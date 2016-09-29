Новый жилой микрорайон станет украшением Владивостока

Компания ООО «Новый дом» приступает к реализации уникального проекта комплексной застройки жилого микрорайона «Изумрудный»

Вторая Речка пользуется повышенной популярностью среди горожан. Одним из опросов было выяснено, что примерно треть из них отдают свои симпатии именно этому району Владивостока, отмечая качество проживания в нем, развитую инфраструктуру и микроклимат. Остальные городские территории в своей популярности в этом опросе сильно уступили, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Очередной коммерческий проект жилищного строительства компании ООО «Новый дом» связан как раз со Второй Речкой, и реализовывать его она будет по соседству с активно растущим районом Снеговая Падь, удобной для транспортного сообщения с другими частями города и краем новой дорогой из аэропорта на остров Русский. Адреса выигранных на земельном аукционе компанией под этот проект участков находятся по ул. Русская, 73б и Русская, 100. Сейчас здесь ничего нет, и строить все, включая подвод инженерных систем и дорог, надо с нуля.

Известной в крае строительной компании такие задачи под силу. ООО «Новый дом» начало свою деятельность на строительном рынке в 2003 году. С тех пор компанией были построены и введены в эксплуатацию десять различных объектов – современные многоквартирные дома, общественно-деловые и торговые центры.

Офис компании сегодня находится в новом ЖК «Семерочка» на ул. Жигура, 26, построенном ею, а по соседству завершается ее одиннадцатый объект – ЖК «Александрит». Все основные работы на нем закончены, и в настоящее время ведется подготовка к вводу его в эксплуатацию.

Кстати, в ЖК «СЕМЕРОЧКА», на втором этаже ее торгового комплекса, слева от эскалатора, только что открылся первый в своем роде на Дальнем Востоке выставочный комплекс компании «Новый дом», где любой желающий может с головой окунуться в атмосферу той самой квартиры, которую он может из представленных образцов выбрать для себя или своей семьи.

Это жилье от небольшой студии до двухкомнатной квартиры – как раз такие, какими они будут в новых домах ЖК «Изумрудный». Причем не только с отделкой «под ключ» по индивидуальному дизайн-проекту, но и меблированные специально под этот проект, и оснащенные необходимой санитарной и бытовой техникой. Все это можно посмотреть и оценить для себя.

Предполагается, что в «Изумрудном» все квартиры будут сдаваться жильцам в таком виде – «под ключ», а половина из них - уже частично или полностью меблированными. То есть, ни шума, ни ремонтной пыли в домах с квартирами полной готовности после новоселий уже не предвидится. И заезжать в какую-то из них, чтобы жить, можно будет буквально с одним походным чемоданом, без хлопот и лишних трат.

Стоит отметить, что четыре 24-этажных дома проект комплекса оценивает как дома «престижного уровня комфорта» квартир, а пять 24-этажных – «массового уровня комфорта». При этом в первых площади квартир примерно от 36 до 75 кв. метров, а во вторых – от 18 до 43 кв. метров.

В самой середине выставочного центра отдела продаж компании находится макет ЖК «Изумрудный». На нем, как на ладони, видны все его здания и сооружения, их отдельные особенности и общая гармония архитектурного замысла. А он, в частности, включает в себя запроектированное строительство жилья общей площадью около 110 тысяч кв. метров, школы на 310 мест, двух детский садиков на 120 и 165 мест, четырех многоуровневых парковок на 300 мест каждая, помимо предусмотренных перед домами гостевых парковок, а также – спортивно-развлекательного комплекса и торгового центра с супермаркетом.

На нижних нежилых этажах новых высоток будут размещаться различные предприятия сферы услуг.

На придомовых территориях жилых домов предусмотрены благоустроенные площадки для детских игр и отдыха взрослых.

В первую очередь строительства на одном участке жилого комплекса выделены два многоквартирных дома на 438 квартир каждый и одна многоярусная автопарковка.

Второй очередью предполагается построить три следующих дома – два по 438 квартир и один на 420 квартир – и следующую многоярусную парковку.

Общее количество машино-мест на гостевых и многоярусных автопарковках в первой и второй очередях строительства - 770.

В целом строительство ЖК «Изумрудный» планируется осуществить в течение пяти лет. Все разрешительные документы компанией-застройщиком получены, и желающие уже могут бронировать для себя понравившиеся им в этом проекте квартиры. Их продажи будут осуществляться в соответствии с требованиями ФЗ-214 «О долевом строительстве» на договорной основе.

На все вопросы по новому жилому комплексу сотрудники компании рады будут ответить по телефону 246-00-00 либо – встретить Вас по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, торговый центр «Семерочка», 2 этаж, выставочный комплекс «ИЗУМРУДНЫЙ». Проектная декларация опубликована на сайте компании «НОВЫЙ ДОМ»: NEWHOUSE.vl.ru. Также в ближайшем будущем будет запущен интернет-сайт, на котором будет размещена подробная информация о ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ». Реклама.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.