Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом

Сразу несколько перспективных проектов в портовой отрасли Дальнего Востока были презентованы на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но некоторые из них больше похоже на миражи. Как, например, проект хабаровской компании «Самарга Холдинг» по строительству нового порта в устье реки Самарги, реализация которого потребует… 400 млрд рублей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Понятно, что в нынешних экономических условиях реализовать столь масштабный проект без помощи государства невозможно, но даже если удастся с учетом государственных и частных наскрести требуемые миллиарды на строительство порта и инфраструктуры, на повестку дня станет куда более сложный вопрос: где отыскать требуемые десятки миллионов тонн грузов в год?

Куда более перспективным выглядит проект УК «Колмар» по строительству угольного порта в бухте Ванино Хабаровского края.

Еще один транспортный коридор

ООО «Самарга Холдинг» планирует привлечь около 400 млрд рублей на создание международного транспортного коридора (МТК) на территории Хабаровского и Приморского краев со строительством транспортно-логистического комплекса, железной дороги и морского порта. По планам инициаторов проекта, его реализация займет от 7 до 10 лет.

«Суть проекта - создать на одном из самых перспективных направлений Дальнего Востока новый транспортный коридор, соединяющий Хабаровск с устьем реки Самарги в Приморском крае, где будет построен универсальный морской порт грузооборотом до 80 млн тонн в год», - сообщил директор по стратегии и развитию ООО «Самарга Холдинг» Александр ВАСИЛЬЕВ.

Первым этапом реализации проекта станет строительство терминально-логистического центра стоимостью около 6 млрд рублей на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск», примыкающей к станции Хабаровск-2. От этой точки вторым этапом реализации проекта планируется проложить железнодорожную ветку для грузовых турбовозов (работают на сжиженном газе. - «ЗР») протяженностью около 380 км до будущего порта в районе поселка Самарга в Тернейском районе Приморского края.

Досье "Золотого Рога": Устье реки Самарги расположено на севере Приморского края и по расстоянию ближе к Хабаровску, чем к Владивостоку. В настоящее время в этом месте находится одноименное село, в котором живут менее 200 человек. ООО «Самарга Холдинг» зарегистрировано в Хабаровском крае 14 июля 2016 года. 51% уставного капитала принадлежит предпринимателю из Санкт-Петербурга Александру ТЕРЕНТЬЕВУ, 24% - гендиректору Андрею КНЯЖЕВУ. Компания является резидентом ТОР «Хабаровск».

Инициаторы проекта рассчитывают, что регулярное железнодорожное сообщение на участке Хабаровск - Самарга снизит дальность грузовых перевозок по Транссибирской магистрали более чем на 500 км в сравнении с портами Приморья. «Это уменьшит тарифы для перевозчиков на 350 рублей за каждую тонну продукции и сократит время доставки грузов до полутора суток», - утверждает Александр Васильев.

Итоговый этап проекта, по его словам, предполагает строительство универсального морского порта Самарга в Приморье, через который будет выход на порты Японии, Китая и Кореи. Ближайшая точка от Самарги - порт Вакканай (остров Хоккайдо, Япония).

В районе устья Самарги отсутствуют естественные гавани, поэтому строительство морского порта потребует возведения защитных сооружений. Расстояние от устья Самарги до порта Холмск составляет 250 км, до японского Вакканая - 300 км.

У инвесторов есть намерение создать собственный паромный флот, а также наладить регулярное сообщение, которое дополнительно свяжет между собой отдаленные регионы Дальнего Востока - Сахалин, Камчатку, Курилы и Магадан.

Исполнительный директор ООО «Самарга Холдинг» Игорь КОНОВАЛОВ считает, что будущий порт не создаст конкуренции существующим гаваням Дальнего Востока.

«Конкуренцию мы не создадим, грузы ни у кого не отберем, дадим возможность получать объемы из стран АТР, и более того, увеличим объем грузопотоков в Россию и страны Европы», - сказал он.

При этом 200 млрд рублей предполагается направить на строительство порта, 210 млрд - на строительство железной дороги.

