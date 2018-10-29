В Приморье оштрафованы две управляющие компании

С начала года проведено более 500 проверок соблюдения норм Жилищного кодекса – выявлено более 100 нарушений. Сумма штрафов составила почти 7 млн рублей

В Уссурийске за нарушения жилищного законодательства значительные штрафы заплатят ООО «ЖЭУ-7» и ООО «Гарант», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе проверки установлено, что ООО «ЖЭУ-7» неправильно начисляло коммунальные платежи в доме по улице Некрасова, 90б в Уссурийске.



«Компания производила списание денежных средств на техническое обслуживание дома по статье расходов “текущий ремонт”. Однако эти работы должны производиться за счет статьи “содержание”, так как включены в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома», – уточнили специалисты.



За это нарушение суд оштрафовал компанию на 250 тысяч рублей.



Еще одна управляющая организация из Уссурийска – ООО «Гарант» – заплатит 20 тысяч рублей за срыв проверки жилищным инспектором.



«Компания “Гарант” не представила требуемые документы по запросу жилинспекции, из-за чего стало невозможным проведение проверки соблюдения требований жилищного законодательства», – пояснили в ведомстве.



Всего же, по данным краевой госжилинспекции, с начала года проведено более 500 проверок соблюдения норм Жилищного кодекса – выявлено более 100 нарушений. Сумма штрафов составила почти 7 миллионов рублей.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.