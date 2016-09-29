"РусАгро" планирует вместе с властями дополнительные меры, чтобы защитить регион от заноса АЧС

Планы активно осваивающей Приморье группы «РусАгро» наладить экспорт свинины в АТР имеют как минимум одну уязвимую позицию: регион в последнее время находится под угрозой повторения эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Поэтому «РусАгро» планирует вместе с властями дополнительные меры, чтобы защитить регион от заноса заболевания. Напомним, что в прошлом году масштабная вспышка АЧС была зарегистрирована в Спасском районе, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), гендиректор «РусАгро» Максим БАСОВ сообщил, что в отличие от регионов в Центральной России, где складывается худшая за последние годы ситуация с распространением АЧС, на Дальнем Востоке ситуация достаточно благоприятная, но требует принятия дополнительных мер, чтобы защитить территории от заноса этого заболевания.

«Нам предстоит с Министерством сельского хозяйства и с губернатором принять дополнительные меры, которые позволят повысить безопасность этого региона и защитить свои инвестиции», - сказал Максим Басов.

Досье "Золотого Рога": Впервые АЧС была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней: вирус крайне заразен и быстро приводит к смерти всего поголовья. АЧС попала в Россию в 2007 году с территории Грузии и с тех пор была зарегистрирована в 42 регионах РФ. По данным Россельхознадзора, за десять лет в России было зарегистрировано 556 вспышек инфекции среди диких кабанов и 447 случаев заражения домашних свиней, в том числе 203 случая в 2016 году.

Власти уже признали проблему. «Уже закрываем почти целиком свои внутренние потребности, и появляется экспортный потенциал. Вы просили меня с китайскими коллегами поговорить с тем, чтобы для нас был открыт китайский рынок, очень перспективный и большой. Но есть проблемы, которые для этого мы должны решить», - сказал президент Владимир ПУТИН на совещании с членами правительства, поручив до конца сентября утвердить план борьбы с АЧС.

«РусАгро» планирует построить крупный свиноводческий комплекс в Приморье проектной мощностью 300 тыс. тонн продукции в год с расчетом на дальнейший экспорт свинины в АТР. ООО «Русагро-Приморье» (входит в группу «РусАгро») уже начало строительство первых объектов, старт продаж ожидается в 2019 году. Ранее озвучивалось, что «Русагро-Приморье» планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тыс. голов в год, ООО «Мерси Трейд» - семь свинокомплексов на 540 тыс. голов.

Выступая на ВЭФе, Максим Басов уточнил, что «РусАгро» в течение ближайших шести лет собирается инвестировать 70 млрд рублей в проекты в Приморье.

«Дальний Восток граничит с огромными регионами, импортирующими продовольствие, - это Китай, Япония, Корея, Вьетнам. Поэтому, произведя продукцию с низкой себестоимостью и продавая ее по высокой цене, работать очень выгодно», - пояснил глава «РусАгро».

По его словам, цены на свинину в Китае в настоящее время в два раза выше, чем на российском рынке. При этом сам Дальневосточный регион является дефицитным с точки зрения баланса сырья, и цены на свинину здесь составляют 140 рублей (за килограмм) по сравнению со 100 рублями в центральных регионах России.

Гендиректор группы «Черкизово» Сергей МИХАЙЛОВ считает, что Россия не сможет наладить нормальный экспорт мяса, если не победит африканскую чуму свиней. «Ситуация в этой сфере развивается по отрицательному сценарию, в этом году в три раза больше вспышек АЧС, мы проиграли борьбу с этим заболеванием», - сказал он. Глава «Черкизово» подчеркнул, что в этой сфере необходимы решительные комплексные меры. В противном случае, не исключил он, Россия может вернуться к ситуации, когда импорт свинины составлял 1,5-2 млн тонн в год.

На прошлой неделе «Черкизово» сообщило об обнаружении АЧС на одном из своих свинокомплексов в Липецкой области. Ранее вирус выявлялся в компании «Агроресурс-Воронеж», где было уничтожено более 9 тыс. свиней, и в «Орелсельпроме» (также входят в группу).

Министерство природных ресурсов предлагает ввести специальные карантинные зоны вокруг крупных производителей свинины в рамках борьбы с АЧС. «В тех регионах, где находятся большие хозяйства по разведению свиней, мы планируем и предлагаем сделать вокруг этих хозяйств буферные зоны, где фактически ввести уровень регулирования (поголовья) дикого кабана вокруг этих хозяйств, чтобы не было контактов», - заявил глава Минприроды Сергей ДОНСКОЙ на совещании, которое проводил президент Владимир Путин с членами правительства.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. «РусАгро» уже владеет сельхозземлями в Приморье и планирует увеличить земельный банк в регионе до 120 тыс. га. Первые 26,5 тыс. га компания приобрела в 2014 году. В структуре посевов 79% приходятся на сою, 21% - на кукурузу. Кроме того, в Приморье «Русагро» принадлежит масложировой комбинат ООО «Приморская соя». В этом году «РусАгро» планирует экспортировать 60 тыс. тонн кукурузы, выращенной в Приморье, в Японию.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.