"Таможня – это инструмент в руках государства"

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал о том, что главная задача таможни сегодня – выстроить четкую схему работы с бизнесом

Чуть более года назад в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) сменился начальник: вместо Сергея ПАШКО, который стал руководителем Южного таможенного управления, на Дальний Восток перебрался Юрий ЛАДЫГИН, ранее работавший начальником Сибирского таможенного управления, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Начало работы Юрия Ладыгина совпало с запуском в регионе новых инструментов развития – Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР), отладка механизмов которых сейчас в самом разгаре. Свои коррективы вносят и изменившиеся экономические реалии. При этом с ДВТУ никто не снимал основной задачи – пополнения федерального бюджета.

О том, зачем будущие таможенники проходят проверку на полиграфе, когда пункты пропуска перейдут на круглосуточный режим работы и стоит ли ждать снижения пошлин на японские иномарки, Юрий Ладыгин рассказал на встрече с трудовым коллективом Деловой газеты «Золотой Рог».

- Юрий Михайлович, в июне исполнился год вашей работы на Дальнем Востоке. До этого вы отработали в Новосибирске, еще ранее – в Ростове, Краснодаре, Челябинске и Магнитогорске. То есть, можно сказать, обошли чуть ли не полстраны за последние 11 лет. Где было сложнее всего?

- Везде нелегко. Может быть, в Сибири несколько спокойнее. Дальний Восток, в свою очередь, поражает своим темпом. Работать здесь сложно, но интересно. А сейчас, когда такое внимание региону уделяется руководством страны, еще и престижно.

Всего у нас 10 таможен, одна из них – Оперативная. Она отвечает за оперативную составляющую, за правоохранительный блок всего региона. Все таможни подчинены начальнику ДВТУ, при этом в каждой таможне имеется свой правоохранительный блок – сотрудники, которые занимаются оперативной работой, уголовными и административными делами.

Также на Дальнем Востоке действует 44 пункта пропуска, есть еще 16, которые не работают, но это связано с особенностями текущего момента. Таможенных постов – 47. Полный штат ДВТУ на данный момент составляет 4 427 человек. Укомплектованность - 95%.

У нас есть служба по противодействию коррупции, ее подразделения есть в каждой таможне. Она занимается выявлением и предотвращением фактов коррупционных проявлений среди личного состава ДВТУ, а также совместно с кадровой службой профилактикой правонарушений.

- Бытует мнение, что стать таможенником совсем не сложно.

- Поступление в таможенные органы осуществляется на конкурсной основе с учетом классификационных требований к замещаемым должностям. Кандидаты обязательно проходят спецпроверки, тестирования и психологические исследования на полиграфе. Психолог дает заключения относительно группы пригодности, которых четыре. Кстати, подавляющее большинство должностных лиц таможни относится ко второй группе, это достаточно высокий уровень.

Кроме того, обязательно предоставление медицинского заключения.

В состав конкурсных комиссий включаются по 2-3 независимых эксперта. По итогам собеседования комиссия принимает решение по каждому кандидату отдельно.

Что касается выпускников Российской таможенной академии и её филиалов, то в настоящее время на них распространяются те же самые требования и правила поступления на службу в таможенные органы.

Выпускников академии у нас работает достаточно много, где-то треть от общего числа должностных лиц.

- Считается, что решить проблему взяточничества и коррупции можно высокими зарплатами. Как с этим обстоит дело в таможенных органах?

- Инспектор у нас - федеральный государственный служащий, его денежное содержание начинается с 25 тыс. рублей в месяц. Начальники отделов получают от 40 тыс. рублей в месяц. В северных районах, конечно, добавляется региональный коэффициент.

- А как вы относитесь к трудовым династиям таможенников?

- Я не против преемственности, и у нас есть такие примеры. Но для исключения коррупционных моментов нельзя, чтобы близкие родственники находились в подчинении друг друга. На мой взгляд, ничего плохого нет, когда дети выбирают такой же путь, как и родители.

- Президент Владимир ПУТИН, выступая на Восточном экономическом форуме, объявил, что с 1 октября СПВ и таможенные органы переходят на работу по принципу «одного окна» и в круглосуточном режиме. Готовы к новому принципу работы?

- Действительно, с 1 октября мы переходим на круглосуточную работу. Это все четко прописано в 22-ой статье федерального закона об СПВ – «Особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Свободного порта Владивосток». Естественно, что мы узнали эти требования еще год назад и все это время готовились. Но эти правила действуют только на территории Приморья.

