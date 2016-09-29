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Минэнерго рассчитало рост стоимости бензина в 2017 году
При повышении налогов на нефтегазовые компании в 2017 году Минэнерго предлагает большую часть - 136 млрд рублей из 200 млрд рублей - изъять в виде акцизов на топливо. Это может привести к росту цен на бензин на 1,6 рубля на литр, пишет РБК daily.
Минэнерго, Минфин и бывший замглавы ведомства Сергей ШАТАЛОВ должны были до 21 сентября прислать в правительство свои расчеты по изъятию денежных средств у нефтяных компаний в бюджет в 2017 году. Об этом говорится в протоколе совещания по налогам в нефтяной отрасли, которое состоялось неделю назад под руководством вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА.
Во исполнение этого поручения замминистра энергетики Кирилл МОЛОДЦОВ 20 сентября направил в Минфин для согласования позиций ведомств и в аппарат правительства предложения Минэнерго, самого Минфина и нефтяных компаний по увеличению налоговой нагрузки.
В письме сравнивается действующий вариант налогового маневра на 2017 год с предложениями Минфина, Минэнерго и нефтяных компаний. Согласно документу, в бюджет планируется привлечь дополнительно 200 млрд руб. за счет повышения НДПИ, акциза и экспортной пошлины в разных вариантах. Вариант Минфина, рассчитанный при цене на нефть в $40 за баррель и курсе доллара 64,8 рубля, предполагает, что большая часть этой суммы будет изъята с нефтяных компаний за счет дополнительного повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 473 рубля, до 1392 рублей за тонну (маневр предполагал повышение НДПИ с 2017 года лишь на 62 рубля с нынешних 857 рублей до 919 рублей за тонну). Это позволит повысить нагрузку на все компании, добывающие нефть в России, а не только на те, которые экспортируют нефть.
Экспортную пошлину, как и заложено в маневре, Минфин предлагает снизить с 42 до 30%. Это подтвердил РБК источник в Минфине.
Акцизы на бензин и дизтопливо также должны быть снижены, согласно изначальным планам, с 10,13 тыс. рублей до 7,43 тыс. рублей за тонну и с 5,29 тыс. до 5,1 тыс. рублей за тонну, говорится в письме Молодцова. В этом случае бензин подешевел бы на 0,8 рубля за литр, а дизтопливо подорожало бы на 0,6 рубля. По данным Kоrtes на сентябрь, средняя цена бензина Аи-95 в России составила 38,3 рубля за литр.
Но на самом деле Минфин предлагает менее резкое снижение акцизов на бензин (до 8 430 рублей за тонну) и повышение акцизов на дизтопливо (до 6 093 рублей за тонну), утверждает источник в этом ведомстве. Как это отразится на потребительских ценах на бензин и дизтопливо, он не говорит. Общая сумма изъятий в случае реализации варианта Минфина составит 232 млрд рублей, говорится в письме Молодцова. Эту цифру подтверждает собеседник РБК.
Сценарии Минэнерго и нефтяных компаний предполагают дополнительные изъятия у нефтяников лишь 200 млрд рублей, говорится в письме Молодцова. Минэнерго хочет дополнительно повысить НДПИ всего на 128 рублей, до 1047 рублей за тонну. Это принесет бюджету 64 млрд рублей.
А основная нагрузка - 136 млрд рублей - ляжет на акцизы на бензин и другие нефтепродукты. По сценарию ведомства акцизы на бензин и дизтопливо должны вырасти на 2,7 тыс. и 1,36 тыс. рублей соответственно по сравнению с налоговым маневром (в итоге акцизы на бензин останутся на уровне 2016 года - 10,13 тыс. рублей, а на дизтопливо даже вырастут с 5293 до 6453 рублей). Это может привести к росту цен на бензин на 1,6 рубля за литр и на 1,9 рубля за литр дизтоплива на АЗС в 2017 году.
Собеседники РБК в крупных нефтяных компаниях говорят, что рост акцизов - это способ перенести часть налоговой нагрузки на потребителя. Рост НДПИ в предложенном Минфином сценарии означает для них снижение денежного потока и рентабельности добычных проектов. Маржа переработки также пострадает.
Если повышения налоговой нагрузки на 200 млрд рублей в 2017 году не избежать, тогда чиновникам надо ориентироваться на мнение компаний, за счет какого сегмента бизнеса они хотят помочь бюджету, считает аналитик Vygon Consulting Антон РУБЦОВ. «Вариант с максимальным увеличением НДПИ по сценарию Минфина - самый простой. Это прямое изъятие из сектора нефтедобычи», - замечает он. Но последствия от увеличения акцизов самые непредсказуемые, предупреждает он: если удастся быстро переложить акцизы в розничную цену, то проиграет потребитель, если не удастся - пострадает нефтепереработка, которая и так в среднем на грани рентабельности. Для большинства компаний наиболее приемлема комбинация с увеличением пошлин и акцизов, заключает Рубцов.
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