос в повестку дня депутатского комитета и на следующий день – в повестку дня сессии Законодательного Собрания, очень самонадеянно подумал, что вопрос проскочит депутатский фильтр на ура. Не тут-то было. То есть настолько «не тут-то», что никто и в страшном сне не мог себе представить одинакового мнения у депутата-коммуниста Артема САМСОНОВА и главы Владивостока, посетившего заседание комитета, Игоря ПУШКАРЕВА.

«Они не могут толком ответить на вопрос, почему в случае приватизации КГУПов повысится эффективность управления. Сейчас-то оно почему не эффективное? Вот, говорят, там станет лучше руководство. Они что, поменяют Петра ЖУРАВЛЕВА (гендиректор «Примводоканала». - Прим. «ЗР»)? Нет, конечно. – Рассказывал корреспонденту «ЗР» перипетии заседания комитета по экономической политике и собственности в Законодательном Собрании Приморского края Артем Самсонов. – Вот стоит «Примводоканал» 60 млрд рублей, значит, за 60 и продаем? Нет, так не хотят… Мне кажется, что получится еще одно ООО «Наш дом - Приморье», которое и свободу большую получило, и доить бюджет не перестает. Мне кажется, что частный инвестор купит условно большую трубу, чтобы продавать оптом воду - это выгодно, а десятилетиями неремонтируемые городские сети, которые содержать не выгодно и на которых не заработать, останутся. В итоге бюджет будет и сети содержать, и воду у частника покупать.

То же самое с «Примтеплоэнерго». Кто будет вкладывать в него деньги, если оно работает с убытками? Инвестор может купить только одну котельную, которая работает с прибылью, а северные котельные, которые без выгоды работают, останутся при своих интересах. И их будет продолжать спонсировать край», - уверен Артем Самсонов.

И Игорь Пушкарев уверен, что приватизация такой крупной и социально важной организации как «Приморский водоканал» худшим образом отразится на жизни горожан. «Это будет чудовищная ошибка, – подчеркнул он. – Приватизация «Примводоканала» выльется в неконтролируемый рост тарифов на воду. Но тогда ни администрация края, ни города не смогут влиять и сдерживать предприятие, находящееся в частных руках».

Глава города назвал это «чубайсовщиной», которую страна уже переживала в 90-е годы, очередной передачей государственной собственности частным лицам для зарабатывания денег. «Инвестор, который купит «Примводоканал», как любой бизнесмен, заинтересован в получении прибыли. Он вложит деньги тогда, когда будет уверен, что получит еще больше денег. Чтобы их заработать, он будет поднимать тариф на воду, – объяснял депутатам свою жесткую позицию Игорь Пушкарев. – От этого пострадают горожане, это преступление против людей».

«Идея приватизации имеет свои плюсы и свои минусы. Ну, во-первых, исполнительная власть должна выполнить федеральное требование избавиться от неликвидных фондов, - сказал «ЗР» депутат Сергей ИЩЕНКО. – Но в данном случае речь идет о приватизации, в которой администрация края останется стопроцентно владеть этими предприятиями, просто будет АО. А дальше, продавать частнику или не продавать, будут решать совет директоров и, соответственно, владелец акций. Кстати, есть ведь возможность отдать котельные муниципалитетам обратно. Но что-то не видно от них предложений».

«Если рассуждать стратегически, то в отдаленной перспективе эти предприятия должны стать частными. Но на данный момент всерьез обсуждать этот вопрос и, тем более, готовить какие-то законопроекты преждевременно и даже опасно. Начнем с приватизации «Примводоканала». Это - крупнейшее предприятие края, объект жизнеобеспечения населения, важный социальный объект. Мы опасаемся, что после его приватизации начнется неконтролируемый рост тарифов на воду, - говорит депутат Алексей КОЗИЦКИЙ. - Аналогичная ситуация и с приватизацией «Примтеплоэнерго». Опыт регионов, где это уже произошло, говорит о росте тарифов на тепло. В Приморье цены на эти услуги и так очень высоки. Есть реальные опасения, что очередной рост тарифов приведет к обнищанию населения и вызовет социальный взрыв».

Ноябрьская сессия Законодательного Собрания сняла вопрос о приватизации восьми объектов, в том числе «Примтеплоэнерго» и «Примводоканала» с обсуждения по просьбе губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Надо полагать, что тайм-аут взят для консультаций, убеждений, а не для политического давления.

Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог".