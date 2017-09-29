Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве

Налоговая служба: такие схемы не использовались с середины 90-х

Известная морская компания РИМСКО, логотип которой стал привычным атрибутом ул. Экипажной в районе стадиона «Авангард», подала на собственное банкротство еще 2012 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поводом для такого шага явились нарастающие долги перед кредиторами, 90% из которых составляют генеральный директор предприятия Фазил АЛИЕВ (на фото) и его родственники.

Буквально за год до объявления о банкротстве руководство предприятия продало большую часть имущества, которое непосредственно связано с его деятельностью, в том числе причальную стенку, административное здание, 12 судов и цех.

Любопытно, что покупателями части имущества стали также сам Алиев и его близкие. К слову, суда РИМСКО, которые ранее были признаны негодными и поэтому проданные на металлолом, успешно ходят в море, и приносят доход своим новым владельцам, которые исправно выплачивают налоги. Кстати, отремонтировали эти суда компании, принадлежащие также Алиеву. С точки зрения налоговой службы, такие схемы серьезный бизнес не использовал с середины 90-х.





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«В рамках дела о банкротстве к ЗАО «РИМСКО» предъявлены требования кредиторов в сумме чуть более 766 млн рублей, в том числе требования налогового органа в размере 64,6 млн рублей. За эти годы налоговая задолженность возросла до 100 млн рублей. В течение года до принятия заявления о признании ЗАО «РИМСКО» банкротом, организация увеличила задолженность и перед организациями, принадлежащими Алиеву Ф.З. и подконтрольным ему лицам. Поэтому и контроль над процедурой банкротства остался у руководителя предприятия и других аффилированных кредиторов, так как их требования составили более 50 %», - рассказала деловой газете «Золотой Рог» начальник отдела обеспечения процедур банкротства Управления ФНС России по Приморскому Евгения ПАВЛОВА.

Схема, казалось бы, проста, но кто так проконсультировал Фазила Алиева, что удастся ее провернуть сегодня?

Как затем подтвердил суд после кассации налоговой, руководитель предприятия не имел права осуществлять подобные сделки. Во-первых, он заведомо причинял вред кредиторам, во-вторых, лишал компанию возможности выбраться из долговой ямы при отсутствии основных средств. Реальных денег РИМСКО после такой распродажи, чтобы рассчитаться по долгам, в том числе с налоговыми платежами, не получило. Все средства пошли по взаимозачету с самим Алиевым. В свое время генеральный директор как физическое лицо занимал предприятию деньги, которые, по его словам, шли на зарплату и коммунальные расходы. В итоге в счет таких взаимозаимствований до подачи заявления о банкротстве гендиректор РИМСКО забрал у своего предприятия все имущество, как говорится, рассчитался сам с собой. Хотя по правилам бизнеса его собственник должен инвестировать в свое предприятие, что вполне логично, а не вести его к банкротству, считают в налоговой инспекции.

Суд да дело

Надо сказать, целых два года предприятие было под внешним управлением, и только затем перешло к процедуре банкротства. Предполагалось, что РИМСКО, имея актив в виде обслуживания арендованных судов, сможет восстановить свою платежеспособность. Неприятность следовала за неприятностью, одно из таких судов было арестовано за границей, появлялись новые долги.

«Налоговая служба как уполномоченный орган постоянно ставила на вид - план по восстановлению платежеспособности нереален. Деятельность компании по-прежнему оставалась убыточной, речь об оплате старых долгов даже не велась. Текущие расходы увеличивались в геометрической прогрессии. Фазил Алиев продолжал занимать деньги своей же компании, чтобы рассчитываться с сотрудниками, и наращивать долги компании самому себе», - рассказывает Евгения Павлова.

Кстати, о составе кредиторов стоит сказать отдельно. Требования налогового органа до недавнего времени в общем долге РИМСКО составляли менее 10%. Остальные долги ЗАО сформировало перед компаниями самого Алиева, его сына и несколькими оффшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре. Налоговая служба направляла официальные запросы и получила ответ – учредителями этих компаний являются сам Алиев Фазил Забид Оглы и его сын, Алиев Руслан Фазил Оглы.

Тем не менее требования таких кредиторов суд посчитал обоснованными. В итоге они смогли определить, в каком направлении должен работать конкурсный управляющий. С тех пор главная цель собрания кредиторов, где Алиев является председателем, - заключение мирового соглашения и списание долгов. Такое соглашение инициировала и подписывала эта компания кредиторов неоднократно. Но если долги сами себе могли бы простить ранее, то налоговую задолженность списать при всем желании невозможно. Судя по всему, ради этого разыгрывается целая партия.

