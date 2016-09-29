На карте полетов Приморья - новый рейс

В том, что после 25-летнего перерыва возобновлено авиасообщение с поселком Преображение, большая заслуга ПБТФ

Поселок Преображение в Лазовском районе, где проживает более 13 тыс. человек, вновь связан воздушной линией с приморской столицей. В первых числах сентября восстановленный аэродром начал принимать самолеты малой авиации. О востребованности возрожденного авиамаршрута говорит тот факт, что билеты на него выкуплены до конца сентября, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Вместо запланированных двух рейсов в неделю сегодня они осуществляются ежедневно: тайфун «Лайонрок» нарушил транспортное сообщение с Лазовским районом края, и новая авиалиния оказалась как нельзя кстати. По распоряжению губернатора Приморского края такой режим полетов продлится до окончания периода чрезвычайной ситуации, причем все это время будет действовать еще и льготный тариф.

На торжественной церемонии, посвященной открытию аэродрома и приему первого борта DHC-6, глава Преображенского городского поселения Вячеслав ПОНОМАРЕНКО сказал немало теплых слов в адрес администрации Приморского края, авиакомпании «Аврора» и Преображенской базы тралового флота, без которых проект не состоялся бы.

О роли ПБТФ стоит сказать отдельно. Напомним, в начале этого года предприятие приняло участие в реализации краевой программы возрождения местных авиаперевозок, подписав трехстороннее соглашение о сотрудничестве с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и КГУАП «Пластун-Авиа», и выступило инвестором проекта по строительству авиапосадочной площадки. При этом ПБТФ не просто финансировала, но и силами предприятия строила взлетную полосу и подводила коммуникации к аэровокзалу. На это ушло всего три месяца. Объем выделенных компанией инвестиций составил около 27 млн рублей.

«Нынешний год для предприятия складывается непросто, но это не остановило нас в желании помочь родной территории, - говорит генеральный директор ПАО «Преображенская база тралового флота Сергей ЕРЕМЕЕВ. - Подобная авиалиния существовала в советское время и была крайне востребована жителями района, но 25 лет назад исчезла, как и многие другие направления внутрикраевой авиации, по причине развала СССР. Как только речь зашла о ее восстановлении, мы сразу же подключились к работе. При этом одним из наших главных условий участия в программе был доступный тариф на перелет. Этого удалось достичь благодаря программе субсидирования внутрикраевых перевозок из краевого бюджета. Согласитесь, сумма 1320 рублей – более чем адекватная стоимость билета за 40-минутный перелет. Для сравнения, билет на автобус стоит 800 рублей, а на дорогу, весьма утомительную, уходит не менее семи часов».

«Вы даже не представляете, что значит для нас открытие аэродрома, - делится радостью житель Лазовского района Андрей СМИРНОВ. – Раньше выбраться во Владивосток было для многих проблемой, особенно для семей с маленькими детьми и пожилых людей: трястись в автобусе готовы были не все, вот и откладывали визиты к родственникам или краевым специалистам - юристам, докторам и т.д. Теперь мы с женой наконец-то чаще сможем видеться с дочерью и внуками, живущими в Артеме, от аэропорта Владивосток туда рукой подать. Особенно приятно, что такой подарок сделало родное предприятие, на котором я проработал более 40 лет. Когда-то я и мои коллеги-рыбаки добросовестно трудились на его благо, а сегодня компания делает все для того, чтобы жизнь в районе становилась лучше».

Статус градообразующего предприятия Преображенская база тралового флота несет уже 86 лет, а вместе с ним - и серьезную социальную нагрузку, участвуя во всех социальных программах муниципалитета, поддерживая детей и ветеранов, финансируя детско-юношескую спортивную школу и детский оздоровительный лагерь «Юный рыбак» и т.д. Только в 2015 году на социальные нужды поселка и района было выделено более 16 млн рублей. В этом году, с участием в открытии авиалинии, сумма вложений вырастет еще заметнее. Выполнению социальной миссии способствует тщательно продуманная стратегия развития компании, верно выбранные приоритеты, среди которых модернизация производственных мощностей и строительство новых промысловых судов. Так, в предыдущем году флот пополнился двумя быстроходными шхунами по добыче креветки и краба и новостроем-сайроловом. А на поддержание других судов флота в хорошем техническом состоянии было потрачено свыше 532 млн рублей.

Сегодня ПБТФ играет огромную роль в борьбе с последствиями стихии, обрушившейся на Лазовский район в конце августа - начале сентября. Компания перевозит пассажиров, в том числе отрезанных от краевого центра туристов и жителей района, на приемно-транспортном рефрижераторе «Титания» из Преображения в Находку. Этот морской путь наряду с новой авиалинией стал спасением для сотен людей, пострадавших от тайфуна.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.