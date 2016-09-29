Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аграриев будут страховать по-новому
Минсельхозу и Росгидромету поручили разработать диверсифицированную систему страхования аграриев с государственной поддержкой. В настоящий момент сельскохозяйственные производители вынуждены страховаться в том числе и от засухи, даже если их постоянно затапливает, пишут «Известия».
Минсельхоз начинает обновление системы страхования с государственной поддержкой для аграриев. Как следует из протокола совещания у первого вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА, к началу 2017 года должны быть разработаны поправки в действующее профильное законодательство, а также рассмотрены новшества, которые предлагают чиновники и участники рынка. Так, например, Минсельхоз и Росгидромет должны проработать предложения, по каким критериям природные явления могут считаться опасными для аграриев.
Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил ГЛУШКОВ, присутствовавший на совещании у вице-премьера, объясняет смысл изменений тем, что существующая система страхования сельскохозяйственных производителей, при которой государство оплачивает им 50% страховки, работает неэффективно.
- Существует один пакет со всеми страховыми случаями. И аграрии Дальнего Востока, которых постоянно затапливает, вынуждены страховаться и от засухи, - рассказывает он, добавляя, что это делает всю систему непопулярной.
Так, например, по данным союза, в бюджет вернулось около 2 млрд рублей, потому что аграрии не использовали свои возможности в агростраховании. В Минсельхозе оценили эту цифру в 1,1 млрд рублей.
- В агростраховании сейчас нет специализированных критериев, используются ГОСТы и иные нормативно-правовые акты, - отметили в ведомстве.
В этой связи чиновники готовы создать три пакета страхования вместо существующего одного. Как следует из его документов к совещанию у Дворковича, Минсельхоз поддерживает эту идею, предлагая ввести страхование «суперкатастрофических» рисков, добровольное страхование с государственной поддержкой и коммерческое страхование.
Плюс к этому, следует из протокола по итогам совещания у Аркадия Дворковича, появится методика расчета страхового возмещения для прозрачности выплат по договорам, которую разработают Минсельхоз с Минфином и Центральным банком. Может быть уточнен и перечень опасных природных явлений, появится понятие «комплекс опасных агрометеорологических явлений». Также чиновники рассмотрят необходимость применения индексного страхования.
Идею диверсификации в зависимости от региональных особенностей поддерживают в Национальном союзе агростраховщиков. Впрочем, там отмечают, что пока никаких комментариев относительно трехуровневой системы Минсельхоза они не предоставляют, поскольку «даже самого проекта этой системы еще не существует».
Новости тематики
- Аграриев будут страховать по-новому
- В Приморье заработали "тайфунные" страховки
- У страховок наступил период охлаждения
- "Новые проекты должны получить качественную страховую защиту"
- В Приморье "Росгосстрах" позиции сдавать не намерен
- По малому бизнесу ударят новым сбором
- РОСГОССТРАХ в Приморском крае выплатил клиентам в 2015 году более 1 млрд рублей
- Росгосстрах в Приморье выплатил 1,3 млн рублей по факту гибели седельного тягача
- Рынок страхования меняет драйверы
- В Находке танкер "Атлант" застраховали на $1,45 миллиона
Новости раздела
- Аграриев будут страховать по-новому
- Сколько в Приморье пострадало гектаров сельхозугодий?
- "РЖД Бонус" вместе с Альфа-Банком
- ВСТО-2: Первые 100 млн тонн нефти прокачаны менее чем за четыре года
- Стоимость стройки начинается с земли
- Ставки выше котлована
- Рыбаки становятся мельниками
- Кедровому ореху грозит дефицит
- Во Владивостоке прошел V Международный Экономический Бизнес-Конгресс
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- В NASA поменяли даты знаков Зодиака
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
- Самолет, летевший во Владивосток, совершил аварийную посадку
- Работающим пенсионерам вот-вот перестанут платить пенсии
- Скоро россияне сами будут заботиться о своей пенсии
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов
- Коммуналка опять подорожает