Свободный порт Владивосток – часть территории Приморского края, на которой в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» и иными федеральными законами устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности (резиденты свободного порта получают ряд преференций, в том числе инвестиционные, налоговые, таможенные и др.). Президент России Владимир Путин 4 июля 2016 года подписал закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Под Свободный порт Владивосток попадает 16 муниципальных районов Приморского края. Плюс территории отдельных муниципальных образований Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, но на этих территориях 22-я статья закона «О свободном порте Владивосток» не действует. Там нет круглосуточного режима и «единого окна». Все остальное сохраняется.

- Переход на круглосуточный режим в любом случае потребует дополнительного кадрового усиления. Как это будет решаться на практике?

- В круглосуточном режиме будут работать, как я уже упоминал, пункты пропуска Приморья. Был проведен ряд организационно-штатных мероприятий, которые позволили нам высвободить 57 человек из внутренних резервов, в том числе за счет внедрения современных технологий.

В более сложном положении оказалась Уссурийская таможня, которой достались все сухопутные пункты пропуска. Напомню, что недавно мы ликвидировали Хасанскую таможню путем присоединения к Владивостокской и Уссурийской таможням. На практике мы ликвидировали лишь управленческий аппарат таможни, все таможенные посты остались, все пункты пропуска работают. Просто сухопутные пункты пропуска Хасанской таможни отошли к Уссурийской таможне, морские – к Владивостокской.

Самое сложное в организации круглосуточной работы – обеспечить работу сухопутных пунктов пропуска. Мы нашли минимально необходимое количество должностных лиц, которые должны будут обеспечивать работу и ночью на первом этапе. Но здесь есть свои нюансы. Пока нет решения китайской стороны о переходе на круглосуточный режим работы.

Поэтому ночью мы будем выводить дежурные смены, для того чтобы они занимались обработкой документов - рутинная работа и ее все равно нужно делать. Кстати, мы уже давно два-три раза в неделю из-за большой загруженности продлеваем работу на сухопутных пунктах пропуска, особенно на пункте пропуска «Пограничный».

С 1 октября и на всех морских пунктах пропуска таможня будет работать круглосуточно, для того, чтобы контролировать прибытие судов и разгрузку, закрывать и открывать транзит, размещать товары в зонах таможенного контроля. Все предварительные операции до подачи декларации будут выполняться полностью. Таким образом мы снимем все вопросы.

На воздушной границе мы уже давно работаем в круглосуточном режиме. Также и на железнодорожном пункте пропуска «Пограничный».

Что касается «одного окна» - напомню, это означает, что в пункте пропуска останутся только пограничные и таможенные органы - в настоящий момент мы ожидаем выхода постановления правительства РФ, которое определит, какие функции будут переданы таможенным органам от других контролирующих органов. В ДВТУ отработала представительная комиссия от Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, которая разработала технологические схемы взаимодействия таможни с другими контролирующими органами, позволяющие работать в «одно окно». При этом, обращаю особое внимание участников внешнеэкономической деятельности, законом предусматривается предоставление в таможенные органы предварительной информации о ввозимых товарах.

Ещё одна проблема - наши сухопутные пункты пропуска, к величайшему сожалению, не обустроены должным образом. Я не хочу сказать, что сейчас все плохо. Все работает, и с текущей нагрузкой контролирующие органы справляются. Но мы надеемся, что запланированная реконструкция произойдет, и тогда жить будем по-другому. Более цивилизованно, чем сейчас.

- Вы говорите, что вам перейдет функционал ряда контролирующих органов?

- Мы уже так работаем с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, осуществляем документальный контроль: то есть все документы в любом случае попадают к нам. В настоящее время мы не делаем отбор проб и образцов, не даем заключение - это делают специалисты уполномоченных ведомств. Но если законодатель примет такое решение, будем исполнять...

Сейчас мы организовали проведение специальных курсов для таможенников для более углубленного изучения предмета. В общем, постановление правительства, которое должно выйти в ближайшее время, будем выполнять в полном объеме, это не обсуждается.

- Можно сейчас уже сказать, что падение товарооборота замедлилось и в перспективе последует рост объемов?

