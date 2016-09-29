Сколько в Приморье пострадало гектаров сельхозугодий?

На какую помощь могут рассчитывать фермеры в Приморском крае, хозяйства которых пострадали от тайфуна

Прошедший тайфун «Лайонрок» принес много бед и проблем Приморью, в том числе и сельскохозяйственному сектору экономики края. По данным на вторую декаду сентября, было подтоплено более 22,5 тысяч гектаров посевов в 22 муниципальных образованиях Приморья. Больше всего пострадала соя: затопило порядка 19 га посевов. Соя, напомним, в Приморском крае является одной из самых распространенных культур. В 2016 году было засеяно более 200 тысяч гектаров, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Деловая газета «Золотой Рог» задалась вопросом, как будет выживать приморское фермерство и что будет с нынешним урожаем. На эти и другие вопросы ответили специалисты департамента сельского хозяйства Приморского края.

На момент подготовки материала в зону подтопления попало около 29 тыс. га. Предварительный ущерб от наводнения составляет более 800 млн рублей. Уточненный ущерб будет определен после предоставления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Какие будут размеры компенсаций для пострадавших фермеров и когда их начнут выплачивать? Также хотелось бы узнать, какие суммы предназначены для фермеров, специализирующихся на разных культурах: картофель, зерно, кукуруза, овощебахчевые и кормовые. Для всех будут одинаковые суммы компенсаций?

Чтобы получить компенсацию, вначале необходимо провести экспертизу и подать документы в Минсельхоз России. Комиссии по чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях края уже осуществляют фиксацию ущерба, понесенного в результате крупномасштабного наводнения, связанного с выходом на территорию края тайфуна «Лайонрок». Оценка ущерба проводится в течение 30 дней со дня принятия решения о введении режима чрезвычайной ситуации.

В целях своевременного предоставления в Минсельхоз России документов, для проведения экспертизы понесенного ущерба сельхозтоваропроизводителей края и личных подсобных хозяйств, комиссии производят оформление документов по пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям края. Также хочется добавить, что оценка ущерба в растениеводстве и животноводстве осуществляется в соответствии с Порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным Приказом Минсельхоза России от 26.03.2015 г. № 113.

Все подготовленные документы направляют в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края для последующего направления в Минсельхоз России. А решение о выделении средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба принимает Правительство Российской Федерации.

В новостях говорилось, что соя пострадала больше всего, по последним данным - около 21 тыс. га. Сильно ли будет заметен ущерб или это совсем малая часть от общих угодий сои?

В зону подтопления попало около 21 тыс. га сои, это 8% от посеянной площади, при минимальной урожайности 10 ц/га потеря валового сбора сои составляет около 21 тыс. тонн неубранного урожая.

Досье "Золотого Рога": В 2015 году в Приморском крае было собрано порядка 205 тыс. тонн сои, и если считать по прошлогодним цифрам, то урожайность снизится почти на 10%.

В Приморье в результате наводнения около шестисот голов свиней утонуло - пострадали животные только частных лиц или речь идет также о свинофермах?

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края зафиксирован падеж сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных предприятиях и у граждан в количестве 596 голов, в том числе: крупный рогатый скот - 2 головы, свиньи - 557 голов и 37 - овцы. Наибольшее количество павших свиней - 522 головы - в сельскохозяйственной организации Партизанского муниципального района. Гибель сельскохозяйственных животных уточняется по мере предоставления документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей края. Оценка ущерба также осуществляется в рамках Приказа Минсельхоза России от 26.03.2015г. № 113.

Досье "Золотого Рога": На селекторном совещании 13 сентября министр МЧС Владимир ПУЧКОВ пообещал пострадавшим восстановить поголовье скота. «Тем, кто у нас пострадал, мы должны восстановить поголовье и поддержать животноводов здесь, в Приморье», - сказал министр МЧС Владимир Пучков.

