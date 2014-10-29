УГМК не заинтересовалась приморской медью

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, один из ведущих российских производителей катодной меди) не планирует принимать участие в разработке медно-порфирового месторождения в Чугуевском районе Приморского края, обнаруженного ОАО «Приморгеология» («дочка» ОАО «Росгеология») при проведении поисковых работ на перспективной площади Соболиной.

«Во-первых, у нас есть лицензии, над которыми еще предстоит поработать. Работы много, это огромные затраты. Прогнозные ресурсы в Приморском крае, вы знаете, Р1 и Р2 - это подтвержденные запасы на уровне 10-20%, поэтому, думаю, нет, там мы работать не будем», - пояснил генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН.

Как уже сообщал «ЗР», уникальное для региона медно-порфировое месторождение позволяет построить в Чугуевском районе современный горно-обогатительный комбинат.

«Приморгеология» отмечает, что добыча не потребует значительных вложений, поскольку может осуществляться открытым способом. После завершения работ на объекте геологи рассчитывают получить прогнозные ресурсы условной меди в объеме около 2 млн тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.