Налоговый миноритарий

Налоговая служба фактически выступает в этой ситуации как миноритарий. Действительно, почему бы не пойти на мировую? «Мировые соглашения собрание кредиторов заключает не в первый раз, но если в документах прошлого и позапрошлого года первый срок уплаты по долгам был установлен на 2019 год, то сегодня отсрочка по платежам от кредиторов перенесена на 2025 год. К примеру, кредиторы с Кипра (читай Алиев и его сын) готовы простить к этому году 80% долга компании РИМСКО. Но почему бы не пойти на такой шаг прямо сейчас, тогда РИМСКО сразу выйдет из банкротства? Более того, каким образом предприятие сможет рассчитаться с кредиторами, по-прежнему не имея резервов?» - задаются вопросом в Управлении ФНС России по Приморскому краю.

Разумеется, налоговая служба оспорило очередное мировое соглашение, предъявив факты и сделки, свидетельствующие об укрытии имущества, выяснив цепочки аффилированных лиц с собственником и руководителем компании. Таким образом, получив статус кредитора, имеющего 10% в портфеле долга РИМСКО.

Но заявления в суд о неправомерности передачи и продажи имущества компании РИМСКО налоговой службе пришлось оформлять по каждой конкретной сделке отдельно. Самой захватывающей оказалась продажа причальной стенки предприятия. Сначала компания РИМСКО продает ее в 2011 году за 30 млн рублей (на тот период $1 млн) своему же генеральному директору, а затем Алиев через полгода перепродает причальную стенку другому лицу уже за 500 млн рублей. Средства сразу поступают на счет «живыми деньгами». И, соответственно, у судебной инстанции возникает вопрос - почему сразу не продали эту стенку за такую сумму, что позволило бы покрыть львиную долю долгов предприятия?

На самом деле и здесь все достаточно просто объяснить – в канун саммита АТЭС ожидалось, что прибрежная зона бухты Золотой Рог будет активно развиваться, свои мощности увеличит и завод «Соллерс». Вероятно, была надежда, что государство выкупит ряд причалов у частных лиц. Подобная сделка могла подтвердить сумму имущества. Но, как мы знаем, подобным планам сбыться не удалось.

Зато в суде первоначальная сделка по продаже причальной стенки была признана фиктивной, уменьшающей реальную стоимость имущества, и Алиева признали обязанным вернуть деньги, в сумме 500 млн рублей, своей судоходной компании. Гендиректор «РИМСКО» как частное лицо с таким посылом не согласился: подавал апелляцию, ходил в кассацию, дошел до Верховного Cуда. И там ему подтвердили, что истинная цена имущества определяется по договору и поступившим деньгам на счет. А там было именно 500 млн рублей. Доказательств, уменьшающих ее стоимость, не было. Неправомерность ряда других сделок между РИМСКО и покупателями его имущества налоговая инспекция также смогла доказать.

При этом налоговая служба фактически выполнила роль конкурсного управляющего для РИМСКО, найдя искомые средства для расплаты с кредиторами. Тогда как оба конкурсных управляющих заявляли, что иски налоговой инспекции не обоснованы. Только при появлении судебная практика в пользу налоговой службы, эти специалисты стали говорить, что суд может принимать решение на свое усмотрение.

Что будет с компанией дальше?

Имущество РИМСКО пока возвращаться не спешит. Взяв на заметку всю финансовую деятельность Алиева, еще в 2012 году им заинтересовались и как индивидуальным предпринимателем. Доначисления принесли гендиректору РИМСКО очередную порцию обязательств перед бюджетом. Предполагается, что ответчик уже распродал свое имущество, поэтому налоговой инспекции ничего не останется делать, как банкротить его как гражданина.

В принятии очередного мирового соглашения, которое заключил собрание кредиторов РИМСКО, суд первой инстанции отказал. Налоговая также не против, чтобы кредиторы пошли друг с другом на мировую.

«Наше согласие на мировое соглашение можно получить лишь в том случае, когда между налоговой службой и предприятием будет заключено соглашение о реструктуризации налоговой задолженности, которая должна быть погашена в течение года равными долями. Такую задолженность предприятия может погасить за него и любое заинтересованное лицо», - говорит Евгения Павлова.

Тем временем судьи в каждой из инстанций спрашивают Фазила Алиева: не легче ли заплатить долг перед государством и закрыть дело о банкротстве, так как сами кредиторы и он в том числе готовы пойти на мировое соглашение? Его ответ один - сейчас это дело принципа. Алиев находится в самом мудром возрасте для коммерческого предпринимательства и сдаваться не собирается.