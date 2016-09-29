Аграриев будут страховать по-новому

Минсельхозу и Росгидромету поручили разработать диверсифицированную систему страхования аграриев с государственной поддержкой. В настоящий момент сельскохозяйственные производители вынуждены страховаться в том числе и от засухи, даже если их постоянно затапливает, пишут «Известия».

Минсельхоз начинает обновление системы страхования с государственной поддержкой для аграриев. Как следует из протокола совещания у первого вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА, к началу 2017 года должны быть разработаны поправки в действующее профильное законодательство, а также рассмотрены новшества, которые предлагают чиновники и участники рынка. Так, например, Минсельхоз и Росгидромет должны проработать предложения, по каким критериям природные явления могут считаться опасными для аграриев.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил ГЛУШКОВ, присутствовавший на совещании у вице-премьера, объясняет смысл изменений тем, что существующая система страхования сельскохозяйственных производителей, при которой государство оплачивает им 50% страховки, работает неэффективно.

- Существует один пакет со всеми страховыми случаями. И аграрии Дальнего Востока, которых постоянно затапливает, вынуждены страховаться и от засухи, - рассказывает он, добавляя, что это делает всю систему непопулярной.

Так, например, по данным союза, в бюджет вернулось около 2 млрд рублей, потому что аграрии не использовали свои возможности в агростраховании. В Минсельхозе оценили эту цифру в 1,1 млрд рублей.

- В агростраховании сейчас нет специализированных критериев, используются ГОСТы и иные нормативно-правовые акты, - отметили в ведомстве.

В этой связи чиновники готовы создать три пакета страхования вместо существующего одного. Как следует из его документов к совещанию у Дворковича, Минсельхоз поддерживает эту идею, предлагая ввести страхование «суперкатастрофических» рисков, добровольное страхование с государственной поддержкой и коммерческое страхование.

Плюс к этому, следует из протокола по итогам совещания у Аркадия Дворковича, появится методика расчета страхового возмещения для прозрачности выплат по договорам, которую разработают Минсельхоз с Минфином и Центральным банком. Может быть уточнен и перечень опасных природных явлений, появится понятие «комплекс опасных агрометеорологических явлений». Также чиновники рассмотрят необходимость применения индексного страхования.

Идею диверсификации в зависимости от региональных особенностей поддерживают в Национальном союзе агростраховщиков. Впрочем, там отмечают, что пока никаких комментариев относительно трехуровневой системы Минсельхоза они не предоставляют, поскольку «даже самого проекта этой системы еще не существует».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.