ВМП "Первомайский": интермодальный терминал на основе уникальных технологий

Город Владивосток всегда был и остается крупным морским транспортным узлом, через который происходит перевалка товаров и транспортных средств, предназначенных не только для Дальнего Востока России, но и для других регионов страны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на то что в целом транспортная отрасль переживает сейчас не самые лучшие времена, работа по модернизации транспортной инфраструктуры не прекращается. Яркий тому пример - Владивостокский морской порт «Первомайский», расположенный на 42-ом причале порта Владивосток, который с 2014 года реализует проект модернизации морского терминала, включающий реконструкцию и увеличение длины причальной стенки, оснащение новым грузоподъемным оборудованием и модернизацию складских площадей для обеспечения возможности складирования контейнерных грузов.

О планах и достигнутых успехах рассказывает начальник отдела информационных технологий и проектов ООО ВМП «Первомайский» Сергей ГУЛЬ:

- На сегодняшний день стоит задача создать специализированный производственный комплекс для портовой переработки контейнерных грузов с пропускной способностью не менее 130 000 TEU (аналог двадцатифутового контейнера) в год и возможностью единовременного размещения на складе 2000 TEU. Будут реконструированы 2 причала, после чего общая длина причальной стенки составит 453 м, что сделает возможным одновременную обработку 2 контейнеровозов типа «Капитан Афанасьев» (длина - 184,1 м).

Помимо модернизации производственной инфраструктуры большое внимание уделяется автоматизации процессов управления предприятием и развитию информационной системы терминала (ИС ВМПП), которая необходима для управления основной производственной деятельностью, включая планирование отгрузки и учет складского передвижения отдельных единиц грузов (контейнеров) на складах и на транспортные средства (вагоны, суда, автотранспорт).

Внедрение и широкое использование ИС ВМПП позволит оптимизировать производственные процессы, своевременно получать оперативную информацию для принятия управленческих решений, вести качественный учет переваливаемых грузов, улучшить информационное взаимодействие с другими автоматизированными системами, в том числе с информационными системами государственных контролирующих органов - сейчас это необходимая составляющая работы терминала.

Решать задачи автоматизации Владивостокскому морскому порту «Первомайский» помогают компании-разработчики программного обеспечения, имеющие огромный опыт реализации подобных проектов, с командой профессионалов, способных предложить лучшие решения по автоматизации для всех направлений производственной деятельности предприятия.

После ознакомления с существующими аналогами программных продуктов по автоматизации управления работой контейнерного терминала, в том числе реализованных и в нашем регионе, руководством терминала был сделан выбор в пользу комплексной автоматизированной системы компании «Транспософт» (Владивосток - Санкт-Петербург), для автоматизации процессов обработки грузов, и специального решения от компании «Альта-Софт» (Москва) для автоматизации обмена информацией с таможенными органами о товарах, размещаемых на временное хранение. Интеграция производственной системы и программного обеспечения «Альта-СВХ» для учета импортных товаров позволила сократить время подготовки отчетов, регламентированных нормативными документами ФТС, и передавать информацию в таможенный орган с минимальным участием должностных лиц терминала.

Решение использовать «Альта-СВХ» для автоматизации процессов информационного обмена с таможней было принято после изучения положительного опыта использования данного продукта на морском контейнерном терминале компании «Соллерс» (Владивосток).

Безусловно, важным и ожидаемым событием для терминала стал первый рейс судна компании «Русам Шиппинг», примечательный тем, что обработка информации о контейнерах, перевозимых на этом судне, осуществлялась с использованием новой системы управления терминалом, а информация об импортных товарах была выгружена из производственной системы и передана в таможенный орган в автоматизированном режиме. Надо отметить, что начало работы информационной системы было успешным, а переход на новое программное обеспечение не вызвал затруднений у персонала, подтвердив правильность принятого решения по автоматизации терминала.

После окончательной реализации проекта модернизации (I квартал 2017 года) Владивостокский морской порт «Первомайский» станет современным интермодальным терминалом, оснащенным уникальными для России технологиями, соответствующим международным стандартам обработки грузов в морских портах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.