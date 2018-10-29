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Во Владивостоке улучшили показатели очистки воды
Во Владивостоке очищается более 85% всех канализационных стоков
Примводоканал скорректировал работу очистных сооружений Владивостока. Это позволило значительно улучшить показатели очистки вод по сравнению с началом года, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали специалисты краевого предприятия, новые технологии позволяют оптимизировать процесс очистки канализационных стоков и добиться улучшения показателей. На сегодняшний день очистка вод уже стала лучше по сравнению с весенними, например, по аммонию и фосфору. Кроме того, удалось убрать неприятный запах стоков
«Центральные очистные сооружения могут очищать до 160 тысяч кубометров в сутки стоков, сейчас загрузка составляют около 90 тысяч кубометров. Резерв дает возможность подключать новых потребителей по мере развития жилищного строительства и подключения иных потребителей», – пояснили в Примводоканале.
Отметим, в основу технологии на новых очистных сооружениях в 2012 году была положена биологическая очистка сточных вод, представляющая собой очистку стоков в так называемых аэротенках карусельного типа. В процессе эксплуатации сооружений были выявлены некоторые недоработки, что создавало сложности в отладке технологии процесса очистки сточных вод.
«Кроме того, не всегда получалось достигнуть нормативных показателей качества сточных вод на выходе с очистных сооружений, например, по фосфорам. Также выяснилось, что за время эксплуатации комплекса сильно изменился состав сточной воды по сравнению с заложенными в проекте показателями», – уточнили на предприятии.
Все эти факторы требовали корректировки процесса очистки, и Примводоканал искал оптимальные решения этого вопроса.
В 2018 году очистили блоки биологической очистки от песка и взвесей, так как за несколько лет накопилось около 10 тонн песка в аэротенках, что ухудшало процесс очистки сточных вод. За счет этой меры удалось убрать и неприятный запах стоков. Параллельно с этим идет выработка конструктивных решений для уменьшения объемов песка в аэротенках.
В настоящее время ведется монтаж перегородки для вытеснения воды и насыщения ее кислородом. Все эти работы уже принесли результат в виде значительного повышения качества очистки вод.
Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%. В настоящее время во Владивостоке очищается более 85% всех канализационных стоков.
В данный момент ведется работа по переключению 16 оставшихся канализационных выпусков, 12 из которых планируется закончить в этом году.
Фото – пресс-служба КГУП «Приморский водоканал»
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