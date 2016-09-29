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Границы ТОР "Михайловский" будут расширены за счет Ханкайского района

29 Сентября 2016, 13:07 | Приморье

В действующие рамки не попадает молочный проект «Грин Агро»

Границы двух территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае в ближайшее время будут расширены Так, в ТОР «Михайловский» планируется включить Ханкайский район, в ТОР «Надеждинская» - прилегающие земельные участки, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

С соответствующей просьбой инвесторы обратились к вице-премьеру - полпреду президента в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ, обратив его внимание на тот факт, что часть ивестпроектов реализуется на территориях, которые не входят в ТОР, и предприятия не могут получить льготы и преференции.

В частности, такая ситуация коснулась крупного проекта по развитию молочного животноводства, реализуемого «Грин Агро» в Ханкайском районе и проекта жилищного строительства вблизи ТОР «Надеждинская».

«Я дам соответствующее поручение, - отреагировал Трутнев. - Создавая эти режимы, мы исходили из логики, что механизмы должны быть гибкими, а рамки широкими. Если есть инвестиционный интерес к территории, нужно создавать ТОРы, или расширять зону действия льготных режимов. Наша задача - создать максимально выгодные условия для вашей работы. Я буду поддерживать любое ваше предложение, только если вы действительно выходите на площадки и реализуете проекты. Подавайте заявку, будем расширять границы ТОР».

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: тор "михайловский"  инвестиции  Юрий Трутнев 



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