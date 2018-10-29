В Приморье иностранцев к поступлению в ДВФУ будут готовить по новой программе

Иностранным абитуриентам предлагают продвинутый уровень

Программа для иностранцев, поступающих на высшие образовательные ступени, открыта в Центре русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Желающие учиться в магистратуре, аспирантуре или ординатуре ДВФУ смогут подготовиться к работе со сложной профессиональной и научной литературой, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в ДВФУ.

Программа рассчитана на два семестра и включает продвинутое изучение русского языка, научного стиля речи, особенностей написания письменных работ и другие аспекты.

«Готовить к обучению в магистратуре, аспирантуре или ординатуре нужно не так, как поступающих на программы бакалавриата. Ведь на этих ступенях учатся те, кто уже получили высшее образование — зачастую, в своей стране, — отметила директор Центра русского языка и культуры ДВФУ Ирина Череповская. — Таким абитуриентам мы предлагаем продвинутый уровень русского языка. Наши преподаватели помогут поступающим освоить научный стиль, подготовиться к общению с научным руководителем, устным выступлениям и созданию письменных текстов — все это обязательно пригодится в будущем обучении».

28-30 часов в неделю слушатели будут уделять общим предметам — русскому языку и обществознанию, а также специальным предметам на русском языке: литературе и истории — для обучения на гуманитарных направлениях, истории и математике — для экономических, физике и химии — для инженерно-технических, химии и биологии — для медико-биологических программ. Подробнее об условиях поступления можно узнать на странице Центра русского языка и культуры ДВФУ.

Дальневосточный федеральный университет является главным центром русистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и с каждым годом привлекает все больше иностранных студентов из Азии, Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока. Центр русского языка и культуры ДВФУ в 2019 году отметит 30-летие. За годы работы в университете научились говорить по-русски более 6500 человек — студенты и преподаватели зарубежных вузов, бизнесмены, сотрудники компаний и дипломатических представительств. Сейчас в центре обучаются свыше 500 слушателей из более 25 стран.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.