Также последствия наводнения прокомментировал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края Алексей Раченков:

- К сожалению, я не могу дать цифры, сколько хозяйств пострадало. У нас нет такой информации, в силу разных обстоятельств не можем провести мониторинг. Но точно могу сказать, что наводнение задело всех. Там, где не смыло плодородный слой, на полях появилась большая влажность, что плохо скажется на урожае. Уже сейчас есть проблемы у фермеров, к примеру не все могут выехать на поля - убрать корма. Наводнение затопило все виды сельских культур, в Артеме подтопило картофель. Сельхозугодья в Кавалерово, Дальнегорске, Дальнереченске, Кировке смыло полностью. Добавлю, что совсем недавно разговаривал с товарищем из Кировки, там поля не успели высохнуть, а в воскресенье снова прошел дождь. Также косвенно пострадают и животные, уже понятно, что будут проблемы с твердыми кормами. Конечно, мы еще надеемся, что большая часть сои выживет, и тогда будет чем прокормить животных. Если дать общую оценку произошедшей ситуации - она не очень хорошая! Надеемся, что выйти из такого кризиса поможет государство, все фермеры знают об инструкции, по которой следует действовать: собрать необходимые документы вместе с органами муниципалитетов.

Добавим, что оценка ущерба в настоящее время происходит по формуле, прописанной в Приказе Минсельхоза России от 26 марта 2015г. № 113.

Для посевов работает такая формула: Wk = P(рублей/гектар) x S(гектар). P - это прямые затраты на выращивание культуры до возникновения стихийного бедствия в расчете на один гектар; S - площадь гибели урожая от наступившего бедствия. Проще говоря, потратил ты на каждый гектар, допустим, по 50 рублей, пока все высаживал и ухаживал за землей. Если стихия затопила 20 га твоих посевов, через эту несложную формулу понятно, что ты можешь рассчитывать в среднем на 1000 рублей компенсации.

А сельхозпроизводители, которые застраховали свои угодья, должны будут получать страховые выплаты. Об этом напомнил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биджов на сайте Минсельхоза России.

«На сегодняшний день от страхователей только начинают поступать первые уведомления о возможных убытках, их пока 11 сообщений. Однако из-за затопления дорог на данный момент невозможно провести обследование посевов, даже сами аграрии пока не смогли выехать на пострадавшие поля. НСА напоминает, что для получения страховой выплаты аграрию следует своевременно уведомить страховщика о том, что застрахованные поля оказались в зоне опасного явления, а не откладывать до уборки урожая», - подчеркивает президент НСА.

По данным НСА, на 1 сентября в Приморском крае на условиях господдержки заключено 172 договора страхования урожая на общей площади 137,6 тыс. га. «В крае застраховано около трети посевной площади сельхозпредприятий - это высокий показатель для регионов РФ», - подчеркивает президент НСА. Договоры страхования заключили 122 хозяйства края с 3 страховыми компаниями НСА.

На начало сентября по показателю застрахованной площади посевов Приморский край занимает седьмое место среди субъектов РФ. Но у страховых компаний есть проблемы с нехваткой финансов, уже на начало июня 2016 г. краем была заявлена дополнительная потребность в субсидиях в размере 36 млн руб. для агрострахования.

В Чугуевском районе дожди затопили сельхозтехнику общей суммой на 3 млн рублей и подкосили свинофермеров, только в одном Партизанском районе затопило более 500 голов свиней. Напомним, что на селекторном совещании 13 сентября министр МЧС Владимир Пучков пообещал пострадавшим восстановить поголовье скота. Для многих животноводств это хорошая новость, но как им работать, когда финансовые средства долго до них идут?

По словам министра МЧС, урожай 2016 года утерян, конечно не весь, но большая часть. Он как правительственное лицо просит глав муниципалитетов настраивать людей на страхование урожая. А также проработать вопросы с кредитными организациями (см. материал ниже).

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.