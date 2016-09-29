Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Цену на участки во Владивостоке снизили на треть
29 Сентября 2016, 13:35 | Приморье
Три больших земельных участка во Владивостоке на улицах Шкотовской, Беговой и Заречной предлагает администрация Владивостока в собственность. Аукцион назначен на 18 октября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Цена на участки снижена на 30 процентов по сравнению с первыми торгами - для того, чтобы привлечь покупателей и пополнить городской бюджет. Так, начальная цена на участок пл. 2866 кв. м в районе ул. Шкотовской, 28 - 4,35 млн руб. Начальная цена участка площадью 6546 кв. м на улице Беговой, 21 - 4,8 млн руб. Начальная цена участка площадью 5760 кв. м на ул. Заречной, 43 - 4,28 млн руб.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Новости тематики
- Цену на участки во Владивостоке снизили на треть
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- О "ПСП-ДВ" судят по проектам
- Артем стал выше еще на одну "высоту"
- "Дальспецстрой" готовит новоселья
- Во Владивостоке дешевые метры застряли в котловане
- В районе "Зеленого угла" во Владивостоке китайцы построят огромный микрорайон
- Во Владивостоке активно ремонтируют жилье
- Повод для наград и разбора полетов
Новости раздела
- Цену на участки во Владивостоке снизили на треть
- На форуме "Дальинфоком-2016" во Владивостоке эксперты обсудили перспективы развития энергосервисов
- Границы ТОР "Михайловский" будут расширены за счет Ханкайского района
- На карте полетов Приморья - новый рейс
- "РусАгро" планирует вместе с властями дополнительные меры, чтобы защитить регион от заноса АЧС
- "Таможня – это инструмент в руках государства"
- Аграриев будут страховать по-новому
- Сколько в Приморье пострадало гектаров сельхозугодий?
- "РЖД Бонус" вместе с Альфа-Банком
- ВСТО-2: Первые 100 млн тонн нефти прокачаны менее чем за четыре года
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- В NASA поменяли даты знаков Зодиака
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
- Самолет, летевший во Владивосток, совершил аварийную посадку
- Работающим пенсионерам вот-вот перестанут платить пенсии
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов
- Скоро россияне сами будут заботиться о своей пенсии
- Коммуналка опять подорожает