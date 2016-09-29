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Цену на участки во Владивостоке снизили на треть

29 Сентября 2016, 13:35 | Приморье

Три больших земельных участка во Владивостоке на улицах Шкотовской, Беговой и Заречной предлагает администрация Владивостока в собственность. Аукцион назначен на 18 октября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Цена на участки снижена на 30 процентов по сравнению с первыми торгами - для того, чтобы привлечь покупателей и пополнить городской бюджет. Так, начальная цена на участок пл. 2866 кв. м в районе ул. Шкотовской, 28 - 4,35 млн руб. Начальная цена участка площадью 6546 кв. м на улице Беговой, 21 - 4,8 млн руб. Начальная цена участка площадью 5760 кв. м на ул. Заречной, 43 - 4,28 млн руб.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: аукцион  земля 



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