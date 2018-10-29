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Из Приморья в Республику Корея будет летать новый авиаперевозчик
В декабре в Приморье заходит новая корейская авиакомпания Air Philip, которая будет выполнять полеты в город Муан. Планируемая частота рейсов – трижды в неделю.
Как сообщили в Международном аэропорту Владивосток, рейсы в Муан будут выполняться на воздушных судах Embraer ERJ-145.
Всего количество вылетов из Владивостока в Республику Корея после прихода нового перевозчика составит более 60 рейсов в неделю – по девять рейсов в день, в том числе до 45 рейсов в неделю в Сеул, 13 рейсов в неделю в Пусан и четыре рейса в неделю в Тэгу. На южнокорейском направлении рейсы из Кневичей продолжат выполнять авиакомпании «Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air Busan.
В зимнем расписании работы главного аэропорта Приморья запланирован целый ряд новых направлений – Фукуок, Далат (Вьетнам), Чэнду (Китай) и Саппоро (Япония).
Чартерный рейс по маршруту Владивосток – Фукуок будет выполнять авиакомпания Royal Flight на самолетах Boeing 757-200. Рейсы по маршрутам Владивосток – Харбин/Чанчунь – Далат, Владивосток – Чэнду – Утапао и Владивосток – Саппоро планирует выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии» на самолете А-320.
На китайском направлении авиакомпании «Уральские Авиалинии», «Аврора», S7 Airlines и NordStar будут выполнять рейсы в Пекин, Санью, Яньцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Рейсы в Токио – «Аврора» и S7 Airlines, в Бангкок – S7 Airlines и «Уральские Авиалинии». При этом по сравнению с прошлым зимним сезоном увеличится частота регулярных рейсов в Токио, Пекин и Санью.
Авиакомпании Air Koryo, Uzbekistan Airways продолжат выполнять регулярные рейсы в Пхеньян и Ташкент, а программа туристических чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию будет представлена популярными маршрутами – Утапао, Пхукет, Камрань и Краби, полеты на которых будут выполнять авиакомпании AZUR Air и Royal Flight.
На внутрироссийских авиалиниях в зимнем сезоне регулярные рейсы традиционно – в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
На внутрикраевых маршрутах авиакомпания «Аврора» будет выполнять до 30 рейсов в неделю из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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