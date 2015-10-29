Владивосток строит и ремонтирует дороги

Во Владивостоке по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА продолжается строительство альтернативной основным магистралям объездной дороги с Днепровской на Тухачевского. В настоящее время уже завершен монтаж системы ливневой канализации, ведется обустройство тротуаров и укладка асфальта, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Этот проезд давно с нетерпением ждут автомобилисты: он станет дублером дороге по проспекту 100-летия Владивостока и позволит существенно разгрузить движение автотранспорта на одной из основных артерий краевого центра.

Напомним, что строительство транспортного узла Днепровская - Вострецова - Тухачевского было начато в 2013 году. Строители выполнили большой объем работ, однако в прошлом году работы были приостановлены в связи с тем, что при разработке проектно-сметной документации не был учтен ряд необходимых моментов. Специалисты проработали все вопросы, и в этом строительном сезоне стройка возобновилась.

И хотя в этом году сдать трассу в эксплуатацию не удастся, автомобилисты смогут воспользоваться новой объездной дорогой там, где в этом году будет уложен нижний слой асфальта. С приходом холодов работы на объекте будут приостановлены до наступления плюсовых температур. В следующем году строители завершат работы по возведению подпорных стен, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и системы наружного освещения.

Также в этом году были проведены масштабные работы по реконструкции дороги на улице Адмирала Юмашева (от площади Баляева в сторону улицы Нейбута). Работы завершены буквально на днях. Здесь полностью реконструирована подпорная стена большой протяженности, восстановлена система ливневой канализации, установлены новые люки и решетки, уложено новое дорожное покрытие, нанесена дорожная разметка, появились благоустроенный тротуар и лестницы, ведущие к жилым домам.

Отметим, что в приморской столице в плановом режиме продолжаются работы по ремонту дорог, подъездов к жилым домам и социально-значимым учреждениям, ведется также ремонт лестниц, подпорных стен, тротуаров и других объектов городской инфраструктуры.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.