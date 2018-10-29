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К чему должен быть готов новичок на Форекс?

29 Октября 2018, 11:52 | Приморье

Новичку, принявшему решение попробовать счастья на Форекс, не достаточно только твердого решения. Как и к любой другой работе, где еще только предстоит стать профи, к торговле валютой нужно подходить очень подготовленным.

Так к чему же нужно быть готовым?

* Прежде всего, трейдер-новичок должен осознать, что это – работа. И неважно, что вы сидите перед компьютером в домашней футболке, и начальства никакого нет. Теперь все зависит от вашей ответственности и умения самоорганизоваться. Нужно научиться планировать свое время (даже если вы не посвящаете этому весь день).А главное – составлять план своих действий ежедневно, чтобы не поддаваться эмоциям.

* Понадобятся усердие, постоянное самосовершенствование и учеба, буквально каждый день. То есть – постоянные учеба и труд. Добиться успеха на Форекс, только зная https://alpari.com/ru/analytics/reviews/market_sessions/ прогноз курса доллара на неделю, невозможно. Придется понять суть трейдинга, освоить терминал, поработать надемо счёте.

* Эмоции – один из самых сильных врагов не только у тех, кто только начинает, но и опытных трейлеров. Будьте готовы к тому, что азарт, гнев, жадность, неуверенность, разочарование, самолюбование и другие эмоциональные составляющие станут вашими попутчиками в новом деле. Постарайтесь с самого начала воспитывать в себе выдержку, поскольку именно несдержанность в эмоциях зачастуюприводит к ошибкам и финансовым потерям.

* Потери. Пожалуй, это главное, к чему чаще всего не готовы начинающие трейдеры. Верить в успех – это обязательное условие любого бизнеса. Но не нужно обольщаться и рассчитывать на то, что он будет сопутствовать вам всегда. Более того, нужно быть готовым к неизбежным финансовым потерям.

* Способность анализировать все, что происходит вокруг. Каждую минуту, каждый час. В стране, мире, экономике, политике, а зачастую, и в частной жизни некоторых важных персон. Все это, как можно будет со временем убедиться, влияет на курс не только доллара и евро, но и рубля, а также https://alpari.com/ru/markets/cbr/kurs-cny-kitajskij-yuan/ курс юаня на сегодня ЦБ РФ и любой другой день. А значит, в целом, на успех сделок на Форекс.

* Страх. Даже если в ходе учебы и успешного опыта работы в демоверсии у новичка все получалось и были прибыли, то в момент начала работы на бирже, или после нескольких неудачных сделок, приходит чувство страха потерять деньги, ошибиться. Могут пройти часы, дни, недели, а страх не отступает. Поэтому необходимо заранее готовить себя к таким сложным психологическим испытаниям и настроиться на их преодоление. Потери в этом бизнесе неизбежны. Они сопровождают большинство начинающих. Причем, подавляющее большинство.

* Умение отбросить ненужные мысли, страхи, эмоции. Стремление к успеху и вера в него в сочетании с ежедневным трудом – вот самое необходимое в этом начинании.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
 
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Теги: форекс  финансы 






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