- Сейчас пока всплеска нет. Но всегда нужно с чего-то начинать. За последние три года товарооборот упал примерно на треть. Давайте посмотрим: 2014 год к 2013 году – минус 11%, 2015 год к 2014 году – минус 22%, 8 месяцев текущего года к 8 месяцам 2015 года - минус 10%. Но темпы падения замедлились, и в этом уже есть какой-то плюс. При этом таможенные платежи мы взыскиваем достаточно неплохо. За 8 месяцев этого года в федеральный бюджет перечислено 115,4 млрд рублей. Плановое задание выполнено на 105%.

- А как сказались на товарообороте введение санкций против России и наши ответные меры?

- В этом отношении о падении товарооборота говорить не приходится: моментально нашлись другие страны, которые поставляют нам то же самое, часто по более выгодной цене. Да и по большому счету те страны, которые сейчас находятся в санкционном списке, поставляли не такое уж большое количество товара на Дальний Восток.

- Новые инструменты развития ДФО привлекают инвесторов, в том числе сокращением платежей, как налоговых, так и таможенных. Не много ли государство потеряет от этого?

- Я абсолютно убежден, что федеральный закон «О свободном порте Владивосток» не должен повлиять на взыскание таможенных платежей. Режим «Свободный порт Владивосток» введен прежде всего для развития нашей территории. При развитии экономики не может не развиваться внешнеторговая деятельность, сегодня эти процессы плотно увязаны. Точку зрения таможни я озвучил во время выступления на круглом столе на Восточном экономическом форуме.

Федеральным законом предусмотрено применение на территории свободного порта Владивосток таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ). Таможенная процедура СТЗ предусматривает возможность ввоза иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования.

С товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, допускается совершение различных операций, в том числе их переработка с получением нового товара, использование их для создания объектов недвижимости, хранения, складирования.

Для применения процедуры СТЗ на участках территории свободного порта Владивосток, эти участки необходимо обустроить и оборудовать в соответствии с установленными требованиями и создать зону таможенного контроля.

Завершение действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, изготовленных из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, осуществляется с учетом их статуса и последующих целей по использованию данных товаров – на таможенной территории ЕАЭС либо за её пределами. Если товары ввозятся на территорию ЕАЭС, то они помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой таможенных платежей.

С нашей точки зрения, процедура СТЗ очень выгодна предприятиям, которые будут производить высокотехнологичные продукты, интересные мировому сообществу. Вывоз таких продуктов за пределы ЕАЭС, как я уже говорил, осуществляется без уплаты таможенных платежей.

(Более подробную информацию о применении таможенной процедуры СТЗ см. на сайте ДВТУ: www.dvtu.customs.ru.)

Увы, но на данный момент из почти 100 резидентов еще ни один не заявил таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Помимо свободного порта Владивосток, мы еще говорим и о ТОРах. У нас есть крупная ТОР «Большой Камень». Там очень серьезное предприятие (судоверфь. – Прим. авт.), инвесторы уже заявили свободную таможенную зону, завезли мощнейшее крановое оборудование. И еще планируют завозить оборудование и комплектующие. Конечно, они серьезно сэкономили.

Идем далее – маслоэкстракционный завод в Благовещенске, проходит в рамках ТОР «Белогорск». Инвесторы также поместили оборудование под таможенную процедуру СТЗ.

Эти резиденты были первыми. Они уже сэкономили на таможенных платежах десятки миллионов рублей. А когда оборудования будет много – счет пойдет на сотни миллионов.

- Для организации этой работы вам, вероятно, нужно будет создать новые таможенные посты?

- В 90-е годы прошлого века таможня росла как на дрожжах и таможенные посты вводились чуть ли не на каждом предприятии. Сейчас технология поменялась. 99,9% оборота - это электронное декларирование. Количество таможенных органов сократилось. Вместо этого у нас появились десятки перспективных таможенных технологий, которые развиваются семимильными шагами. Например, сейчас идет речь об объединении таможенных баз данных с налоговыми. Чтобы можно было проследить путь товара с момента пересечения границы до его реализации, в том числе - все ли налоги и пошлины уплачены.

- Бурная полемика развернута на тему бункеровки судов, настоящей «золотой жилы» для определенной части бизнеса Приморья. На ваш взгляд, где нужно провести черту?

- Таможня лишь контролирует исполнение закона. Если указано, что полагается подать декларацию, значит необходимо ее подать. Если ты не сделал этого, возникает ответственность. Это касается и бункеровки – в этом случае декларация подается в Дальневосточный энергетический таможенный пост Центральной энергетической таможни.

Часть вопросов, которые задают таможне, к нам никоим образом не относятся. Это вопросы к портовым властям, капитанам портов, к тем технологиям, которые существуют. Лично я выступаю за то, чтобы дополнительных затрат не было. Но контроль в любом случае должен быть.

