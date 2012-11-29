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В Приморском крае планируется увеличить объем продукции аквакультуры к 2017 году
По словам вице-президента дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Александра Сукача, реализация мероприятий в сфере аквакультуры, которые намечены в государственной программе, станет большой помощью для предприятий, особенно это касается начинающих компаний. «С нуля создавать дело очень сложно, и то, что администрация края обращает внимание на аквакультуру, – это большое дело. Программу нужно принимать как можно скорее», - отметил Александр Сукач.
Планируется, что в рамках реализации госпрограммы в регионе будут реконструированы заводы по выращиванию жизнестойкой молоди, увеличится площадь участков для аквакультуры. Ставится задача по увеличению объемов продукции аквакультуры в 2017 году - в 9 раз по сравнению с показателем 2011 года. Государство готово компенсировать аквафермерам часть затрат на приобретение жизнестойкой молоди, на разработку биотехнологий перспективных объектов для товарного рыбоводства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как отметил президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, данная программа очень нужна рыбной отрасли: «На сегодняшний день нашими предприятиями добывается более 4 миллионов тонн рыбопродуктов, пока это - потолок, поэтому отрасль просто необходимо развивать дальше. Особенно это касается береговой переработки и аквакультуры. Береговая переработка чрезвычайно важна для края, огромный поток рыбопродуктов проходит через порты Приморского края, которые готовы перерабатывать и отправлять продукцию в центральные регионы страны. Нам необходимо создавать большую структуру переработки, и то, что задел на это есть в госпрограмме, – это очень важно. Что касается аквакультуры, то благодаря климату Приморского края у нас можно выращивать гребешок, трепанг и многое другое как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Этому вопросу также уделяется особое внимание».
Кроме того, отмечают эксперты, госпрограмма будет способствовать развитию инновационного потенциала рыбного хозяйства и активизации международного сотрудничества в области рыболовства.
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