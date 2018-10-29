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До 90 дней сократят процедуру получения разрешения на строительство в Приморье
Продолжается серия встреч бизнеса и представителей профильных департаментов администрации Приморского края с целью выявить и впоследствии устранить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в своей работе. В этот раз представители компаний-застройщиков смогли задать вопросы и узнать о предстоящих изменениях в сфере градостроительства.
По словам заместителя директора департамента градостроительства Приморья Евгения Добрынина, в настоящее время ведется работа со всеми муниципальными образованиями для того, чтобы установить единые на всей территории края правила получения разрешений на строительство, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Мы изучили лучшие практики в стране и на их основе, с учетом специфики Приморского края, разработали типовые регламенты, которыми будут руководствоваться муниципалитеты в процессе выдачи разрешений на строительство. Сейчас эта работа на завершающей стадии, мы рекомендовали муниципалитетам утвердить предложенный порядок до конца года. Благодаря этому мы сделаем процедуру более прозрачной и исключим ситуации, когда на местах органы власти предъявляют излишние, не обоснованные или попросту непонятные дополнительные требования к застройщику и тем самым затягивают сроки выдачи разрешения», – пояснил он.
Второе важное направление работы – создание единой региональной информационной системы градостроительной деятельности, к которой уже присоединились Владивосток, Артем, Вольно-Надеждинское и Шкотово. Планируется, что до конца года число муниципалитетов будет расширено до десяти, а в перспективе система «покроет» весь край.
Концепция проекта предполагает, что система будет включать в себя сразу несколько слоев: градостроительный план территорий, схему коммунальных сетей, информацию о наличии или отсутствии на участках зеленых насаждений и другие данные.
«Мы плотно взаимодействуем с энергетиками, экологами, другими ведомствами, чтобы “напитать” систему достоверной информацией. Ее полноценный запуск позволит застройщикам, обращаясь в муниципалитет за градостроительным планом, сразу же получать данные о возможностях подключения к коммунальным сетям, о зеленых насаждениях, охранных зонах, расположенных на участке. С помощью системы мы наладим межведомственное взаимодействие и сможем параллельно предоставлять сразу несколько государственных услуг. Наша конечная цель – организовать работу с застройщиками в режиме «одного окна», – пояснил Евгений Добрынин.
По мнению предпринимателей, срок прохождения всех процедур для получения разрешения на строительство в Приморье в прошлом году составлял в среднем 150 рабочих дней, усилиями администрации этот срок планируется сократить почти в два раза – до 90 дней.
Как отметили в Инвестиционном агентстве Приморского края, которое выступает организатором встреч приморских бизнесменов с госорганами, такие изменения позволят улучшить деловой климат в регионе.
«В ходе этих встреч мы получаем обратную связь от предпринимателей: они дают оценку уже проделанной работе и предлагают свое видение для дальнейшего решения наболевших проблем. Именно мнение и предложения бизнеса становятся фундаментом для принятия решений об изменении краевого законодательства или разработки и внедрения новых мер поддержки», – прокомментировал директор департамента проектного управления Инвестагентства Приморского края Николай Стецко.
Отметим, что до конца месяца состоится пять встреч предпринимателей с представителями администрации Приморского края и федеральных ведомств по направлениям: получение разрешения на строительство, регистрация прав собственности и постановка земельного участка на кадастровый учет, подключение к инженерным сетям, а также сроки выдачи лицензий сферах медицины и транспорта.
Такие мероприятия являются частью комплексной работы по формированию комфортных условий для ведения бизнеса в регионе. Ежегодно Агентство стратегических инициатив на основе независимого опроса предпринимателей формирует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО войти в ТОП-30 рейтинга к 2020 году.
Фото автора.
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