Я не скрою, есть проблема с бункеровкой, и мы понимаем, что существующие технологии необходимо упрощать. Но таможенные органы самостоятельно этого сделать не могут, это должна быть инициатива бизнеса во взаимодействии с Минтрансом России.

- В последнее время много говорится о концепции развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

- По коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» поток, честно скажем, пока незначительный. Но в этом году отмечен рост в 3-3,5 раза. За 8 месяцев через МТК «Приморье-1» перемещены 132 товарные партии (11,3 тыс. тонн), через «Приморье-2» - 284 товарные партии (3,4 тыс. тонн).

В одном из выступлений бизнеса было озвучено, что таможня до 100 часов задерживает вагоны на границе. Не так! После этого я отдал поручение фиксировать поминутно, когда мы получили документы и когда их сдали. Оказалось, что это занимает около 30 минут. В целях обеспечения оптимизации процессов совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых по МТК, ДВТУ направляло в ФТС России предложения по внесению изменений в нормативные акты, регулирующие вопросы таможенного транзита. Большая часть из них была поддержана и находится в стадии реализации.

Уверяю вас, мы сейчас отслеживаем каждую партию, любая заминка у нас разбирается. Но реальных задержек у нас в этом году не было ни по «Приморью-1», ни по «Приморью-2».

- Приморье считается одним из самых автомобильных регионов России благодаря рынку подержанных иномарок из Японии. Однако этот сегмент местной экономики сначала крайне болезненно перенес повышение таможенных пошлин, затем рост курса валют. На ваш взгляд, стоит ли ожидать в перспективе снижения пошлин в расчете на увеличение объемов ввозимых автомобилей?

- Любое государство заинтересовано в том, чтобы по его дорогам ездили «свежие» автомобили. Действительно, на Дальнем Востоке ввоз автомобилей из Японии сократился в 3-4 раза, в зависимости от марок и моделей. Но сказать, что в связи с этим будут снижены таможенные пошлины, я не могу. В рамках ВТО снижение будет, но оно будет не столь значительным. И возвращения к тем временам, когда в Приморье очень многие торговали автомобилями, наверное, уже не будет.

- Дальний Восток с его морскими портами традиционно был экспортоориентированным регионом. Есть ли какие-то заметные изменения в номенклатуре этого типа грузов?

- Заявить о серьезном изменении номенклатуры экспортируемых грузов за последнее время я не могу. В Сибири, например, был замечен рост экспорта обработанной древесины, на Дальнем Востоке пока все достаточно ровно. Здесь очень много твердолиственных пород деревьев, а таковые, начиная с прошлого года, должны быть все промаркированы. В прошлом году мы завели достаточно большое количество административных дел по поводу того, что некоторые лесоэкспортеры не хотели вести полный учет. А учет ведется с момента заготовки древесины. Я считаю, что мы выправили ситуацию. Сейчас договорились с железной дорогой, которая выделяет для досмотра этого вида груза отдельные пути. На следующем этапе предполагается считывать код на маркировке с применением технических средств. Пока же эта работа идет в ручном режиме, что приводит к задержкам. Но и с этим мы справимся. Европа, например, шла к электронному декларированию в течение 25 лет. Мы это сделали за 5-6 лет.

- Новые экономические реалии уже приводят к конфликту интересов государства и бизнеса. Предпринимателей призывают быть патриотами. Но бизнесу сегодня выживать тоже непросто…

- Наступил момент, когда только совместными усилиями государства и бизнеса можно переломить ситуацию и выйти на точки экономического роста. И тут без взаимных уступок не обойтись.

Досье "Золотого Рога": Ладыгин Юрий Михайлович, генерал-лейтенант таможенной службы, начальник Дальневосточного таможенного управления. Родился 21 марта 1960 года в Магнитогорске Челябинской области. В 1982 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, в 1997 году - Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе. Служил в Вооруженных Силах СССР, работал в органах внутренних дел. В таможенных органах - с марта 1993 года. В Магнитогорской таможне прошел путь от главного инспектора до первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю. Возглавлял Челябинскую, а затем Краснодарскую таможни. В 2009 году назначен первым заместителем начальника Южного таможенного управления по таможенному контролю, в декабре 2011 года - начальником Сибирского таможенного управления. В июне 2015 года приказом Федеральной таможенной службы назначен начальником Дальневосточного таможенного управления.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.