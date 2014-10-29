Приморские компании приглашают на туристический форум "Visit Russia - 2014"

Приморские компании приглашаются к участию в IV Международном туристическом форуме «Visit Russia - 2014». Форум пройдет 30-31 октября в Ярославле при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму.

Ключевой темой форума в этом году станет событийный туризм как инструмент продвижения территорий.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, участникам форума будет предоставлена уникальная возможность совместить теорию и практику в рамках одного мероприятия. Также участники форума познакомятся с актуальными теоретическими вопросами в сфере событийного туризма и проектами, реализованными в этой области.

Дискуссии пройдут в ходе пленарного заседания форума, а также в формате экспертных площадок и «круглых столов». Среди них обсуждения «Нью-Васюки? Почему бы и нет!» (роль мега-событий в развитии территории), «Пятизвездочный фестиваль» (событие как турпродукт), «Больше «Вудстоков» хороших и разных» (перспективы и основные направления молодежного туризма), «Аншлаг и гаджеты» (новые технологии при организации крупных событий), «Выходим в плюс!» (экономика крупных событий).

К участию в форуме приглашаются представители турбизнеса и организаторы региональных событийных туристических мероприятий.

Контактные данные для получения дополнительной информации по вопросам регистрации – в оргкомитете форума по телефону: 8-965-726-98-14 и электронной почте: panina@idefixcompany.ru .

ZRPRESS.RU, Владивосток.