Инвесторов проекта будут искать на Дальнем Востоке, а также среди крупных компаний стран АТР. В настоящее время готовится соглашение с Торгово-промышленным банком Китая, по которому банк становится агентом компании в поиске инвесторов, помимо этого налажен контакт с Rotobo (Японская ассоциация по торговле с Россией и Восточной Европой).

«Крупные инвесторы, прежде всего Китай, Япония, Корея, находятся в поиске подобных инфраструктурных проектов. Гарантией для крупных инвесторов в этом случае может стать инициируемое нами включение проекта в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», - отметил Александр Васильев.

Проект уже поддержали власти Хабаровского края. «Проект понятен, неплохо структурирован и будет интересен иностранным логистическим компаниям. Проект интересен возможностью реализовать доступ Дальнего Востока к Тихому океану, возможностью начать пользоваться преимуществом нахождения на границе. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку - дать землю, помочь с инфраструктурой», - пояснил заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Юрий ЧАЙКА.

Порт Ольга попал под переоснащение

ООО «Ольга Бункер» планирует инвестировать около 479 млн рублей в переоснащение терминала порта Ольга в Приморском крае, что позволит обрабатывать суда большей грузоподъемности. Соответствующее соглашение ООО подписало на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ). Проект будет реализован в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ).

ООО «Ольга Бункер» планирует арендовать часть имущества ОАО «Ольгалес», являющегося собственником порта, о чем подписан предварительный договор аренды недвижимого имущества.

Проект предусматривает покупку ричстакера (погрузчик для работы с контейнерами. – «ЗР»), причальных кранов с допустимой грузоподъемностью по приему и перегрузке 40-футовых контейнеров, а также строительство внутрипортового холодильника на 700 кв. метров, что даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию.

Модернизация терминала позволит обрабатывать суда большей грузоподъемности для перевалки всех видов грузов, включая наливные и насыпные грузы.

Досье "Золотого Рога": Порт Ольга находится на северо-западном побережье Японского моря в одноименном заливе, связан с портами Сахалина, Японии, Кореи и Китая, имеет круглогодичную навигацию. Основа грузооборота - это круглый лес и технологическая щепа, отправляемые на экспорт, а также импортная авторезина.

«Развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить затраты времени при отправке товаров из КНР в Европу через Россию. Например, при отправке контейнера морем из Шанхая срок доставки до европейских портов морем составляет 45 дней. В то же время при отправке 40-футового контейнера, при сквозном проезде через Россию от порта Ольга до Москвы, а затем в Европу по железной дороге, срок сократится до 15 дней», - пояснил генеральный директор ООО «Ольга Бункер» Сергей ОСКОЛКОВ.

Угольный перегруз

УК «Колмар», АО «ФРДВ» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали в рамках ВЭФ соглашение о строительстве объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучке (Хабаровский край).

Проект будет реализован в два этапа. До 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году.

В настоящий момент завершены все проектные работы, получены разрешения на строительство объектов терминала, введен в эксплуатацию комплекс служебного жилья, строится внешняя железнодорожная и энергетическая инфраструктуры.

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей, из них до 30% - собственные средства компании «Колмар». «Колмар» планирует привлечь финансирование от ГТЛК до 7 млрд рублей с последующим оформлением договора финансовой аренды (лизинга) объектов угольного терминала. Операцию возвратного лизинга планируется осуществить до конца 2019 года.

АО «ФРДВ» рассматривает возможность предоставления финансирования ГТЛК в размере 7 млрд рублей. Финансирование строительства объектов транспортной (железнодорожной и энергетической) инфраструктуры проекта обеспечивается за счет субсидии государства в соответствии с Постановлением Правительства РФ №693 от 9 июля 2015 года.

Досье "Золотого Рога": «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля. Владельцами «Колмара» являются Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО (30%), компания Mokara Enterprises Limited акционера УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрея БОКАРЕВА - 30%, а также ООО «МПЦ Групп» Анатолия МИТРОШИНА - 40%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.