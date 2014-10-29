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УГМК не заинтересовалась приморской медью
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, один из ведущих российских производителей катодной меди) не планирует принимать участие в разработке медно-порфирового месторождения в Чугуевском районе Приморского края, обнаруженного ОАО «Приморгеология» («дочка» ОАО «Росгеология») при проведении поисковых работ на перспективной площади Соболиной.
«Во-первых, у нас есть лицензии, над которыми еще предстоит поработать. Работы много, это огромные затраты. Прогнозные ресурсы в Приморском крае, вы знаете, Р1 и Р2 - это подтвержденные запасы на уровне 10-20%, поэтому, думаю, нет, там мы работать не будем», - пояснил генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН.
Как уже сообщал «ЗР», уникальное для региона медно-порфировое месторождение позволяет построить в Чугуевском районе современный горно-обогатительный комбинат.
«Приморгеология» отмечает, что добыча не потребует значительных вложений, поскольку может осуществляться открытым способом. После завершения работ на объекте геологи рассчитывают получить прогнозные ресурсы условной меди в объеме около 2 млн тонн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Так чего раскидываться возможностями по всей стране, тут бы хоть в Воронежской области все у них получилось, а вот если после этого и будет интересно - тогда и карты в руки, медь это всегда хорошо, а лучше когда с никелем и кобальтом и всем остальным.