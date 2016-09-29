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На форуме "Дальинфоком-2016" во Владивостоке эксперты обсудили перспективы развития энергосервисов

29 Сентября 2016, 13:28 | Приморье

В рамках секции «Ростелеком» совместно с партнерами представили комплексные информационные решения по развития энергосервисов в регионах Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Информационные решения для энергосервисов являются частью комплекса «Умный город» и позволяют оперативно контролировать весь процесс предоставления услуг ЖКХ: от момента их производства и до момента потребления.  Данные системы могут быть реализованы как для общественных организаций, так и в рамках многоквартирных жилых домов и частного сектора, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе "Ростелекома".

Внедрение энергосервисных систем дает ряд преимуществ потребителям (частным лицам и организациям). Система позволяет контролировать расходы на ЖКХ, регулировать объем потребления услуг в зависимости от различных факторов – времени года, погодных условий или индивидуальных пожеланий. Соответственно – экономить средства на оплату коммунальных услуг.

«Сегодня «Ростелеком» является не только оператором связи, но и оператором решений, которые делают жизнь комфортной и безопасной. В результате реализации энергосервисов заказчик получает модернизированные сети с информационной системой, которая помогает оперативно контролировать весь процесс предоставления услуг ЖКХ: от момента их производства и до момента их потребления. Это удобно как для организаций, потому что они понимают, где происходят потери и могут регулировать, кто им платит, кто нет. Так и для потребителя, который, имея доступ на портал – отрытую часть информационной системы – понимает, за что он платит, может проконтролировать начисления и посмотреть из чего они складываются, – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров.

Такие информационные системы могут быть реализованы только на новой инфраструктуре. Именно поэтому «Ростелеком» включается в процесс заключения энергосервисных контрактов с целью построения необходимой инфраструктуры. Один из таких контрактов был заключен с администрацией Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия).

«Многие жилые объекты были построены 30-40 лет назад по актуальным на тот момент нормативам. За годы эксплуатации эти системы устарели морально и физически, поэтому на их содержание требуются значительные ресурсы, что в свою очередь ведет к финансовым затратам. После внедрения комплексных энергосервисных мероприятий экономия энергетических ресурсов может варьироваться от 25 до 80% в зависимости от того, какие работы были проведены. Сокращение расходов происходит как за счет обновления самой инфраструктуры, так и благодаря внедрению систем учета и контроля потребляемых услуг», – сказал Алексей Бондарь, директор Приморского филиала ФГУ «Российское энергетическое агентство».

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Ппиморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  дальинфоком 



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