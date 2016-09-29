Цену на участки во Владивостоке снизили на треть

Три больших земельных участка во Владивостоке на улицах Шкотовской, Беговой и Заречной предлагает администрация Владивостока в собственность. Аукцион назначен на 18 октября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Цена на участки снижена на 30 процентов по сравнению с первыми торгами - для того, чтобы привлечь покупателей и пополнить городской бюджет. Так, начальная цена на участок пл. 2866 кв. м в районе ул. Шкотовской, 28 - 4,35 млн руб. Начальная цена участка площадью 6546 кв. м на улице Беговой, 21 - 4,8 млн руб. Начальная цена участка площадью 5760 кв. м на ул. Заречной, 43 - 4,28 млн руб.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.